Mentions obligatoires sur une facture : liste complète et obligations

La facture constitue bien plus qu’un simple document commercial dans le monde professionnel français. Elle représente un élément central des relations d’affaires, dotée d’une triple dimension juridique, fiscale et comptable. Chaque transaction entre professionnels impose la délivrance d’une facture conforme, respectant un formalisme strict défini par la réglementation. Les entreprises qui négligent ces obligations s’exposent à des sanctions financières lourdes, pouvant atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. L’administration fiscale exerce un contrôle rigoureux sur la facturation, notamment pour garantir la collecte correcte de la TVA. Avec la généralisation prochaine de la facturation électronique, les règles vont évoluer et de nouvelles mentions deviendront obligatoires. Cet article détaille l’ensemble des informations devant impérativement figurer sur une facture pour être conforme à la législation française. Vous y trouverez également les obligations générales de facturation selon les types de clients, les cas particuliers, ainsi que les risques encourus en cas de non-respect de ces dispositions.

Qu’est-ce qu’une facture et quelles sont ses fonctions ?

Une facture se définit comme un document commercial et comptable détaillant avec précision les prestations réalisées ou les marchandises vendues. Elle mentionne systématiquement la quantité, la qualité et le prix de chaque élément facturé. Ce document se distingue fondamentalement du devis, qui représente une proposition commerciale préalable sans caractère définitif. Le terme facture recouvre plusieurs appellations selon le contexte : la note s’adresse généralement aux particuliers, la quittance atteste du paiement effectué, tandis que la note d’honoraires concerne spécifiquement les professionnels libéraux comme les avocats ou médecins.

D’autres types existent avec des fonctions spécifiques. La facture pro forma constitue un document provisoire sans valeur comptable, souvent utilisé en commerce international. La facture d’acompte matérialise un versement partiel avant la livraison définitive. La facture d’avoir permet de corriger ou d’annuler une facturation initiale. Ces documents remplissent quatre fonctions essentielles dans la vie des entreprises.

La fonction fiscale apparaît primordiale car elle sert de support pour l’exercice des droits en matière de TVA, permettant aussi bien la collecte que la déduction. La fonction comptable transforme la facture en justificatif indispensable pour l’établissement des comptes annuels. Sur le plan juridique, elle constitue une preuve de vente ou de prestation, autorisant le vendeur à réclamer les sommes dues en cas de litige. Enfin, la fonction commerciale détaille les prestations et prix convenus entre les parties, sécurisant ainsi la relation d’affaires.

Dans quels cas l’émission d’une facture est-elle obligatoire ?

Transactions entre professionnels

La facturation devient obligatoire pour toute transaction entre deux professionnels, qu’il s’agisse d’une vente de bien ou d’une prestation de services. Cette obligation s’impose sans exception dès lors que les deux parties exercent une activité professionnelle. La facture doit être émise en double exemplaire pour le format papier, l’original étant destiné au client. Un seul exemplaire suffit lorsque le format électronique est utilisé.

Le délai de délivrance habituel correspond au moment de la livraison ou de la réalisation de la prestation. L’acheteur professionnel porte également une responsabilité puisqu’il est tenu de réclamer la facture auprès de son fournisseur. Certains cas de différé sont pourtant autorisés par la réglementation fiscale. Pour les livraisons de biens exonérées de TVA, la facture peut être émise au plus tard le 15 du mois suivant la livraison.

Le même délai s’applique pour les prestations de services avec TVA autoliquidée par le client. Une facturation périodique reste possible pour plusieurs opérations distinctes réalisées au cours d’un même mois, la facture devant alors être émise jusqu’à la fin du mois concerné. Ces assouplissements facilitent la gestion administrative des entreprises réalisant de nombreuses transactions.

Ventes et prestations aux particuliers

Pour les ventes de marchandises à des particuliers, l’émission d’une facture devient obligatoire uniquement dans trois situations précises. La première concerne la demande expresse du client, qui exerce ainsi son droit à obtenir un document comptable. Les ventes à distance imposent également systématiquement une facturation. Enfin, les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA nécessitent ce document.

Dans tous les autres cas, un ticket de caisse suffit parfaitement. Depuis le 1er août 2023, l’impression systématique n’est plus obligatoire, sauf demande expresse du consommateur. Cette évolution répond à des objectifs écologiques et économiques. Pour les prestations de services destinées aux particuliers, les règles diffèrent sensiblement. Une note devient obligatoire dès que le prix dépasse 25 euros TTC.

Le client peut également réclamer cette note quel que soit le montant de la transaction. Certains travaux immobiliers imposent aussi automatiquement cette formalité. La note doit impérativement être établie en double exemplaire, garantissant ainsi que chaque partie conserve une trace de la transaction. Comment obtenir une facture sur Booking en quelques clics illustre parfaitement cette démarche pour les particuliers souhaitant récupérer leurs justificatifs.

Factures aux entités publiques

Les transactions avec des entités publiques répondent à des exigences spécifiques et renforcées. Une facture obligatoire doit être émise pour chaque vente ou prestation, sans aucune exception possible. Les entités publiques ont l’obligation d’émettre et de recevoir exclusivement des factures électroniques via la plateforme Chorus Pro. Ce dispositif centralisé garantit la traçabilité et la conformité des transactions publiques.

Les entreprises titulaires de marchés publics doivent impérativement transmettre leurs factures via cette plateforme dédiée. Cette obligation concerne tous les fournisseurs et prestataires de l’administration, quelle que soit leur taille. Le non-respect de cette procédure peut entraîner des retards de paiement ou le rejet pur et simple de la facture.

Quelle forme doit respecter une facture ?

La facture doit impérativement être rédigée en langue française, garantissant ainsi la compréhension par toutes les parties et l’administration. Une traduction certifiée devient nécessaire si la langue étrangère s’impose pour des raisons commerciales internationales. Le format papier exige deux exemplaires, l’original étant remis au client tandis que le vendeur conserve le duplicata. Un seul exemplaire suffit pour le format électronique, ce qui simplifie considérablement la gestion administrative.

Chaque facture comporte un numéro unique sur toutes ses pages. Lorsque le document s’étend sur plusieurs pages, une numérotation selon la séquence n/N s’impose. La lettre n représente le numéro d’ordre de chaque page tandis que N indique le nombre total de pages constituant la facture. Cette règle facilite le contrôle de l’intégrité du document.

Les entreprises choisissent actuellement entre format papier ou électronique selon leurs préférences et leurs contraintes opérationnelles. Une facture électronique authentique est créée, transmise, reçue et archivée exclusivement sous forme électronique. Une facture initialement papier puis numérisée ne répond pas à cette définition stricte. L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité doivent être garanties de l’émission jusqu’à la fin de conservation.

Quatre moyens permettent de garantir cette authenticité. La piste d’audit fiable constitue la méthode la plus couramment utilisée par les entreprises. La signature électronique qualifiée offre un niveau de sécurité maximal. Le message structuré selon une norme convenue entre les parties facilite les échanges automatisés. Enfin, le cachet électronique qualifié authentifie l’émetteur de manière incontestable.

Informations générales obligatoires sur toute facture

Mention facture, date et numérotation

Le terme « facture » doit apparaître clairement sur le document, évitant toute confusion avec d’autres documents commerciaux. La date d’émission correspond précisément à la date de délivrance ou d’émission du document. Cette information permet de déterminer l’exercice comptable concerné et les droits fiscaux applicables.

Le numéro unique repose sur une séquence chronologique continue sans rupture. Deux factures ne peuvent jamais porter le même numéro sous peine de sanctions. Les entreprises peuvent créer plusieurs séries de numérotation distinctes si leur activité le justifie. Une série par site de facturation facilite la gestion multi-établissements. Une série par catégorie de clients permet de distinguer les flux commerciaux.

La sous-traitance de facturation pour certaines opérations autorise également une série dédiée. L’utilisation d’un préfixe distinct pour chaque série est vivement recommandée, par exemple F2026- pour les factures du site principal et A2026- pour les factures d’un établissement secondaire. La date de la vente ou de la prestation correspond au jour effectif de livraison ou de fin d’exécution. Pour un acompte, cette date correspond au versement effectué. Le numéro du bon de commande doit figurer lorsque l’acheteur en a établi un préalablement.

Identité complète du vendeur ou prestataire

Un entrepreneur individuel mentionne ses nom et prénom, précédés ou suivis de la mention « Entrepreneur individuel » ou « EI ». Son adresse de domiciliation et son numéro SIREN complètent cette identification. Pour une société, les exigences s’avèrent plus nombreuses et précises.

La dénomination sociale officielle apparaît en premier lieu, telle qu’enregistrée au registre du commerce. Le numéro SIREN identifie l’entreprise de manière unique auprès de l’administration. L’adresse du siège social permet de localiser juridiquement la société. La forme juridique précise le statut légal : EURL, SARL, SA, SNC ou SAS notamment.

Type d’entreprise Mentions obligatoires Entrepreneur individuel Nom, prénom, mention « EI », adresse, numéro SIREN Société Dénomination sociale, SIREN, siège social, forme juridique, capital social, numéro RCS Immatriculation en cours Mention « SIRET en cours d’attribution »

Le montant du capital social renseigne sur la solidité financière de l’entreprise. Le numéro RCS concerne uniquement les commerçants immatriculés au registre. L’adresse de facturation doit apparaître si elle diffère du siège social. En cas d’immatriculation en cours, la mention « SIRET en cours d’attribution » s’impose absolument, et non le nom du créateur, sous peine de rejet de la déduction de TVA par l’administration.

Identité complète du client

Pour une entreprise cliente, le nom de l’entreprise figure avec le nom complet s’il s’agit d’un entrepreneur individuel ou la dénomination sociale pour une société. L’adresse du siège social localise le client professionnel. L’adresse de facturation s’ajoute lorsqu’elle diffère de l’adresse principale, ce qui arrive fréquemment pour les grandes structures.

Concernant un particulier, le nom complet et l’adresse du client doivent être mentionnés, sauf opposition expresse de sa part. Cette possibilité d’opposition protège la vie privée des consommateurs. L’adresse de facturation complète ces informations si elle ne correspond pas à l’adresse habituelle du client.

Identification fiscale et TVA sur la facture

Le numéro individuel d’identification à la TVA du vendeur constitue une mention centrale pour l’administration fiscale. Celui du client professionnel doit également figurer s’il est redevable de la TVA. Cette double identification permet de tracer les flux de TVA entre entreprises assujetties. Deux exceptions allègent cette obligation : les factures d’un montant total HT inférieur ou égal à 150 euros en sont dispensées, de même que les factures rectificatives quel qu’en soit le montant.

Les entreprises en franchise en base de TVA appliquent un régime particulier. Elles indiquent obligatoirement « TVA non applicable, art. 293 B du code général des impôts » sur leurs factures. Aucun montant ni taux de TVA ne peut alors figurer sur le document. Ce régime concerne notamment les micro-entreprises et auto-entrepreneurs respectant certains seuils de chiffre d’affaires.

Plusieurs cas particuliers imposent des mentions spécifiques. La mention « Autoliquidation » s’applique si l’acquéreur ou le preneur est redevable de la TVA. Cette situation concerne particulièrement les sous-traitants du BTP pour un donneur d’ordre assujetti à la TVA, ou certaines prestations de services où le client collecte lui-même la taxe. L’autofacturation représente un cas encore plus spécifique où le client produit lui-même la facture à la place du vendeur ou du prestataire. La mention « Autofacturation » doit alors apparaître clairement. L’ajout recommandé « Facture établie par A au nom et pour le compte de B » clarifie encore davantage la situation pour tout contrôleur.

Description détaillée des produits et prestations facturés

Chaque bien livré ou service rendu nécessite une description précise par ligne de facture. La nature, la marque et la référence des produits permettent une identification sans ambiguïté. Pour les prestations, les matériaux fournis et la main d’œuvre doivent être détaillés séparément. Cette distinction facilite la compréhension du prix et permet au client de vérifier la conformité avec le devis initial.

La quantité s’exprime dans l’unité appropriée : nombre, mètres, kilogrammes, heures selon la nature du bien ou service. Une dénomination précise excluant les termes génériques non suivis de références s’impose. Mentionner simplement « Fournitures » ou « Prestations » ne respecte pas cette exigence. Le libellé doit permettre d’identifier exactement ce qui a été vendu ou réalisé.

Le prix unitaire HT se calcule hors rabais, remises et ristournes. Ce montant constitue la base de référence pour tous les calculs ultérieurs. Le taux de TVA applicable à chaque ligne doit être précisé, ou alternativement la mention de bénéfice d’exonération de TVA. Les différents taux en vigueur en France sont 20%, 10%, 5,5% et 2,1% selon les produits et services.

Pour les opérations de services fournis par voie électronique, la dénomination est complétée de « Service fourni par voie électronique ». Cette précision répond aux règles spécifiques du commerce électronique. Un décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni structure l’ensemble de la facture, permettant au client de vérifier ligne par ligne la conformité de ce qui lui est réclamé.

Montants, réductions et modalités de paiement

Décompte des montants

La somme totale HT et TTC à payer figure en évidence, généralement en fin de facture. Ces deux montants permettent au client de visualiser immédiatement ce qu’il doit. Les majorations éventuelles de prix comme les frais de transport ou d’emballage sont détaillées séparément. Cette transparence évite les contestations ultérieures sur des frais annexes.

Par taux d’imposition, le total HT et la taxe correspondante doivent être mentionnés distinctement. Cette ventilation s’avère indispensable pour les entreprises assujetties à la TVA qui doivent déclarer précisément leurs opérations. Le montant de la taxe à payer résulte de l’application des différents taux aux montants HT correspondants.

Montant total hors taxes avec détail par taux de TVA

Montant de chaque taxe applicable selon le taux

Montant total toutes taxes comprises

Majoration éventuelle pour frais annexes

Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis à la date de vente ou prestation figurent sur le document. Ils doivent être directement liés à l’opération facturée, à l’exclusion des escomptes non prévus initialement. Ces réductions apparaissent sur chaque ligne de facture concernée, sauf lorsqu’elles ne peuvent être connues qu’en fin de facture. Les remises liées au montant global ou au mode de paiement entrent dans cette dernière catégorie.

Conditions de règlement

La date à laquelle le règlement doit intervenir ou le délai de règlement fixe l’échéance de paiement. Le principe général prévoit 30 jours, mais des accords particuliers peuvent prévoir d’autres délais. Les conditions d’escompte en cas de paiement anticipé doivent être précisées. Si aucun escompte n’est accordé, il faut le mentionner explicitement : « Escompte pour paiement anticipé : néant » ou « Nous n’accordons pas d’escompte en cas de paiement anticipé ».

Le taux de pénalités de retard en cas de non-paiement à la date de règlement s’applique automatiquement. Ces pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire et s’appliquent par jour de retard à compter de l’échéance. Le taux doit être au moins égal à trois fois le taux d’intérêt légal.

Date limite de règlement ou délai en nombre de jours Conditions d’escompte pour paiement anticipé ou mention de leur absence Taux de pénalités de retard applicable automatiquement Indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement

L’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement s’ajoute aux pénalités en cas de retard de paiement. Cette indemnité ne peut être réclamée que par un client professionnel et s’applique pour chaque facture non payée dans les délais convenus. Elle vise à compenser les frais administratifs liés au recouvrement des créances impayées.

Mentions particulières selon le type d’opération

Mentions liées au statut du vendeur

Si le vendeur ou prestataire est membre d’un centre de gestion ou d’une association agréée, il mentionne : « Membre d’une association agréée, le règlement par chèque et carte bancaire est accepté ». Une formulation équivalente peut être : « Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale ».

En cas d’activité artisanale soumise à assurance professionnelle obligatoire, les références du contrat d’assurance professionnelle doivent figurer. Les coordonnées de l’assureur et du garant apportent une sécurité supplémentaire au client. La couverture géographique du contrat ou de la garantie informe le client sur l’étendue de la protection. L’assurance décennale pour les artisans du bâtiment constitue l’exemple le plus connu de cette obligation.

Qualité de locataire-gérant avec coordonnées du propriétaire

Statut de gérant mandataire avec identité du mandant

Qualité de franchisé avec mention du franchiseur

Titulaire d’un Cape avec identification de la structure accompagnatrice

D’autres mentions spécifiques s’imposent selon les situations. La qualité de titulaire d’un Cape inclut la dénomination sociale, le siège social et le numéro d’identification de la structure accompagnatrice ainsi que le terme du contrat. Pour un membre d’un assujetti unique, le nom, l’adresse et le numéro d’identification TVA du membre principal figurent obligatoirement.

Opérations intracommunautaires et spécifiques

Les livraisons intracommunautaires exonérées nécessitent les numéros de TVA intracommunautaire du vendeur et de l’acquéreur. La mention « Exonération de TVA, art. 262 ter, I du CGI » justifie l’absence de taxation. Aucune indication de taux ou montant de TVA ne doit alors apparaître sur la facture.

Pour les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs exonérées, les exigences se renforcent considérablement. L’état membre de destination localise la livraison. Les caractéristiques complètes du véhicule comprennent : nature, genre, marque, type, numéro de série, cylindrée ou puissance fiscale, numéro d’immatriculation, date de première mise en circulation et distance parcourue. La date de livraison précise et la mention « Exonération de TVA, article 298 sexies du CGI » complètent ces informations. Le prix de vente HT finalise le document.

Type d’opération Mention obligatoire TVA à mentionner Livraison intracommunautaire Exonération art. 262 ter I CGI Non Prestation intracommunautaire Exonération art. 283-2 CGI Non Régime de la marge Régime particulier selon cas Non Opération triangulaire Application art. 141 directive 2006/112/CE Selon cas

Les prestations de services intracommunautaires fonctionnent selon un système d’autoliquidation depuis 2010. La mention « Exonération de TVA, article 283-2 du Code général des impôts » remplace toute référence à la taxe. Les opérations triangulaires intracommunautaires mentionnent : « Application de l’article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».

Les régimes particuliers de la marge concernent les agences de voyage, les biens d’occasion, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Chacun affiche sa mention spécifique faisant référence aux articles 266 e ou 297 A du CGI. Aucune mention de TVA ne figure sur ces factures particulières.

Éco-participations et garanties

L’éco-participation DEEE apparaît obligatoirement en cas d’achats de produits ou équipements électroniques ou de meubles. Cette contribution finance le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques. Son montant s’ajoute au prix de vente et doit être clairement identifié.

La rémunération pour copie privée RCP concerne l’acquisition d’un support d’enregistrement. Elle rémunère les auteurs pour les copies privées réalisées sur ces supports. L’éco-contribution REP Bâtiment s’applique en cas de mise sur le marché ou de production de déchets dans le domaine du Bâtiment. Cette nouvelle obligation vise à responsabiliser les acteurs du secteur.

Appareils électroménagers avec garantie légale de conformité Équipements informatiques couverts par la garantie Produits électroniques grand public garantis 2 ans minimum Appareils de téléphonie et matériel photographique Jeux, jouets et articles de sport avec garantie

Lorsque la facture s’adresse à un particulier pour certains biens spécifiques, elle mentionne l’existence et la durée de la garantie légale de conformité d’au moins 2 ans. Cette obligation concerne les appareils électroménagers, équipements informatiques, produits électroniques grand public, appareils de téléphonie, matériel photographique, équipements dotés d’un moteur pour le bricolage ou jardinage, jeux et jouets incluant les consoles, articles de sport, montres et horlogerie, articles d’éclairage et luminaires, lunettes de protection solaire, ainsi que les éléments d’ameublement.

Nouvelles mentions obligatoires à partir de 2026

La généralisation de la facturation électronique impose quatre nouvelles mentions obligatoires à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI. Les PME et micro-entreprises bénéficient d’un report d’un an jusqu’au 1er septembre 2027. Cette réforme majeure transformera profondément les pratiques de facturation en France.

Le numéro SIREN du client devient obligatoire lorsqu’il s’agit d’une entreprise. Cette information facilite l’identification automatique et le contrôle fiscal. L’adresse de livraison des biens doit figurer si elle diffère de l’adresse du client. Cette précision améliore la traçabilité des flux de marchandises sur le territoire.

Numéro SIREN du client professionnel pour identification automatique

Adresse de livraison si différente de l’adresse habituelle

Nature des opérations : biens, services ou mixte

Option pour paiement de la taxe d’après les débits si applicable

La nature des opérations facturées précise s’il s’agit de livraisons de biens, de prestations de services ou d’une combinaison des deux catégories. Cette distinction s’avère cruciale pour le traitement fiscal automatisé. L’information doit indiquer clairement si les opérations sont constituées exclusivement de livraisons de biens, exclusivement de prestations de services, ou les deux catégories simultanément.

La mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits » apparaît si le prestataire a choisi ce régime. Dans ce cas, la TVA est collectée à la date d’émission de la facture et non pas à la date du règlement effectif. Cette option modifie significativement la trésorerie de TVA du prestataire.

L’obligation de recevoir des factures électroniques s’appliquera à toutes les entreprises à partir du 1er septembre 2026, quelle que soit leur taille. L’obligation d’émettre suivra un calendrier progressif selon la taille de l’entreprise. Les PME devront pouvoir recevoir des factures électroniques émises par les grandes entreprises dès 2026, même si elles ne sont pas encore tenues d’en émettre elles-mêmes. Les particuliers non assujettis à la TVA restent exclus de cette obligation, mais les entreprises devront transmettre les données des transactions B2C à l’administration fiscale via le e-reporting.

Conservation des factures et obligations de rangement

Les factures doivent être conservées pendant 10 ans minimum. Ce délai, bien que la réglementation fiscale prévoie 6 ans, est recommandé compte tenu des différentes réglementations applicables. La conservation concerne toutes les pièces comptables sans exception, garantissant ainsi la capacité à justifier les opérations en cas de contrôle.

La conservation peut s’effectuer sous format papier ou électronique selon les préférences et moyens de l’entreprise. Depuis le 30 mars 2017, les professionnels peuvent conserver sur support informatique les factures et pièces justificatives établies initialement sous format papier. Cette numérisation ultérieure doit garantir la reproduction à l’identique du document original.

Conservation pendant 10 ans de toutes les factures émises et reçues

Rangement chronologique obligatoire dans un livre comptable

Cohérence entre dates d’émission et numérotation

Impossibilité d’utiliser deux fois le même numéro de facture

Format papier ou électronique avec garantie d’authenticité

Les factures doivent être rangées chronologiquement dans un livre comptable, facilitant ainsi les recherches et les contrôles. Les dates d’émissions et la numérotation doivent se suivre et être cohérentes. Cette organisation rigoureuse permet de détecter rapidement toute anomalie ou rupture dans la série. Le principe fondamental reste absolu : deux factures ne peuvent jamais avoir le même numéro sous peine de sanctions et de remise en cause de la comptabilité.

Sanctions en cas de non-respect des obligations de facturation

Manquement à l’obligation de facturation

Les sanctions financières pour non-respect de l’obligation de facturation varient considérablement selon le statut juridique de l’entreprise. Pour une personne physique correspondant à une entreprise individuelle, l’amende peut atteindre 75 000 euros en cas de non-respect de l’obligation de facturation. Ce montant déjà conséquent double en cas de récidive dans les 2 ans suivant la première sanction, pouvant alors atteindre 150 000 euros.

L’émission de fausse facture constitue une infraction encore plus grave, qualifiée de faux en écriture. Elle expose le contrevenant à une amende pouvant atteindre 45 000 euros et à une peine d’emprisonnement de 3 ans maximum. Cette sanction pénale reflète la gravité de l’acte qui porte atteinte à la sincérité des documents comptables et fiscaux.

Amende de 75 000 euros pour non-respect de l’obligation de facturation personne physique Amende de 150 000 euros en cas de récidive dans les 2 ans Amende de 375 000 euros pour personne morale première infraction Amende de 750 000 euros pour personne morale en cas de récidive Sanctions pénales aggravées pour émission de fausse facture

Pour une personne morale correspondant à une société, les montants sont multipliés par cinq. L’amende peut atteindre 375 000 euros en cas de non-respect de l’obligation de facturation. La récidive dans les 2 ans suivant la première sanction porte ce montant à 750 000 euros maximum. L’émission de fausse facture expose la société à une amende pouvant atteindre 225 000 euros, sans possibilité d’emprisonnement pour la personne morale elle-même, mais les dirigeants peuvent être poursuivis pénalement.

Omissions ou inexactitudes dans les mentions

Chaque omission ou inexactitude constatée dans les factures entraîne une amende de 15 euros. Ce montant peut sembler modeste mais il se multiplie rapidement. L’amende par facture ne peut par contre excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné. Il faut multiplier ce montant par facture erronée et par erreur constatée.

Le montant total des amendes appliquées sur une facture ne peut dépasser 25% du montant de la facture. Ce plafonnement évite que les sanctions ne deviennent disproportionnées par rapport à la valeur de la transaction. Néanmoins, pour des entreprises émettant de nombreuses factures, le cumul reste très dissuasif.

Certaines situations entraînent des sanctions beaucoup plus lourdes. L’amende atteint 50% du montant des sommes versées ou reçues en cas de travestissement ou dissimulation de l’identité ou adresse des fournisseurs ou clients. L’utilisation d’identité fictive ou de prête-nom relève du même régime. La délivrance de facture ne correspondant pas à une livraison ou prestation réelle expose à une amende égale à 50% du montant de la facture.

Amende de 15 euros par omission ou inexactitude sur facture

Plafond de 25% du montant de la facture pour le cumul des amendes

Amende de 50% en cas de dissimulation d’identité ou facture fictive

Solidarité du client professionnel au paiement de certaines amendes

Réduction possible à 5% si régularisation dans les 30 jours

L’absence de délivrance de facture et de comptabilisation de la transaction entraîne une amende égale à 50% du montant de la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, celle-ci étant plafonnée à 375 000 euros par exercice. Cette solidarité incite les clients professionnels à réclamer systématiquement leurs factures.

Si la transaction a été comptabilisée malgré l’absence de facture conforme, l’amende se réduit à 5% et se trouve plafonnée à 37 500 euros par exercice. Si le vendeur ou prestataire apporte la preuve que l’opération a bien été effectuée et correctement comptabilisée dans les 30 jours suivant la notification, l’amende est également réduite à 5%. Lorsque l’adresse ou l’identité du client ou du fournisseur ont été dissimulées ou modifiées, le montant de l’amende atteint 50% du montant total des factures concernées sans autre forme de réduction possible.