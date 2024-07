Météo : Retour des averses dès jeudi soir sur ces régions

Depuis quelque temps, la météo en France fait du yoyo. Après une brève amélioration constatée ces derniers jours à travers le pays, une nouvelle perturbation affectera certaines régions dès ce jeudi soir.

Ce jeudi matin, un temps majoritairement ensoleillé va se mettre en place sur tout le territoire français, selon la Chaîne Météo. C’est le cas aussi pour l’après-midi avec un temps chaud et sec sur l’ensemble de la France. C'est dans le sud du pays qu'il fera le plus chaud. Il faut, en effet, prévoir 30 °C à Gap, Marseille et la Corse, 33 °C du côté de Perpignan et jusqu'à 34 °C à Montpellier. Ce temps beau et chaud va se maintenir durant toute l’après-midi de ce jeudi.

Mais en fin de journée, le ciel sera de nouveau gris avec l’arrivée d’une perturbation sur l'Hexagone. En provenance des Îles Britanniques, cette agitation va toucher les côtes bretonnes et normandes en premier, apportant des chutes de pluie sur toute cette partie du pays. Ailleurs, il fera encore beau et sec. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une perturbation pluvieuse va gagner le nord de la France. Toute la zone allant de Rouen jusqu'à l'extrême nord se retrouvera ainsi sous la pluie.

Risques d’averses sur ces régions jusqu’à samedi

Cette perturbation devrait progresser vendredi matin dans les régions du nord-ouest. C’est toute la zone allant de l'intérieur de la Bretagne jusqu'à l'extrême nord du pays qui seront touchés par les chutes de pluie. Ces régions resteront sous la pluie durant toute la journée de vendredi. Dans le reste du pays, un temps chaud et sec sera dominant.

Durant tout le week-end, plusieurs régions du pays devraient encore subir des perturbations. Un risque d’orages semble se dessiner, notamment sur la partie Ouest entre samedi et dimanche. D'ailleurs, les cumuls pourraient être importants à certains endroits. Mais une accalmie est attendue à partir du début de la semaine prochaine. Celle-ci devrait concerner tout le territoire, avec un temps sec et chaud.