Menace de grève sur plusieurs secteurs durant les JO 2024 : quel impact ?

La France se prépare à accueillir les Jeux olympiques, mais des nuages de grève s'amoncellent dans le ciel social, menaçant de perturber le spectacle sportif à venir.

Alors que la France se prépare à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, des tensions sociales se profilent, avec des menaces de grève émanant de différents secteurs professionnels. Une atmosphère de contestation plane sur l'événement sportif majeur à venir.

Nuage de boycotte de plusieurs secteurs durant les Jeux Olympiques Paris 2024

Des menaces de grève planent sur la France à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques. Les syndicats de la fonction publique, représentant les secteurs de l'État, territorial et hospitalier, ont déposé des préavis de grève s'étendant du 15 avril au 15 septembre. La CGT Fonction publique réclame des recrutements pérennes, des compensations salariales, des droits aux congés, au télétravail et à la déconnexion, affirmant qu'il n'y aura « pas de trêve olympique ».

La réforme de la fonction publique proposée par le ministre Stanislas Guerini suscite une vive opposition de la part des syndicats, dont FO qui envisage de se joindre au mouvement. Le projet de loi prévoyant, entre autres, la possibilité de licenciements dans la fonction publique, est fortement contesté.

De leur côté, les éboueurs de Paris menacent également de se mettre en grève pendant la période olympique. La CGT des éboueurs a déposé des préavis pour plusieurs jours en mai et de juillet à septembre, réclamant une augmentation salariale de 400 euros par mois pour tous les personnels, ainsi qu'une prime exceptionnelle de 1900 euros pour les agents mobilisés pendant les JO. La mairie de Paris a proposé des gratifications que la CGT a refusées, ce qui a entraîné une impasse dans les négociations.

Si la grève devait avoir lieu, elle toucherait notamment certains arrondissements parisiens où la collecte des déchets est assurée par la régie publique, engendrant ainsi des perturbations dans la capitale. La France se trouve donc sous tension sociale à l'approche de l'événement sportif majeur qui attirera l'attention du monde entier.

SNCF, RATP : les déplacements mouvementés durant les JO ?

Les cheminots franciliens ont récemment exprimé leur mécontentement à l'égard de la manière dont la SNCF envisage les Jeux olympiques de 2024, à travers un communiqué intitulé "Mépris 2024".

Le syndicat SUD-Rail Île-de-France a déposé un préavis de grève pour le 21 mai, exigeant une revalorisation générale des salaires et une indemnité quotidienne doublée par rapport à celle actuellement proposée par la direction, qui s'élève à 50 euros brut par jour de présence cet été. Une réunion est prévue le jour suivant pour engager des négociations, avec la possibilité de nouveaux préavis de grève pendant les JO en cas de non-accord.

De leur côté, les conducteurs du métro et du RER de la RATP ont conclu des négociations réussies concernant les primes pour la période des Jeux. Ils bénéficieront d'une prime de 1600 euros, qui sera complétée par une prime journalière "événement exceptionnel" de 44,10 euros par jour travaillé pendant cette période.

Cette prime pourra être réduite de moitié en cas d'absence durant la période concernée et ne sera pas versée au-delà de cinq jours d'absence. De plus, les agents auront la possibilité de reporter jusqu'à 11 jours de congés non pris jusqu'en septembre 2025.