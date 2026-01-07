Muriel Robin en couple avec Anne Le Nen : qui est sa compagne ?

Icône du spectacle français, Muriel Robin partage depuis près de vingt ans la vie d’Anne Le Nen. Leur histoire, marquée par une complicité profonde et une discrétion initiale, s’est progressivement dévoilée au grand public. Aujourd’hui mariées, elles assument pleinement leur relation et multiplient les projets communs. De la scène aux plateaux de télévision, découvrez qui est la compagne de Muriel Robin et comment ce couple iconique a construit une union solide face aux regards extérieurs.

Anne Le Nen, une compagne loin des projecteurs

Âgée de 53 ans, Anne Le Nen exerce le métier de comédienne depuis de nombreuses années. Seize années la séparent de Muriel Robin, aujourd’hui âgée de 69 ans. Avant sa relation avec l’humoriste, elle évoluait dans le milieu artistique sans rechercher la lumière médiatique. Son parcours professionnel témoigne d’une vraie passion pour le théâtre et la création télévisuelle.

Lors d’interviews, elle a révélé sa réticence initiale à s’engager avec une personnalité publique. Cette appréhension s’est rapidement dissipée face à l’évidence de leurs sentiments. Sa carrière a pris un nouvel essor avec Master Crimes, série diffusée sur TF1 depuis 2023. Elle y incarne Barbara Delandre, une professeure de psycho-criminologie au caractère moins strict que celui de Louise Arbus, le personnage de Muriel.

Sa présence aux côtés de Muriel s’est affirmée progressivement lors d’événements publics. Les réseaux sociaux sont devenus un espace où leur complicité s’affiche naturellement. Anne Le Nen partage également l’engagement de sa compagne pour les droits des femmes, notamment à travers l’animation du concert caritatif « Nos voix pour toutes » organisé par la Fondation des femmes. Cette implication commune témoigne de valeurs partagées au-delà de leur vie privée.

Une histoire d’amour qui dure depuis 2006

La rencontre et le coup de foudre

Leur première rencontre remonte à 2006, lors d’une soirée entre amis. Muriel attendait une amie qui lui avait évoqué une jeune femme ressemblant à Romy Schneider. Dès leurs premiers échanges, une évidence s’est imposée, accompagnée d’un sentiment de famille immédiat. Ce flash initial a marqué le début d’une relation profonde.

Leur deuxième rencontre s’est déroulée lors de la projection de Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez. Anne a alors eu une vision fulgurante : elle se voyait avec Muriel et un enfant. Cette révélation l’a troublée au point de vouloir fuir, refusant l’idée d’une relation avec une femme connue. Muriel l’a rattrapée par la main, devinant instantanément ses pensées. Ce moment a scellé le début de leur vie commune.

Du PACS au mariage

Après trois années de vie commune, elles se sont pacsées en 2009. Leur mariage a été célébré le 20 février 2021 à Rueil-Malmaison, réunissant une vingtaine de proches. Line Renaud, amie précieuse du couple, leur avait soufflé cette idée lors d’un dîner. Muriel l’a naturellement choisie comme témoin, scellant ainsi 18 ans de vie commune déjà partagée.

2006 : Première rencontre lors d’une soirée entre amis 2009 : Signature de leur PACS après trois ans de relation 2021 : Célébration de leur mariage à Rueil-Malmaison

Pour les 53 ans d’Anne, Muriel a publié un message touchant sur Instagram, la qualifiant de femme la plus aimée du monde. Anne a répondu par ces mots empreints de tendresse : « Chaque jour avec toi est un cadeau ». Malgré quelques insultes homophobes occasionnelles, elles affichent leur amour sans complexe, conscientes de leur chance.

Leurs projets professionnels et personnels à deux

Master Crimes et autres collaborations

Depuis 2023, la série Master Crimes réunit le couple à l’écran. Muriel y incarne Louise Arbus, capitaine de police rigoureuse, tandis qu’Anne donne vie à Barbara Delandre, plus souple dans son approche. La saison 2 a été diffusée en octobre et novembre 2024 sur TF1, confirmant le succès de cette fiction policière.

En octobre 2023, elles ont posé ensemble pour la première fois en couverture de Télé 7 Jours. Ce moment chargé d’émotions visait à montrer la normalité de leur amour. Muriel a exprimé sa volonté de faire du bien aux jeunes et d’encourager les discussions sur l’homosexualité. Leur animation du concert « Nos voix pour toutes » illustre également leur engagement commun pour les causes sociales.

Une nouvelle vie dans le Sud

Exit leur résidence corse de Lumio : le couple a investi dans une maison à Nice. Sur ses réseaux sociaux, Muriel partage régulièrement l’avancée des travaux d’aménagement du jardin. Leur association au restaurant La Cantine de Jo témoigne de nouvelles ambitions culinaires dans la région niçoise.

Adoption de Poupy, leur berger australien, en 2021

Installation progressive sur la Côte d’Azur

Refus catégorique de Muriel de partir quatre mois en tournage

Leur choix de construire des projets communs reflète une philosophie de vie partagée. Pour Muriel, rien ne vaut le temps passé ensemble. Cette symbiose créative nourrit leur passion commune et renforce quotidiennement leur relation.