Malgré les notables observations de la planète Terre depuis l’espace, et les précieuses découvertes qui ont en résulté, notre foyer fascine encore. C’est dans ce sillage qu’un énorme contrat a été signé entre SpaceX et la NASA.

En effet, forte d’une notoriété croissante dans le domaine spatial, SpaceX a décroché un contrat de 112,7 millions de dollars pour lancer le satellite JPSS 4 de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et de la NASA.

Un satellite qui rejoindra la constellation de satellites JPSS, qui collecte des données mondiales de radiométrie multispectrale, outre les données météorologiques, océanographiques et solaires géophysiques.

Visant à améliorer l’observation de la Terre depuis l’espace, ce lancement, via Falcon 9, le lanceur spatial moyen/lourd partiellement réutilisable de SpaceX, permettra à la mission JPSS-4 de renforcer les performances de son programme de partenariat avec Suomi National Polar-orbiting Partnership.

Contact SpaceX / NASA : vers des découvertes encore plus fascinantes ?

Utilisant les instruments à bord des satellites JPSS pour mener ses recherches sur la Terre, la NASA a fait appel à l’entreprise d’Elon Musk pour ses capacités avérées à déployer des satellites d’une manière durable et fiable. Cet accord entre les deux géants américains de l’espace permettra au programme spatial JPSS, de la National Oceanic and Atmospheric Administration, de recueillir des données inestimables sur les prévisions météorologiques, la surveillance du climat et les études environnementales. Des données qui permettront à la prévention des catastrophes naturelles et climatiques de passer un cap important.

Le lancement de la mission JPSS-4 est prévue en 2027. Un lancement que la fusée Falcon 9 de SpaceX se chargera d’exécuter depuis le complexe de lancement spatial 4 Est de la base spatiale de Vandenberg en Californie.

Accord SpaceX / NASA : que le bal commence !

Avec cet accord entre SpaceX et la NASA, l’avenir spatial s’annonce radieux ! Main dans la main, les forces de frappe des deux géants pourraient propulser leur collaboration dans un tout autre niveau de maitrise technique. Une maitrise qui sera mise au service de l’élaboration de nouveaux modèles de prévision météorologique et de la surveillance des changements environnementaux. Une aubaine pour les chercheurs du Climat.

En outre, l’alliance SpaceX-NASA, si le lancement de JPSS 4 de couronne de succès, donnera naissance à d’autres projets plus ambitieux qui ne connaîtront une limite dans leur quête d’explorer l’univers et de le comprendre.