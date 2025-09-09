Michou retire « Qui sera le menteur ? » de la vente après une polémique sur le jeu de société

Le youtubeur Michou se retrouve au cœur d’une vive polémique concernant son jeu de société « Qui sera le menteur ? ». Initialement présenté comme un jeu familial accessible dès 7 ans, ce produit a provoqué l’indignation de nombreux parents après la découverte de questions inappropriées à caractère sexuel. Malgré un succès commercial impressionnant lors des fêtes de fin d’année, se classant deuxième des ventes chez JouéClub, le créateur de contenu a dû prendre des mesures drastiques face à la controverse. Cette situation soulève des questions sur la responsabilité des influenceurs dans la conception des produits qu’ils promeuvent auprès de leur jeune public.

Une erreur de fabrication : la controverse des questions inappropriées

Le principe du jeu « Qui sera le menteur ? » semblait pourtant simple et amusant : raconter des anecdotes vraies ou inventées et deviner qui ment parmi les joueurs. Pourtant, les cartes de jeu contenaient des questions suggestives totalement inadaptées au public visé. Parmi les exemples les plus choquants figuraient « As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin ? » ou « As-tu déjà été cramé en train d’assouvir un plaisir solitaire ? ». D’autres cartes à questions évoquaient la consommation de stupéfiants ou des rêves érotiques, créant un décalage flagrant avec l’âge recommandé sur l’emballage.

Réactions des parents et du public

La découverte de ce contenu inapproprié a déclenché une tempête sur les réseaux sociaux. Une internaute a notamment partagé son indignation en révélant que sa nièce de 9 ans avait reçu ce jeu comme cadeau de Noël. La colère s’est rapidement propagée sur X et Instagram, transformant ce qui devait être un moment de divertissement familial en scandale médiatique affectant l’image du youtubeur.

Les excuses et le retrait du jeu face à la polémique

Face à cette situation, Michou a rapidement présenté ses excuses sur les plateformes sociales, affirmant : « Jamais je ne me serais permis d’y mettre ce genre de questions et encore moins pour un public aussi jeune. » Le 28 décembre, l’influenceur a annoncé le retrait de vente complet du produit et s’est engagé à rembourser les acheteurs. L’éditeur Topi Games a publié un communiqué assumant « la totale et entière responsabilité de cette erreur », qualifiant l’incident d' »erreur de fabrication dans le processus de validation ».

Les mesures concrètes prises incluent :

Un rappel officiel du produit via le site gouvernemental Rappel Conso le 2 janvier

La possibilité pour les clients de rapporter la boîte de jeu en point de vente pour obtenir un remboursement

en point de vente pour obtenir un remboursement Une procédure de rappel valable jusqu’au 31 janvier 2025

Les incohérences relevées

Certains internautes ont souligné des contradictions dans le discours du créateur de contenu. Michou avait lui-même promu son jeu comme « idéal pour jouer entre potes, en famille ou avec de nouvelles connaissances » et affirmé avoir « bossé plusieurs mois » sur ce projet. Et aussi, des vidéos promotionnelles montrant des questions à connotation adulte avaient été diffusées sur sa chaîne Youtube, soulevant des interrogations sur sa connaissance préalable du contenu problématique.