La métaphore « rêvé pour l’hiver » : une figure de style évocatrice pour la saison froide

Le poème « Rêvé pour l’hiver » d’Arthur Rimbaud offre un florilège de figures de style qui transportent le lecteur dans un univers onirique et sensuel. Cette œuvre, qui alterne entre innocence et érotisme voilé, présente une structure atypique et un langage imagé, créant une atmosphère unique propice à l’évocation d’un fantasme amoureux adolescent.

Un sonnet aux rimes audacieuses

La structure de « Rêvé pour l’hiver » surprend dès la première lecture. Rimbaud bouscule les codes en proposant une alternance inhabituelle d’alexandrins et d’hexasyllabes. Cette particularité métrique confère au poème un rythme saccadé, évoquant le mouvement d’un train, élément central du voyage amoureux imaginé par le poète.

Mais la véritable audace réside dans le schéma des rimes. Contrairement aux conventions du sonnet classique, Rimbaud opte pour des rimes croisées au lieu des traditionnelles rimes embrassées. Ce choix stylistique accentue la modernité du poème et participe à son caractère novateur. Voici un aperçu de cette structure atypique :

Partie du sonnet Structure des rimes Quatrains ABAB CDCD Tercets EFE GFG

Cette construction singulière souligne l’intention de Rimbaud de bousculer les codes poétiques tout en préservant une musicalité envoûtante, renforcée par des allitérations en « s » et des assonances en « ou » qui confèrent au texte une tonalité sensuelle.

Métaphores et personnifications : un voyage amoureux sublimé

Le génie de Rimbaud se manifeste pleinement dans son utilisation magistrale des figures de style. La métaphore filée du « nid » et des oiseaux traverse le poème, symbolisant l’amour et l’intimité recherchés par les amants. Cette image évocatrice est renforcée par la personnification du baiser, comparé à une « folle araignée », suggérant à la fois le désir et l’aspect ludique de la relation amoureuse.

Le poète pousse plus loin l’analogie en assimilant le voyage amoureux au trajet en train. Cette métaphore centrale structure l’ensemble du poème, créant un parallèle entre le déplacement physique et l’évolution des sentiments. Rimbaud utilise habilement le champ lexical des couleurs, avec des touches de « rose » et de « bleu », pour évoquer la douceur et la tendresse de ce moment rêvé.

Les figures de style s’enchaînent avec virtuosité :

L’oxymore « coin moelleux » pour décrire le wagon, contrastant avec la dureté habituelle d’un compartiment de train

Les comparaisons et personnifications des ombres qui « grimacent », donnant vie à l’environnement extérieur

Les hyperboles comme « monstruosités hargneuses » et « démons noirs » pour accentuer la menace du monde extérieur

Ces procédés stylistiques contribuent à créer une antithèse saisissante entre l’intérieur douillet du wagon et l’extérieur effrayant, renforçant en conséquence le désir de protection et d’intimité des amants.

Le jeu subtil des sous-entendus érotiques

Rimbaud excelle dans l’art de suggérer sans jamais tomber dans la vulgarité. L’utilisation du futur pour évoquer un rêve ou un fantasme permet au poète de projeter ses désirs tout en maintenant une certaine distance. Les points de suspension parsemés dans le texte laissent planer des sous-entendus érotiques, invitant le lecteur à compléter les blancs avec son imagination.

La métaphore de l’araignée, déjà mentionnée, prend une dimension plus complexe lorsqu’elle est associée au jeu érotique. Elle évoque à la fois la tendresse et une forme de prédation amoureuse, illustrant la dualité des sentiments adolescents. Cette image s’inscrit dans un réseau plus large de figures de style à connotation sensuelle :

Les allitérations en « s » qui sifflent comme des caresses Les assonances en « ou » qui rappellent des soupirs L’oxymore « coin moelleux » qui suggère un nid d’amour improvisé La personnification des ombres, témoins silencieux des jeux amoureux

Ces procédés stylistiques s’entremêlent pour créer une atmosphère à la fois innocente et chargée de désir, caractéristique de l’exploration des premiers émois amoureux. Rimbaud parvient de ce fait à évoquer la sensualité tout en préservant une certaine pudeur, laissant au lecteur le soin d’interpréter les non-dits.