Neige précoce en France : ces 10 départements déjà sous les flocons

Les massifs français subissent ce jeudi 4 décembre un afflux massif de flocons qui transforme les paysages montagnards bien plus tôt que prévu. Une vague de froid polaire traverse le territoire et fait chuter drastiquement les températures, entraînant des chutes de neige jusqu’à 600 mètres d’altitude. Cette offensive hivernale inhabituelle pour la saison mobilise les services d’intervention dans plusieurs régions et place dix départements sous surveillance météorologique renforcée.

Les automobilistes qui ont équipé leur véhicule de pneus adaptés ces dernières semaines constatent que cette précaution n’était pas superflue. L’hiver 2025-2026 démarre avec une intensité rarement observée début décembre, période où les précipitations restent habituellement liquides dans la plupart des secteurs. La dépression active qui balaie actuellement le pays transporte des masses d’air arctique qui font basculer rapidement la météo vers des conditions hivernales franches.

Les massifs concernés par l’alerte météorologique

Dix départements figurent ce matin sur le bulletin de vigilance orange diffusé par les services météorologiques. Les Pyrénées et les Alpes sont particulièrement exposées à cette perturbation neigeuse qui nécessite une vigilance accrue pour tous les déplacements. Les équipements de déneigement ont été déployés massivement durant la nuit pour maintenir la praticabilité des axes routiers principaux.

Massif Départements en vigilance Alpes du Nord Haute-Savoie, Isère Alpes du Sud Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes Pyrénées Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales

Les villes de moyenne montagne comme Gap, Briançon ou Embrun se sont réveillées sous un épais manteau blanc. Dans certaines vallées alpines, la limite pluie-neige est même descendue ponctuellement sous les 500 mètres, provoquant quelques surprises matinales dans des communes généralement épargnées si tôt dans la saison. Les accumulations prévues dépasseront les 60 centimètres au-dessus de 1800 mètres d’ici vendredi matin.

Précautions indispensables face aux risques naturels

Au-delà de la gêne occasionnée sur les routes, le risque avalancheux constitue la menace principale dans les heures à venir. L’accumulation rapide de neige fraîche sur un manteau neigeux encore instable génère des conditions particulièrement dangereuses sur plusieurs massifs alpins. Le niveau d’alerte atteint le grade 4 sur 5 dans les secteurs du Mont-Blanc, de Belledonne et des Grandes Rousses.

Plusieurs cols de haute altitude ont été fermés préventivement à la circulation :

Col du Galibier

Col de l’Iseran

Portions du col du Lautaret

Les domaines skiables interdisent temporairement l’accès aux zones hors-piste, le temps que la situation se stabilise. Cette prudence s’impose tant pour les professionnels de la montagne que pour les pratiquants occasionnels tentés par les premières descentes de l’hiver.

Basculement météorologique attendu dès le week-end

Cette séquence hivernale s’avère aussi intense qu’éphémère. Dès samedi soir, un flux océanique doux remontera depuis le sud-ouest et fera grimper l’isotherme zéro degré jusqu’à des altitudes exceptionnelles pour la saison, dépassant même les 3500 mètres en milieu de semaine prochaine. Cette bascule brutale provoquera une fonte accélérée du manteau neigeux fraîchement installé.

Les conséquences de ce redoux rapide inquiètent les spécialistes : les cours d’eau alpins et pyrénéens pourraient connaître des crues significatives, tandis que l’alternance gel-dégel rendra les routes particulièrement glissantes. Les exploitants de stations de moyenne altitude voient déjà leurs espoirs de début de saison s’amenuiser, avec des pistes qui pourraient se retrouver dégarnie avant même le week-end prochain. Un épisode venteux violent est également annoncé lundi sur l’Atlantique avec des rafales dépassant possiblement les 100 km/h.