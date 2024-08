Météo : Vers un mois d'août aussi pourri que juillet ?

Depuis le début de l'été, le soleil et la chaleur sont aux abonnés absents dans la majorité des régions de France. En effet, c'est un temps pourri qui était au rendez-vous tout au long du mois de juin et durant la première moitié de juillet. Face à cette météo capricieuse, de nombreux Français s’interrogent sur l’état du ciel durant le mois d’août.

En France, l’été s'est longtemps fait désirer. En effet, depuis plusieurs semaines, les conditions météorologiques ont été loin d'être estivales en France. Dans la majorité des régions, c'est un temps fortement perturbé qui a prévalu durant la première moitié de l'été 2024. En plus des chutes de pluie, de la grêle et des orages, une fraîcheur a également été constatée dans plusieurs zones, avec des températures nettement en dessous des normales de saison.

Pour la deuxième moitié de juillet, malgré une hausse des températures et une canicule bien présente, le beau temps reste absent dans une grande partie du pays, notamment dans la moitié nord. Même si le sud notamment le pourtour méditerranéen est marqué depuis plusieurs jours d'un temps ensoleillé voire caniculaire, la région nord est touchée par une succession de perturbations, avec d’importantes chutes de pluie et de violents orages.

Voici les prévisions météo pour août en France

Les vacanciers se demandent si ce climat pourri marquera également le mois d'août. Que tout le monde se rassure : les prévisions météorologiques pour ce nouveau mois annoncent un temps meilleur que ceux de juin et juillet.

En effet, avec l’arrivée de l'anticyclone des Açores qui devrait se placer de manière définitive près des côtes françaises, c’est l’ensemble du pays qui devra profiter d’un temps sec et chaud durant le mois d’août. Toutefois, les intempéries resteront possibles même si elles seront beaucoup moins importantes que celles connues durant les deux mois précédents.

Concernant les températures durant le mois d'août, elles devront connaitre une hausse, selon les prévisionnistes. Le mercure devrait se situer entre 0,5 et 1 degré au-dessus des normales de saison. La probabilité d'avoir un mois d'août plus chaud que la normale sur tout le pays est évaluée entre 40 à 60 %. C’est la région sud du pays qui devra connaitre un mois d’août plus chaud que la normale avec une probabilité entre 60 à 70 %.