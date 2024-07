Moultes sont les découvertes scientifiques qui se sont produites accidentellement. Des découvertes qui ont, par la suite, changé le cours de l’histoire et qui ont façonné la Science. De la radioactivité à la Coca-Cola en passant par la Pénicilline, le hasard est peut-être le plus grand allié des chercheurs.

En mission sur la planète Mars, le rover Curiosity, que le laboratoire de recherche Jet Propulsion Laboratory, affilié à la NASA, a lancé en 2012 sur la planète rouge, a fait une improbable découverte.

Ainsi, alors qu’il avançait lentement sur la base du canal de Gediz Vallis, le 30 mai dernier, l’astromobile de Curiosity a écrasé un rocher, précipitant la trouvaille des cristaux jaunes de soufre pur. Une aubaine pour les scientifiques du projet Cusiosity. « Découvrir un champ de pierres constituées de soufre pur, c'est comme trouver une oasis dans le désert », s'est félicité Ashwin Vasavada, l’un des membres de l’équipe de JPL.

Explorant une région de la planète Mars riche en sulfates, cette découverte signée rover Curiosity revêt toute son importance quand on sait que seuls des minéraux à base de soufre ont été détectés sur Mars jusqu’alors.

Dans ce sillage, la NASA explique, « les détections précédentes concernaient des minéraux à base de soufre, mélangé à d’autres matériaux, la roche récemment fissurée par Curiosity est constituée de soufre élémentaire, pur ». Une trouvaille qui pourrait bousculer certains acquis à propos de Mars.

*Cronch* I ran over a rock and found crystals inside!

It's pure sulfur. (And no, it doesn’t smell.) Elemental sulfur is something we’ve never seen before on Mars. We don't know much about these yellow crystals yet, but my team is excited to investigate. https://t.co/Am07DuXpPX pic.twitter.com/coIqWWGGJq

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) July 18, 2024