Michou et Elsa Bois : leur séparation confirmée, ils ne sont plus ensemble

La séparation officielle de Michou et Elsa Bois a été confirmée le 17 février 2025, mettant fin à trois ans de relation amoureuse. Le couple, qui s’était rencontré sur le parquet de Danse avec les stars en 2021, a partagé un message commun sur leurs comptes Instagram respectifs. Cette rupture très médiatisée a provoqué une vague de réactions sur les plateformes sociales, où leur histoire d’amour s’était largement exposée. Les fans du youtubeur et de la danseuse professionnelle ont dû se rendre à l’évidence : Michou et Elsa ne forment plus un couple. Revenons sur les circonstances de cette séparation et sur les déclarations des deux principaux intéressés.

Après trois ans de relation, une annonce qui fait l’effet d’une bombe

C’est par un message commun partagé sur Instagram que Michou et Elsa Bois ont officialisé leur rupture. Le couple a expliqué avoir pris « la décision mutuelle de se séparer en début d’année après une longue période de réflexion ». Avant de rendre publique cette nouvelle, ils ont préféré garder le silence pendant plusieurs mois pour « digérer ce changement important » et informer d’abord leurs proches.

Annonce officielle sur Instagram le 17 février 2025

Décision mutuelle prise en début d’année

Période de réflexion avant l’annonce publique

Information préalable à leur cercle proche

Leur histoire avait débuté lors de la 11ème saison de l’émission phare de danse de TF1, où ils formaient un duo sur le parquet. Terminant à la 3ème place de la compétition, derrière Tayc et Fauve Hautot, leur complicité s’était transformée en amour. L’officialisation de leur relation amoureuse était intervenue en janvier 2022, quelques mois après la fin du programme.

Les réseaux sociaux au cœur de leur rupture

Des facteurs multiples derrière la séparation

Lors d’un live Twitch suivi par plus de 65 000 spectateurs, le célèbre youtubeur a détaillé les raisons de cette rupture. « Cela faisait plusieurs mois qu’on se posait des questions et que ça n’allait plus au top du top dans notre relation », a-t-il confié à sa communauté.

Questionnements mutuels depuis plusieurs mois Sentiment que leur relation « avait fait son temps » Difficultés à se retrouver malgré l’amour Facteur temps mentionné comme élément déterminant

Michou a particulièrement pointé du doigt l’influence toxique des réseaux sociaux dans l’échec de leur histoire. X et TikTok ont créé un environnement « ultra toxique » selon ses propres mots. Le créateur de contenu a exprimé des regrets sur son exposition en ligne : « J’étais plus jeune, je filmais toute ma vie. Je n’avais limite même pas de vie privée. »

Environnement « ultra toxique » des plateformes

Surexposition de leur vie privée sur internet

Regrets exprimés par Michou concernant sa transparence

Volonté de protéger ses futures relations

Le cyberharcèlement d’Elsa

La danseuse professionnelle a subi un harcèlement en ligne particulièrement violent, avec des accusations infondées d’infidélité. En novembre 2023, des internautes l’avaient accusée de cacher son téléphone à son compagnon lors d’un direct, alimentant des rumeurs malsaines.

Accusations d’infidélité sans fondement

Interprétations malveillantes de gestes anodins

Réaction cryptique d’Elsa face aux rumeurs

Impact émotionnel sur le couple

Un appel à la bienveillance malgré les rumeurs persistantes

Dans leur message de séparation, l’ancien couple a lancé un appel au respect mutuel : « On ne tolérera pas de messages ou de propos irrespectueux envers l’autre comme nous pouvons le voir en ce moment. » Ils ont insisté sur « le respect et la bienveillance qu’on a l’un pour l’autre » malgré leur rupture.

Demande de respect envers chacun d’eux Maintien de la bienveillance entre les ex-partenaires Crainte de Michou d’une « nouvelle vague de haine » Conseil aux fans de signaler les messages haineux

Des rumeurs concernant une possible relation entre Elsa Bois et son nouveau partenaire de DALS, Florent Manaudou, ont circulé après l’annonce de leur séparation. En 2025, Elsa poursuit sa carrière dans l’émission tandis que Michou continue d’alimenter ses chaînes YouTube et Twitch, où il rassemble plus de 10 millions d’abonnés.