Monica Bellucci jeune : découvrez ses photos vintage et l’évolution de sa fille Deva

Monica Bellucci incarne la beauté italienne par excellence depuis plus de trois décennies. Cette icône du glamour a débuté très jeune dans le mannequinat avant de conquérir le cinéma international. Les clichés vintage témoignent de sa beauté intemporelle et de son charisme naturel qui ont fait d’elle un sex-symbol admiré dans le monde entier. Aujourd’hui, sa fille Deva perpétue son héritage dans l’univers de la mode et du cinéma, révélant une fascinante transmission artistique entre mère et fille.

Les clichés vintage qui ont façonné l’image de Monica Bellucci

Les premières photos professionnelles de Monica Bellucci jeune révèlent déjà cette beauté méditerranéenne aux courbes affolantes qui allait marquer plusieurs générations. Repérée dès l’adolescence par un ami de son père directeur d’agence, elle réalise son premier shooting à seulement 13 ans. Ces portraits capturent sa crinière de jais, son minois de chat et sa silhouette sculpturale qui deviendront sa signature. En 1989, l’agence Elite l’engage, propulsant cette beauté italienne vers une carrière internationale prometteuse. Les séances photos réalisées au début des années 1990 révèlent déjà son regard magnétique et sa présence incandescente qui électrise l’objectif. C’est cette photogénie exceptionnelle qui convainc Dolce & Gabbana de faire d’elle l’incarnation parfaite de leur marque.

Du mannequinat au cinéma : l’ascension fulgurante d’une icône

Le parcours de Monica Bellucci débute sur les podiums pour financer ses études. Elle défile pour la première fois alors qu’elle est encore lycéenne, avant de collaborer avec les plus grandes maisons comme Dior et Cartier. Sa transition vers le septième art s’opère naturellement avec « La Riffa » (1991). L’actrice italienne connaît une véritable consécration avec « L’Appartement » (1996), qui lui vaut une nomination comme meilleur espoir féminin aux Césars. Sa filmographie s’enrichit ensuite de rôles marquants dans :

« Malèna » (2000), où elle incarne une veuve sensuelle dans l’Italie fasciste

« Matrix » (2003), dans le rôle mystérieux de Perséphone

« Irréversible » (2002), un film controversé qui révèle sa profonde sensibilité artistique

« 007 Spectre » (2015), devenant Bond Girl à 50 ans, un record dans la franchise

Deva Cassel : portrait d’une héritière qui suit les traces de sa mère

Similitudes Parcours propre Égérie Dolce & Gabbana comme sa mère Adoption d’une coupe pixie pour forger sa propre identité Même fascination pour le cinéma Premier rôle dans « The Beautiful Summer »

Née en 2004 de l’union entre Monica Bellucci et Vincent Cassel, Deva hérite de la beauté saisissante et du magnétisme naturel de sa mère. La jeune femme suit désormais les traces maternelles dans le mannequinat, devenant égérie pour la même maison qui avait propulsé Monica. Sa récente métamorphose capillaire confirme sa volonté d’établir un style personnel tout en préservant cet héritage de grâce et d’élégance italienne. Comme sa mère, elle fait ses premiers pas au cinéma, unissant ainsi les deux passions artistiques qui ont façonné l’extraordinaire carrière de Monica Bellucci. La discrétion familiale reste néanmoins de mise, l’actrice ayant confié que ses filles n’ont vu qu’un seul de ses films : « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre ».