Quel temps fera-t-il pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024 ?

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024 aura lieu ce vendredi 26 juillet à Paris, et nombreux sont ceux qui se demandent quel temps il fera dans la capitale pour cet événement mondial. Le ciel sera-t-il dégagé ou les intempéries viendront-elles perturber la cérémonie ?

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, va se dérouler sur la Seine, entièrement en plein air, ce vendredi 26 juillet. Une cérémonie qui s'annonce grandiose avec un show inédit de 3 h 45 tout au long du parcours qui s'étend du pont d'Austerlitz à la place du Trocadéro. Les athlètes venus du monde entier seront acteurs de cette cérémonie sur plus de 85 bateaux, au côté de plus de 3500 danseuses et danseurs costumés.

Cependant, la question autour de la météo de vendredi soir à Paris demeure toujours. Alors quel temps fera-t-il sur Paris le jour J ? Selon les dernières prévisions de Météo-France le temps s'annonce clément même si les nuages dominent sur les éclaircies. Les températures seront proches de normales de saison, sans chaleur excessive.

La pluie tant redoutée ne devrait donc pas venir gâcher la fête très attendue prévue en fin de journée de ce vendredi à Paris. Dans son bulletin publié mardi 23 juillet, Météo-France table en effet sur une cérémonie qui devrait se dérouler sous un temps sec. À deux jours de l’événement, ce scénario n’est cependant pas fiable à 100 %.

🌧️ Ce matin, le scénario du modèle européen n'est pas rassurant pour la cérémonie d'ouverture des #JO avec de la #pluie assez soutenue sur #Paris vendredi soir. Notons qu'il s'agit du scénario le plus pessimiste mais le temps sec est loin d'être garanti. À suivre... >>>… pic.twitter.com/X6RC8fYpgn — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 23, 2024

Voici la météo prévue pour la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024

En effet, selon Le Point, une dépression située sur les îles Britanniques pourrait gâcher cet événement parisien. Vendredi, un front perturbé est attendu, provoquant quelques pluies en Bretagne et dans les Hauts-de-France en matinée. Par la suite, ce front pourrait se dissiper au fil des heures, épargnant ainsi la région parisienne où se déroulera la cérémonie des JO 2024, ou bien persister et se diriger directement vers Paris, selon nos confrères.

La Chaîne météo évoque aussi une « petite incertitude » sur d'éventuelles averses dans la soirée de vendredi, mais écarte tout risque d'orages. « On a 30 % des scénarios avec de la pluie et 70 % où il n'y en a pas, donc il y a malgré tout de quoi être optimiste », affirme Cyrille Duchesne, chef du service prévisions à La Chaîne météo, dans une déclaration à l’AFP. Météo-France évoque aussi des risques d'averses sur Paris, mais pour la nuit de vendredi à samedi.

Pour ce qui est des températures le jour de la cérémonie, elles seront proches des normales de saison. Elles seront comprises entre 23 et 26 °C à Paris dans l'après-midi de vendredi. Pendant la cérémonie, en cours de soirée, les températures avoisineront les 20 °C, selon Météo-France. Pendant la nuit de vendredi, le mercure devra baisser sous les 20°C.