Les mystères de l’amour saison 36 : tous les épisodes, résumés et avances des nouvelles intrigues

La série Les mystères de l’amour revient pour une 36ème saison très attendue sur TMC à partir de février 2025. Cette nouvelle saison propose 26 épisodes inédits qui poursuivent les aventures de la bande d’Hélène et ses amis. L’intrigue principale s’articule autour de la disparition inquiétante de Nicky, fils de Nicolas et Ingrid, enlevé par une certaine Wanda. Les téléspectateurs découvriront également de nouvelles relations amoureuses et des rebondissements pour leurs personnages préférés. Les fans pourront suivre ces nouvelles aventures chaque dimanche à 20h sur TMC.

Tout sur les épisodes et diffusion de la saison 36

La diffusion de cette nouvelle saison des Mystères de l’amour démarre le dimanche 2 février 2025 à 20h sur TMC. Les téléspectateurs impatients peuvent également découvrir les épisodes en avant-première sur la plateforme TF1+. Cette programmation hebdomadaire permettra aux fans de suivre régulièrement l’évolution des intrigues et des relations entre les personnages.

Programmation des épisodes

Voici le calendrier des premières diffusions :

Épisode 1 « Double recherche » – 2 février 2025

Épisode 2 « Déclaration inattendue » – 9 février 2025

Épisode 3 « La fièvre de l’or » – 16 février 2025

Épisode 4 « Heureuses nouvelles » – 23 février 2025

Format et production

Cette 36ème saison compte 26 épisodes réalisés par une équipe expérimentée comprenant Guy Famechon, Henri Hasbani, Michel Brugier, Vincent Van Moere, Philippe Layani et Gary Ajar. Le scénario reste sous la direction de Jean-Luc Azoulay, producteur historique qui accompagne ces personnages depuis leurs débuts.

Les intrigues principales et développements amoureux

L’enquête sur la disparition de Nicky

Nicolas et Ingrid unissent leurs forces pour retrouver leur fils Nicky, qui a disparu avec Wanda, une femme fichée pour trafic de stupéfiants. La situation devient critique quand ils découvrent que Pedro Sanchez, l’agresseur de Nicky, a été retrouvé mort avec deux balles dans la tête. Pendant ce temps, Nicky et Audrey se trouvent en danger dans leur cachette, tandis que l’enquête s’intensifie.

Les relations amoureuses qui évoluent

Laly avoue ses sentiments pour Vincent, qui est amoureux d’un homme nommé Daniel

Jimmy retrouve Sophie en cachette de Bénédicte, qui envisage pourtant de l’épouser

Olga entame une relation avec Donald 2, au comportement de plus en plus étrange

Jeanne retrouve Ricky, un amour de jeunesse interprété par Jean-Pascal Lacoste

Le casting et les personnages de la saison 36

Les acteurs principaux et leurs rôles

Acteur/Actrice Personnage Évolution dans la saison 36 Hélène Rollès Hélène Girard Fait ses premiers pas sur scène comme chanteuse Patrick Puydebat Nicolas Vernier Recherche activement son fils disparu Elsa Esnoult Fanny Greyson Confrontée aux avances d’Adrian et aux manigances de Sandra Wolf

Les nouveautés et évolutions des personnages

Jean-Pascal Lacoste rejoint le casting dans le rôle de Ricky, lié au passé de Jeanne

Philippe Vasseur (José Da Silva) a quitté la série en 2024

Chloé accouche d’un petit Léon, réunissant toute la bande à l’hôpital

Pierre n’a toujours aucun souvenir de Jeanne depuis son accident

La saison 36 promet de nombreuses confrontations dramatiques et révélations inattendues pour les fans de cette série emblématique. Entre l’enquête sur la disparition de Nicky, les nouvelles relations amoureuses et le gala de charité organisé par la fondation, les rebondissements s’enchaînent pour remarquablement le plus grand plaisir des téléspectateurs fidèles à l’univers des Mystères de l’amour.