La Nasa découvre une drôle de roche blanche sur Mars : un pas de plus dans la démystification de la planète rouge ?

Une étude portant sur une découverte intrigante sur Mars met en exergue de nouvelles données concernant l'origine et l'évolution de la composition de la croûte martienne, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de recherche pour mieux comprendre la formation de la planète rouge.

Mystère et intrigue se conjuguent sur Mars alors que le rover Perseverance découvre un caillou hors du commun lors de son exploration d'une ancienne rivière martienne. Ce bloc de roche claire pourrait bien révéler des secrets sur l'origine et l'évolution de la croûte martienne. Une roche magmatique, rare à la surface de la planète rouge, soulève questions et hypothèses quant à son origine et son voyage à travers le temps.

Atoko Point, une roche martienne intrigante

Alors qu'il parcourait le lit d'une ancienne rivière martienne, le rover Perseverance a fait une découverte inattendue, un étrange caillou surnommé Atoko Point. Au milieu des roches sombres qui jonchent le paysage, ce bloc de roche claire se distingue comme le nez au milieu du visage. Mesurant 45 x 35 cm, cette roche composée principalement de pyroxènes et de feldspaths pourrait être une anorthosite, une roche magmatique formée en profondeur dans la croûte martienne, (on parle aussi de roche plutonique).



Les instruments du rover, SuperCam et Mastcam-Z, ont permis de caractériser rapidement cet intrus, offrant ainsi aux scientifiques l'opportunité d'en apprendre davantage sur la formation de la croûte de Mars. Cette découverte inédite pourrait donc ouvrir de nouvelles perspectives pour la compréhension de l'histoire géologique de la planète rouge.

« Atoko Point pourrait bien être la clé pour éclaircir les mystères de la formation de la croûte martienne. Il s'agit en effet d'une première observation de ce type de roche à la surface de Mars, ce qui suscite un grand intérêt parmi la communauté scientifique », déclare un membre de l'équipe de la mission Perseverance. Reste désormais à percer le mystère de la présence de cette roche magmatique au mont Washburn.

Rocher martien millénaire : un voyage épique à la découverte de ses secrets profonds

Il y a plusieurs milliards d'années, le bloc rocheux a été charrié par la rivière qui alimentait le cratère Jezero sur Mars. Les chercheurs estiment que cette roche pourrait provenir d'une ancienne intrusion magmatique de la région. Cependant, sa position isolée suggère qu'elle a été transportée sur une grande distance. De nouvelles analyses seront menées pour déterminer son origine avec précision.

Ces résultats pourraient être cruciaux pour décider de prélever un échantillon de cette roche en vue d'un éventuel rapatriement sur Terre. Il reste encore beaucoup à découvrir sur ce mystérieux bloc rocheux martien.