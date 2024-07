Météo : Canicule accompagnée d’orages violents, voici les départements en alerte

La France traverse sa première vague de chaleur de l'année 2024, avec une hausse des températures sur l'ensemble du territoire français. Cet épisode caniculaire va s'accompagner d'orages. En effet, 45 départements sont placés en alerte orange canicule par Météo-France ce mardi et 11 autres le sont pour des orages. Des conditions météorologiques qui vont persister jusqu’à jeudi.

La France connait actuellement une vague de chaleur avec 45 départements de la moitié sud placés pour ce mardi 30 juillet en vigilance orange canicule par Météo France. Pour le spécialiste du climat François Gemenne, cette vague de chaleur est la conséquence du réchauffement climatique. « C'est un phénomène qui va devenir normal. Nous sommes condamnés à battre des records de chaleur continuellement tant que nous continuerons à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère » affirme-t-il sur LCI.

Pour ce mardi 30 juillet, Météo France a étendu sa vigilance orange canicule à 45 départements, à savoir : les Landes, la Gironde, la Charente-Maritime, la Charente, la Vendée, les Deux-Sèvres, Vienne, l'Indre-et-Loire, la Haute-Vienne, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Lot, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, le Cher, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Drôme, l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Ain, le Rhône, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, l'Indre, la Creuse, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Jura et les Pyrénées-Atlantiques.

Ce soir et en première partie de nuit, du nord du Centre à l'Île-de-France, une dégradation orageuse est probable. Sur les départements placés en #VigilanceOrange, il existe un risque significatif d'#orages forts avec d'intenses précipitations, de la grêle et des rafales de vent. https://t.co/rovbCS0iFw pic.twitter.com/ZfM6tdbgkx — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 30, 2024

Canicule et orages jusqu’à jeudi

Cet épisode caniculaire sera accompagné d’orages puisque 11 départements ont également été placés par Météo France en vigilance orange pour orages. À l'exception de la côte méditerranéenne, du nord-est et du nord-ouest, tout le reste de la France sera touché par de violents orages. Selon les prévisions, il pourrait tomber entre 20 et 40 mm de pluie en moins d'une heure. Des risques de grêle, de bourrasques et d'une activité électrique soutenue sont également à prévoir localement.

Météo France a placé le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val-d’Oise, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis en vigilance orange pour orage. Selon Météo France, la nuit de mardi à mercredi risque également d'être chaude avec 22 °C à Paris. Près de la Méditerranée, le mercure ne descendra pas en dessous de 25 °C.

Selon Météo-France, les températures caniculaires persisteront au moins jusqu'à mercredi soir. Au cours de la journée, elles devraient atteindre 37 °C dans la région lyonnaise. Alors que la première moitié de la journée de mercredi sera relativement calme sur l'ensemble du territoire français, la fin de journée sera marquée par de violents orages et des averses sur toute la partie est du pays, à l'exception de l'extrême sud-est. Pour la journée de jeudi 1er août, la majeure partie nord de la France sera sous les orages dès le matin, une situation qui perdurera tout au long de la journée.