Najwa El Haïté : origines marocaines et engagement politique de cette avocate franco-marocaine

Najwa El Haïté incarne parfaitement la réussite d’une femme issue de l’immigration marocaine dans le paysage politique français. Cette avocate au Barreau de Paris, reconnue pour son engagement en faveur de la laïcité, navigue avec aisance entre ses origines marocaines et son attachement aux valeurs républicaines. Nièce de Hakima El Haïté, ancienne ministre marocaine de l’Environnement, elle a construit un parcours remarquable entre formation juridique d’excellence et engagement politique déterminé, devenant une voix influente dans le débat public français sur les questions d’intégration et d’égalité des chances.

Des racines marocaines aux études juridiques en France : le parcours académique de Najwa El Haïté

Une famille marocaine installée en Normandie

Issue d’une famille d’immigrés marocains venus s’installer en France, Najwa El Haïté a grandi à Rouen, en Normandie. Son histoire familiale s’inscrit dans celle de nombreux immigrés français ayant contribué à la diversité culturelle et sociale du pays. Ses parents ont quitté le Maroc pour offrir de meilleures perspectives à leurs enfants, dans un contexte où l’égalité des chances n’était pas toujours garantie dans leur pays d’origine. Ce multiculturalisme vécu dès l’enfance a profondément influencé sa vision politique et son rapport à la République.

Née et élevée à Rouen en Normandie

Parents immigrés marocains

Nièce de Hakima El Haïté, ex-ministre marocaine

Double culture franco-marocaine

Un parcours académique d’excellence en droit

Son parcours universitaire témoigne d’une détermination sans faille dans le domaine juridique. Après l’obtention de son baccalauréat, elle s’est lancée dans des études de droit approfondies avec une spécialisation en Libertés Publiques dès 1997. Sa formation s’est poursuivie avec une Maîtrise de Droit des Affaires à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1998, suivie d’un DEA à Paris XII et d’un Master 2 en Administration du Politique.

Licence en droit spécialisée en Libertés Publiques (1997) Maîtrise de Droit des Affaires à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1998) DEA de Droit des Affaires à Paris XII Master 2 Administration du Politique à Paris 1

Sa thèse de Droit Public intitulée « Laïcité et République », publiée aux Éditions l’Harmattan, révèle déjà son engagement pour les valeurs républicaines et laïques. Cette expertise académique sur la laïcité constituera un fondement solide pour ses prises de position contre l’islam politique et le radicalisme religieux. Son obtention du CAPA en 2020 lui a finalement ouvert les portes de la profession d’avocate, couronnant un parcours académique exemplaire.

De l’engagement local au rayonnement national : l’ascension politique de Najwa El Haïté

Les débuts en politique et les premières responsabilités

L’engagement politique de Najwa El Haïté débute dans le Vème arrondissement de Paris, où elle s’inscrit à la section locale du Parti Socialiste. Rapidement élue à la tête de cette section, elle forge des liens avec des figures majeures de la politique française de gauche comme Jacques Delord, Élisabeth Guigou et François Hollande. Son parcours politique prend un tournant décisif en 2005 lorsqu’elle rejoint l’équipe de Laurent Fabius en Haute-Normandie.

Présidente de la section PS du Vème arrondissement de Paris

Collaboratrice de Laurent Fabius en 2005

Élue conseillère municipale au Havre (2008)

Développement d’un réseau politique influent

L’ascension politique aux côtés de Manuel Valls

En 2011, sa carrière politique s’accélère lorsqu’elle devient conseillère politique de Manuel Valls. Elle participe activement à la campagne présidentielle de François Hollande aux côtés de l’équipe Valls, consolidant sa place dans le monde politique national. Adjointe au maire d’Évry-Courcouronnes, d’abord chargée de la culture et du numérique puis de l’attractivité territoriale, elle valide un engagement concret pour la transformation sociale et culturelle des territoires.

Conseillère politique de Manuel Valls (2011) Participation à la campagne présidentielle de François Hollande Adjointe au maire d’Évry-Courcouronnes (depuis 2014) Conseillère communautaire de Grand Paris Sud

Son parcours politique illustre une évolution idéologique marquée par son départ du Parti Socialiste pour rejoindre La République en Marche, ainsi que son rôle de déléguée générale adjointe du mouvement Territoires de progrès. Cette trajectoire reflète son attachement aux valeurs républicaines progressistes et sa volonté de défendre une vision de la société française égalitaire et respectueuse de la diversité culturelle.