Nick Ut et la photo « Napalm Girl » : l’histoire du cliché qui a changé la guerre du Vietnam

Le 8 juin 1972, une photographie a bouleversé la conscience mondiale. Un cliché pris par Nick Ut montrant une fillette vietnamienne, Kim Phuc, courant nue sur une route après un bombardement au napalm. Cette image, devenue symbole universel de l’horreur de la guerre du Vietnam, se retrouve aujourd’hui au cœur d’une controverse inattendue qui soulève des questions fondamentales sur l’éthique du photojournalisme et la mémoire collective.

L’image qui a changé le cours du conflit vietnamien

Dans la chaleur étouffante de ce jour de juin 1972, près du village de Trang Bang, le photographe vietnamien Nick Ut couvrait pour Associated Press les affrontements entre forces nord et sud-vietnamiennes. Soudain, une attaque au napalm frappe des civils en fuite. Au milieu des cris et de la fumée, une fillette de neuf ans court sur la route, le corps brûlé par l’agent chimique. Nick Ut presse le déclencheur de son appareil, immortalisant cet instant dramatique.

L’impact de cette photographie fut immédiat et profond. Publiée dans des journaux du monde entier, elle cristallise l’opposition à la guerre du Vietnam aux États-Unis et en Europe. Les manifestations pacifistes s’intensifient, et la pression sur l’administration Nixon augmente considérablement. Cette seule image a probablement plus contribué à modifier la perception publique du conflit que des milliers de reportages écrits.

Le World Press Photo récompense Nick Ut en 1973, consacrant son travail et transformant la photo en icône visuelle du 20ème siècle. Mais l’histoire ne s’arrête pas à la prise de vue. Après avoir capturé l’image, le photographe a transporté Kim Phuc à l’hôpital, participant activement à sauver sa vie. Ce geste illustre la dualité du photojournaliste : témoin et acteur, observateur et intervenant.

Kim Phuc, survivante devenue ambassadrice de paix pour l’UNESCO, a déclaré à plusieurs reprises : « Cette photographie, aussi douloureuse soit-elle, m’a donné une voix pour défendre les victimes de guerre ». Elle a rencontré Nick Ut à de nombreuses reprises, le considérant comme celui qui a non seulement documenté son histoire mais aussi participé à l’écrire.

La controverse qui ébranle le monde photographique

En mai 2025, une annonce stupéfiante secoue le milieu du photojournalisme : l’organisation du World Press Photo décide de suspendre l’attribution de la paternité de « Napalm Girl » à Nick Ut. Cette décision sans précédent intervient plus de cinquante ans après les faits, sans qu’aucune preuve concrète de malversation ne soit présentée publiquement.

Les raisons invoquées par l’organisation restent vagues, évoquant des « questions éthiques émergentes » et une « réévaluation des standards de la profession ». Cette absence de transparence alimente les spéculations et divise profondément la communauté photographique internationale. Plusieurs grands noms du photojournalisme ont exprimé leur indignation, y voyant une tentative de révision historique dangereuse.

Cette controverse s’inscrit dans un débat plus large sur l’éthique du photojournalisme et la représentation de la souffrance. Certains critères contemporains questionnent notamment :

La représentation d’enfants vulnérables dans des situations traumatiques

Le consentement des sujets photographiés en contexte de crise

L’équilibre entre témoignage historique et exploitation de la souffrance

La responsabilité du photographe face à ses sujets

Kim Phuc elle-même est intervenue dans le débat, défendant fermement Nick Ut. Sa position est claire : sans cette photographie et l’intervention du photographe, son histoire serait restée l’une des innombrables tragédies anonymes de la guerre du Vietnam.

Photojournalisme entre vérité historique et jugements rétrospectifs

Cette affaire soulève une question fondamentale : peut-on juger les images historiques avec les critères éthiques d’aujourd’hui ? La photographie de guerre navigue constamment entre devoir de témoignage et respect de la dignité humaine. Les contextes dans lesquels travaillent les photojournalistes de conflit sont par définition extrêmes et chaotiques.

Voici comment différentes images iconiques ont été perçues au fil du temps :

Photographie Année Perception initiale Réévaluation contemporaine Napalm Girl (Nick Ut) 1972 Témoignage crucial Questionnements éthiques Vautour et fillette (Kevin Carter) 1993 Prix Pulitzer Critique de non-intervention Aylan Kurdi sur une plage 2015 Symbole de la crise migratoire Débat sur l’exploitation visuelle

L’affaire « Napalm Girl » pose une question essentielle pour l’avenir du photojournalisme : quelle place accorder aux images dérangeantes mais nécessaires ? Si nous effaçons ou délégitimons les témoignages visuels des horreurs passées, ne risquons-nous pas d’affaiblir notre mémoire collective et notre capacité à tirer des leçons de l’histoire ?

Le pouvoir d’une photographie réside dans sa capacité à nous confronter à des réalités que nous préférerions ignorer. Nick Ut a capturé un moment qui a modifié la perception d’un conflit et potentiellement contribué à sa fin. Que sa paternité soit remise en question aujourd’hui interroge notre rapport à l’histoire et à ses témoins.