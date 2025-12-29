Mort de Brigitte Bardot : ses souhaits intimes pour son enterrement

Le 28 décembre 2025 restera gravé dans les mémoires comme le jour où Brigitte Bardot a tiré sa révérence, à l’âge de 91 ans, dans sa mythique résidence de La Madrague. L’icône du cinéma français, devenue militante acharnée de la cause animale, s’est éteinte dans ce refuge varois qu’elle chérissait par-dessus tout. Bien avant ce jour, l’actrice avait longuement réfléchi aux modalités de son dernier repos. Loin des fastes hollywoodiens, elle avait exprimé dans plusieurs entretiens sa vision d’un adieu discret, au plus près de ce qui constituait son univers : la nature, la mer Méditerranée et ses fidèles compagnons à quatre pattes.

Un jardin privé comme dernière demeure

Dès 2018, lors de la promotion d’un ouvrage personnel, Brigitte Bardot avait dévoilé ses intentions funéraires avec une franchise désarmante. Elle souhaitait reposer dans le jardin de La Madrague, cette propriété acquise en 1958 qui incarnait son refuge absolu. L’emplacement choisi avait fait l’objet de démarches administratives minutieuses, validées par les autorités compétentes.

L’ancienne star avait sélectionné un coin précis, à l’écart des regards curieux, mais surtout à proximité immédiate de son cimetière animalier. Ce lieu regroupe les sépultures de dizaines d’animaux qu’elle a aimés, soignés et pleurés au fil des décennies. Pour elle, il était impensable de reposer ailleurs qu’auprès de ces êtres qui avaient constitué sa véritable famille. Cette décision reflète l’engagement total qu’elle manifestait depuis 1973, année où elle abandonna définitivement les plateaux de tournage pour se consacrer exclusivement à la défense animale.

De résidence emblématique à sanctuaire mémoriel

Au-delà de son inhumation personnelle, l’ancienne actrice avait imaginé un avenir spécifique pour La Madrague. Elle envisageait la transformation de cette villa en musée accessible au public, moyennant un droit d’entrée symbolique. Les recettes générées alimenteraient directement sa fondation, créée en 1986 et reconnue d’utilité publique, perpétuant ainsi son combat pour les animaux maltraités. Cette vision pragmatique d’un lieu de mémoire vivant prouvait sa volonté de poursuivre son œuvre même après sa disparition.

La propriété conserverait son authenticité originelle, sans artifices ni rénovations spectaculaires. Les visiteurs pourraient déambuler dans les espaces qu’elle occupait quotidiennement, découvrir ses objets personnels et comprendre l’intensité de son engagement animalier. Le village de Saint-Tropez, qu’elle avait contribué à rendre mondialement célèbre, accueillerait ainsi un nouveau lieu patrimonial dédié à sa mémoire.

L’héritage d’une militante passionnée

Son parcours atypique mérite d’être rappelé à travers quelques dates clés :

1958 : acquisition de La Madrague pour une somme modeste

Le tableau suivant illustre l’évolution de ses priorités :

Période Activité principale Impact 1952-1973 Carrière cinématographique Icône internationale 1973-1986 Militantisme individuel Sensibilisation massive 1986-2025 Direction de fondation Sauvetages concrets

Brigitte Bardot laisse derrière elle un héritage considérable en matière de protection animale. Des campagnes marquantes contre la chasse aux phoques aux combats pour l’étourdissement avant abattage, elle n’a jamais reculé devant les polémiques. Sa fondation continue aujourd’hui de porter haut ses valeurs, garantissant que son esprit combatif perdurera bien au-delà de son existence terrestre. Dans ce jardin varois face à la Méditerranée, entourée de ses compagnons éternels, elle repose désormais selon ses vœux les plus intimes.