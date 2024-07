Pourquoi l'eau de la mer Méditerranée est si fraîche en ce moment ?

En cherchant un peu de fraîcheur en ces temps caniculaires, les plages de la Méditerranée sont certainement le chemin le plus emprunté, la mer peut vous offrir bien plus que de simples sensations de renouveau thermique. Des vacanciers du Sud-est de la France ont été surpris par la température parfois froide de la mer. À quoi cela est dû ?

En effet, alors que les températures, même sous le parasol, ne connaissent pas le moindre synonyme de douceur avec plus de 35C, la mer, quant à elle, peut vous réserver une tout autre ambiance. Ainsi, atteignant difficilement les 22C, la température méditerranéenne dans le Golfe du Lion, entre le Languedoc-Roussillon et la Provence, a surpris plus d’un. Une tendance thermique de la mer qui peut aller jusqu’à la rade de Toulon.

Plus étonnant encore, cette semaine, la température de la mer n’a pas dépassé les 18C à Sète et à Béziers. Les spécialistes mettent en garde contre le risque d’hydrocution « mouillez-vous bien la nuque avant d'aller à l'eau et que ça soit très progressif », lit-on. Il est donc important de se rappeler que les risques des sauts spectaculaires à l’eau sont davantage accrus.

Baisse de la température de la Méditerranée : pourquoi et combien cela va durer ?

Ce phénomène peu connu du grand public a bien marqué son passage à Sète. Les plages de la cité maritime, anciennement appelée « Cette », ont affiché d’une baisse de 5C au mercure en l’espace de deux jours, passant de 23 C à 18 C. C’est la conséquence de l’upwelling, un phénomène qui se caractérise par une montée d’eau froide sur les rivages méditerranéens.

En effet, à l’origine de cette baisse de température des eaux des plages de la méditerranée, l’upwelling est cette montée de l’eau fraîche qui advient suite à l’éloignement des eaux chaudes vers le large. « Plus la pente du bord de mer est forte, plus les eaux montent des zones profondes et seront donc plus froides », expliquent les spécialistes.

L’upwelling est principalement causé par l’avènement des vents qui commencent à être bien connus : le mistral et la tramontane. Ces vents, soufflant sur le Sud-est de la France à plus de 70km/h, font pousser les eaux chaudes des bords de la mer. Une place qui sera rapidement prise par les eaux froides. De quoi donner des frissons aux baigneurs. Même si le ciel est généralement dégagé sur les stations balnéaires de la Méditerranée, « les conditions de baignade sont très variables d'une région à l'autre à cause de ces vents ».

Néanmoins, cet important écart thermique entre la température de l’eau et celle de l’air va bientôt connaître son épilogue puisque le mistral et la tramontane souffleront à 40km/h cet après-midi, avant de cesser complètement demain.

Les bonnes brises de mer se chargeront d’équilibres la température de l’eau de la méditerranée à l’instar des plages entre la Côte d'Azur et la Corse, qui elles, affichent une température d’eau de 25C. Agréable pour la baignade !