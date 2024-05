Météo du week-end : retour du soleil en perspective ?

Depuis plusieurs jours, la météo est marquée par des averses orageuses qui se multiplient quotidiennement à travers plusieurs régions de France. Cependant, si pour ce jeudi 23 mai les intempéries étaient toujours au rendez-vous sur la quasi-totalité du territoire français, la situation devrait s’améliorer à partir de ce vendredi 24 mai, avec le retour du soleil et des températures de saison, selon les prévisions.

Le printemps qui tire à sa fin est marquée cette année par une instabilité. En plus de la chute des températures constatée en France depuis plusieurs jours, les perturbations météorologiques se succèdent sur la grande majorité des régions. Cette fin de semaine ne dérogera pas à la règle puisque les intempéries étaient toujours au rendez-vous, ce jeudi 25 mai, sur la quasi-totalité du territoire français.

Selon Météo France, des pluies et violents orages se sont abattus sur les trois quarts du territoire. La grêle a également fait son apparition dans certaines régions. Des dizaines de départements étaient placés en vigilance jaune pour des risques d’orages. Seule la côte méditerranéenne (à l'exception des Alpes-Maritimes) ainsi que le sud-ouest ont été épargnés par ces perturbations.

Cependant, la situation devrait connaitre une amélioration à partir de ce vendredi 24 mai, et ce, à travers la majorité du territoire à la faveur d'une hausse du champ de pression par l’ouest. En effet, le soleil devrait faire son retour sur une grande partie du pays durant ce week-end des samedi 25 et dimanche 26 mai 2024, en raison « d’une poussée anticylonique », explique au site Actu.fr le météorologue Yann Amice.

Retour du soleil à partir de vendredi

Ainsi, à partir de ce vendredi, le temps redeviendra sec entre les côtes de la Manche et la Nouvelle-Aquitaine. Il s'accompagnera également de très belles périodes ensoleillées, souligne le site Meteored. Si des petites pluies et orages seront toujours à craindre dans une large moitié nord, le soleil sera au rendez-vous dans la majorité des autres régions. Dans les départements du sud-ouest, la barre des 20 °C sera de nouveau franchie, ce week-end et les valeurs les plus élevées seront enregistrées dans le sud-est.

Si quelques pluies sont attendues samedi 25 mai dans l’extrême est du pays, partout ailleurs, un temps sec dominera avec des éclaircies et même un ciel totalement dégagé pour les régions les plus méridionales. Les températures, parfois fraîches ces derniers jours, remonteront au niveau des valeurs de saison, à partir de samedi. Elles devront atteindre 21-22 °C au nord et 25-26 °C au sud, voire localement davantage.

Une amélioration qui se confirmera dimanche 26 mai avec toujours un temps sec et encore plus chaud dans plusieurs régions du pays. Des températures entre 28 et 29 °C pourront être observées en Aquitaine et dans le Languedoc-Roussillon. Le soleil gagnera également l'est du pays tandis que le ciel sera gris en Bretagne, la Normandie, les Pyrénées et le Bassin parisien, avec des pluies attendues en cours de journée, selon les prévisions de Météo France.