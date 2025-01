Nahed Ojjeh : fortune colossale, vie privée mystérieuse et mari influent de la femme d’affaires syrienne

Dans le monde des affaires et de la haute société, peu de noms résonnent avec autant de mystère et d’intrigue que celui de Nahed Ojjeh. Cette femme d’affaires syrienne, au parcours atypique, a su se forger une réputation aussi intéressante que controversée. Entre fortune colossale et vie privée jalousement gardée, Nahed Ojjeh incarne le parfait mélange d’opulence et de discrétion qui caractérise souvent les grands noms du monde des affaires.

Une fortune héritée et multipliée

La richesse de Nahed Ojjeh trouve son origine dans un héritage substantiel, fruit de son mariage avec le célèbre marchand d’armes syro-saoudien Akram Ojjeh. À la mort de ce dernier en 1991, Nahed se retrouve à la tête d’un patrimoine estimé à 80 millions de livres sterling. Loin de se contenter de cet héritage, elle a su le faire fructifier au fil des années, diversifiant ses investissements et multipliant les opportunités d’affaires.

Aujourd’hui, les estimations les plus prudentes évaluent sa fortune à près d’un milliard de dollars. Cette richesse colossale se matérialise sous diverses formes :

Un patrimoine immobilier de prestige

Une collection de voitures de luxe enviée

Des bijoux d’exception

Des participations dans des entreprises de renom

Le train de vie fastueux de la famille Ojjeh ne manque pas d’attirer l’attention, notamment à travers les réseaux sociaux où son fils, Akram Jr., n’hésite pas à partager des clichés de leur quotidien luxueux. Bugatti, Ferrari, jets privés… autant de symboles d’une opulence assumée qui ne cesse d’alimenter les fantasmes du grand public.

Un mariage controversé et une vie familiale discrète

L’union de Nahed Ojjeh avec Akram Ojjeh en 1978 a fait couler beaucoup d’encre. À seulement 18 ans, la jeune Nahed épousait un homme de 40 ans son aîné, déjà bien établi dans le monde des affaires internationales. Cette différence d’âge significative n’a pas manqué de susciter des rumeurs et des spéculations, certains allant jusqu’à évoquer une liaison antérieure entre Nahed et le fils de son futur époux.

Akram Ojjeh, figure incontournable du commerce d’armement entre la France et l’Arabie Saoudite, a marqué l’histoire des affaires par ses nombreuses réalisations :

Réalisation Impact Fondation de Techniques d’Avant-Garde (TAG) Développement de technologies de pointe Acquisition de TAG Heuer Entrée dans le monde de l’horlogerie de luxe Participation à l’accord Al-Yamamah Renforcement des liens économiques UK-Arabie Saoudite

De cette union est né Akram Jr., qui perpétue aujourd’hui l’héritage familial en gérant une partie des affaires tout en cultivant une présence médiatique à travers les réseaux sociaux. La discrétion reste en revanche de mise concernant la vie privée de Nahed Ojjeh, qui semble avoir tiré les leçons d’une exposition médiatique parfois difficile à contrôler.

Une passion inattendue pour les échecs

Au-delà du monde des affaires, Nahed Ojjeh s’est illustrée par son engagement surprenant dans l’univers des échecs. En 2001, elle marque les esprits en acquérant le club Caïssa, l’une des institutions les plus anciennes et respectées du monde échiquéen parisien. Cette initiative ne se limite pas à un simple investissement financier :

Nahed Ojjeh insuffle une nouvelle dynamique au club, attirant dans son sillage des joueurs de renommée mondiale tels que Garry Kasparov, Vladimir Kramnik ou encore Étienne Bacrot. Son implication va plus loin encore lorsqu’elle finance en 2002 le prestigieux Tournoi des Candidats Einstein à Dortmund, un événement qui, malgré quelques controverses liées au versement des primes, marque durablement le paysage échiquéen international.

Bien que son départ du club Caïssa en 2006 ait pu laisser penser à un désengagement, Nahed Ojjeh reste une figure influente dans la promotion de ce sport intellectuel, tant en France qu’à l’international. Sa passion pour les échecs, inattendue dans le milieu des affaires, témoigne d’une personnalité complexe, capable de conjuguer avec brio les mondes de la finance et de la stratégie ludique.

Une femme d’influence aux multiples facettes

L’aura de Nahed Ojjeh s’étend bien au-delà des frontières du monde des affaires et des échecs. Véritable figure de la haute société parisienne, elle est réputée pour ses soirées somptueuses qui attirent le tout-Paris et au-delà. Ces événements mondains sont l’occasion pour elle de tisser et d’entretenir un réseau d’influence aussi vaste que puissant.

Son cercle de relations comprend des personnalités de premier plan, parmi lesquelles on peut citer :

Roland Dumas, ancien ministre français des Affaires étrangères

Jean-Marie Messier, ex-PDG de Vivendi Universal

Diverses figures du monde politique et économique international

Cette proximité avec les sphères du pouvoir n’est pas sans rappeler ses origines familiales. Fille de Mustafa Tlass, ministre de la Défense syrien pendant plus de trois décennies sous le régime d’Hafez al-Assad, Nahed Ojjeh a grandi dans un environnement où politique et affaires s’entremêlaient étroitement.

Au-delà de ces connexions parfois controversées, Nahed Ojjeh s’illustre également par son engagement philanthropique. Son soutien à des institutions comme le Weizmann Institute of Science témoigne d’une volonté de contribuer positivement à l’éducation et à la recherche. Cette facette de mécène vient nuancer l’image parfois sulfureuse associée à son nom, révélant une personnalité aux multiples dimensions.

Entre héritage familial complexe, fortune colossale, passion inattendue pour les échecs et influence discrète mais réelle, Nahed Ojjeh incarne à elle seule les paradoxes d’une élite mondialisée, à la fois fascinante et insaisissable. Son parcours atypique continue de susciter curiosité et interrogations, faisant d’elle une figure emblématique de notre époque, où pouvoir, argent et discrétion se mêlent dans un ballet aussi captivant qu’énigmatique.