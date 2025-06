Nagui : les confidences sur sa vie privée avec Mélanie Page et ses enfants

Nagui s’impose comme l’une des figures incontournables du paysage audiovisuel français depuis plus de trois décennies. Présentateur charismatique sur France 2 avec ses émissions à succès comme « N’oubliez pas les paroles » ou « Taratata », l’animateur d’origine égyptienne cultive pourtant une certaine discrétion concernant sa sphère privée. S’il protège farouchement l’intimité de sa famille, il partage parfois quelques confidences sur sa vie personnelle, notamment sa relation avec Mélanie Page et ses quatre enfants.

Une histoire d’amour qui dure : Nagui et Mélanie Page, plus de 20 ans de complicité

La rencontre entre le présentateur vedette et l’actrice d’origine australo-britannique remonte à l’an 2000. Cette idylle n’a pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices, comme le confie l’animateur avec humour : « Elle m’a fait lanterner pendant des mois ». Après une décennie de vie commune, le couple officialise son union le 5 juin 2010 par un mariage. Mélanie Page, née à Paris le 29 septembre 1975, s’est fait connaître du grand public français notamment pour son rôle dans la série « Sous le soleil » au début des années 2000.

Nagui ne cache pas l’impact déterminant de cette relation sur son existence : l’actrice a « clairement changé sa vie ». L’humour constitue le ciment de leur couple comme il l’explique : « On se vanne en permanence ». Cette complicité a traversé plus de vingt années, les amenant à partager une résidence à Saint-Tropez, acquise par l’animateur en 1997 pour 9 millions de francs, où la famille aime se retrouver loin des projecteurs.

La famille recomposée de Nagui : entre discrétion et tendresse

Le présentateur star de France 2 est l’heureux père de quatre enfants. Avec son épouse Mélanie Page, il a accueilli trois enfants :

Roxane, née en 2004, aujourd’hui âgée de 20 ans

Annabel, née en 2008, qui a récemment fêté ses 16 ans

Adrien, le benjamin de la fratrie, né en 2012

Sa fille aînée Nina, née en 1997 de sa relation avec l’ex-présentatrice Marine Vignes, a désormais 27 ans. Travaillant comme « food and beverage coordinator » dans l’hôtellerie londonienne, elle ressemble beaucoup à son célèbre père. Malgré leur séparation en 1999, Nagui et son ex-compagne ont maintenu des rapports cordiaux pour le bien-être de leur fille : « Nous avons une relation d’ex très correcte avec une enfant au milieu ».

Un père protecteur : la vie privée comme sanctuaire

L’animateur de N’oubliez pas les paroles se montre particulièrement vigilant concernant l’exposition médiatique de ses enfants. Il refuse catégoriquement de partager leurs photos sur les réseaux sociaux et réagit vivement face aux intrusions : « Je cours après qui que ce soit qui fait une photo de mes enfants et moi ». Cette protection s’étend au monde numérique, où ses enfants possèdent exclusivement des comptes privés, avec une surveillance occasionnelle de leur mère.

La période de confinement en 2020 a marqué un tournant dans l’organisation familiale de Nagui. Le présentateur a dû jongler entre ses obligations professionnelles pour France Inter, adaptées en télétravail, et son implication dans la scolarité de ses enfants. Des règles strictes étaient instaurées pendant ses émissions à distance : interdiction formelle d’utiliser le wifi familial et consigne de silence absolu pour les enfants. Cette situation exceptionnelle illustre parfaitement l’équilibre que cultive l’animateur entre sa carrière médiatique et sa volonté de préserver un cocon familial préservé des regards indiscrets.