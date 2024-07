La NASA et SpaceX présentent un projet pour désorbiter l'ISS : est-ce vraiment sécurisé ?

La Nasa et SpaceX présentent enfin leur projet pour désorbiter l'ISS en toute sécurité. Un projet de grande envergure se profile à l'horizon.

Dans le domaine de l'exploration spatiale, une mission cruciale est en cours de préparation pour garantir une désorbitation contrôlée de l'ISS, assurant ainsi la sécurité des zones habitées et ouvrant la voie à de futurs habitats spatiaux. Alors que la station spatiale internationale (ISS) approche de la fin de sa durée de vie prévue, l'USDV de SpaceX se profile comme un véritable « vaisseau spatial en soi », prêt à relever ce défi technologique sans précédent.

La NASA se prépare à la désorbitation de l'ISS, dont la fin de vie est prévue pour 2030. Pour ce faire, l'agence a confié à SpaceX un contrat de 843 millions de dollars pour mettre au point un véhicule de désorbitation basé sur le vaisseau spatial Dragon, baptisé United States Deorbit Vehicle (USDV).

Ce véhicule sera équipé de 46 propulseurs Draco et d'une section de coffre agrandie, deux fois plus longue que celle de la capsule Dragon standard. Selon Sarah Walker, directrice de la gestion des missions Dragon chez SpaceX, ces modifications sont essentielles pour gérer les forces de traction lors de la descente contrôlée de l'ISS. Elle décrit l'USDV comme étant presque un vaisseau spatial à part entière.

The final ISS crew says goodbye to the most complex structure of the early 21st century, leaving only the Dragon-derived US Deorbit Vehicle docked. After a few months of aerodynamic orbital decay, the USDV will begin propulsive deorbit pic.twitter.com/kJYaTOIPlW

— Mack Crawford (@brickmack) July 21, 2024