Monica Bellucci : qui est son compagnon et les hommes de sa vie amoureuse ?

Monica Bellucci captive autant par son talent d’actrice que par sa vie sentimentale médiatisée. Cette icône du cinéma italien a traversé plusieurs histoires d’amour marquantes, de ses débuts dans le mannequinat à sa relation actuelle avec le célèbre réalisateur Tim Burton. Étudions les hommes qui ont compté dans le cœur de cette star internationale.

Tim Burton, sa relation actuelle depuis 2022

Le compagnon Monica Bellucci actuel n’est autre que Tim Burton, rencontré lors du Festival Lumière à Lyon en octobre 2022. L’actrice lui remettait alors le 14e Prix Lumière, marquant le début d’une romance inattendue. Leur relation s’officialise en juin 2023 quand Monica déclare vivre « l’une des rencontres qui arrivent rarement dans une vie ». Le couple gère brillamment leur amour à distance entre trois pays : Monica partage son temps entre la France et l’Italie pour rester proche de ses filles Deva et Léonie, tandis que Tim réside à Londres avec Billy et Neil, ses enfants nés de sa relation avec Helena Bonham Carter.

Professionnellement, leur collaboration dans « Beetlejuice Beetlejuice » révèle leur complicité artistique. Monica y incarne la femme du fantôme emblématique, mais précise fermement : « En ce qui me concerne, je suis avec Tim. Pas avec Tim Burton le réalisateur ». Le couple s’affiche régulièrement lors de festivals internationaux, du Festival de Venise au Festival de San Sebastian, confirmant la solidité de leur union.

Vincent Cassel, l’amour de sa vie et père de ses enfants

Leur rencontre en 1995 sur le tournage de « L’Appartement » marque un tournant dans la vie de Monica. Vincent Cassel avoue avoir dû la courtiser, leur attraction n’étant pas immédiate. À l’époque, l’actrice partage encore sa vie avec Nicola Farron, mais Vincent, célibataire, tombe sous son charme. Il confie plus tard que Monica représentait « son premier véritable amour » après des relations éphémères.

Ils officialisent leur relation en 1996 et se marient en août 1999 à Monaco. Le couple accueille deux filles : Deva en 2004 et Léonie en 2010. Après 18 ans de vie commune et 14 ans de mariage, ils annoncent leur divorce d’un commun accord en août 2013. Vincent Cassel partage désormais sa vie avec Tina Kunakey depuis 2015, mannequin de 31 ans sa cadette, avec qui il s’est marié en 2018 et a eu une fille, Amazonie, en 2019.

Ses autres relations amoureuses marquantes

Nicolas Lefebvre, l’artiste contemporain

En décembre 2018, Monica rencontre Nicolas Lefebvre, ancien mannequin et galeriste de 18 ans son cadet. Cet artiste sculpteur contemporain, passionné d’antiquités et père d’une petite fille, séduit l’actrice par sa sensibilité artistique. Leur romance s’officialise lors du dernier défilé Chanel de l’ère Karl Lagerfeld en mars 2019.

Nicolas Lefebvre, baroudeur préférant le désert du Sahara aux événements mondains, permet à Monica de découvrir un univers différent. Leur relation prend fin en juillet 2019, l’actrice évoquant avec bienveillance cette « amitié pour la vie » née de leur séparation.

Nicola Farron, six ans de vie commune

Monica rencontre l’acteur italien Nicola Farron en 1989 sur le tournage du téléfilm « Vita coi figli ». Leur relation dure six ans jusqu’en 1995, incluant même des fiançailles. Cette histoire d’amour reste discrète, Monica n’ayant jamais évoqué publiquement cette période après leur séparation.

Son premier mariage avec Claudio Basso

En 1987, Monica débute dans le mannequinat pour financer ses études quand elle rencontre Claudio Basso, photographe de mode franco-italien. Il décèle immédiatement son potentiel de mannequin, et malgré six années d’écart d’âge, c’est le coup de foudre. Ils se marient en 1990 à Monte-Carlo, mais leur union ne résiste que six mois.

Voici les caractéristiques principales de cette première union :

Mariage célébré en 1990 quand Monica a 26 ans

Séparation rapide après seulement six mois d’union

Divorce officiel prononcé en 1994

Reconversion professionnelle de Claudio après son accident de 2008

Après un grave accident qui faillit lui coûter la vie en 2008, Claudio Basso quitte définitivement le milieu de la mode pour se reconvertir dans la photographie de nature. Cette relation, bien que brève, marque les premiers pas de Monica dans l'univers de la célébrité.