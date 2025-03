Nature et Découvertes : fermeture de magasins et suppressions de postes en perspective

Depuis 1990, Nature & Découvertes propose des produits naturels et de bien-être aux consommateurs français. Mais, l’enseigne traverse actuellement une période difficile sur le plan économique. Face à ces défis, la société a présenté un plan de réorganisation visant à redresser sa situation financière et à s’adapter aux nouvelles réalités du marché.

Plan de restructuration : fermetures de magasins et suppressions de postes

Le projet de réorganisation, dévoilé aux représentants du personnel, prévoit la fermeture de trois magasins sur les cent implantés en France. Cette mesure s’accompagne d’une suppression de 74 postes au total, répartis entre les magasins (46), le siège social (18) et la logistique (10). Plusieurs points de vente ont déjà été touchés par ces fermetures, notamment à Orgeval dans les Yvelines et prochainement à Perpignan et Angoulême. Le magasin de Nevers fait également face à une procédure de redressement judiciaire, illustrant les difficultés rencontrées par l’enseigne.

Nature & Découvertes s’engage à accompagner les équipes concernées et à favoriser leur reclassement au sein du groupe. D’un autre côté, la CGT dénonce vivement ce qu’elle qualifie de « plan de sauvegarde de l’emploi » et de « casse sociale ». Les syndicats et partenaires sociaux se mobilisent pour tenter de s’opposer à ces fermetures et suppressions de postes, soulignant l’impact humain de ces décisions sur le personnel de l’entreprise.

Les raisons de la crise chez Nature & Découvertes

La marque fait face à des difficultés économiques persistantes depuis la sortie de la crise du Covid-19. Le chiffre d’affaires de l’enseigne a connu une baisse significative, passant de 201 millions d’euros en 2019 à 192 millions en 2022. Cette diminution s’explique en partie par les changements d’habitudes des consommateurs, qui privilégient de plus en plus l’achat en ligne au détriment des magasins physiques.

La baisse de fréquentation dans certains points de vente, comme celui de Perpignan après le départ de la Fnac, illustre les défis auxquels l’enseigne est confrontée. Face à cette situation, le groupe Fnac Darty, propriétaire de Nature & Découvertes, confirme la nécessité d’une réorganisation pour s’adapter au nouveau contexte économique et réduire les coûts fixes de l’entreprise.

Recherche de nouveaux emplacements dans certaines villes après des fermetures

Efforts pour maintenir l’attractivité des produits naturels et de bien-être

Adaptation de la stratégie commerciale aux nouvelles tendances de consommation

Malgré ces difficultés, Nature & Découvertes continue de chercher des solutions pour pérenniser son activité et préserver son identité unique dans le paysage commercial français.