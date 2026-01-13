Melvyn Jaminet : vie privée et suspension après propos racistes du joueur du XV de France

L’arrière du XV de France et du RC Toulon, Melvyn Jaminet, maintient une discrétion absolue concernant sa vie sentimentale et une éventuelle compagnon. Né le 30 juin 1999, ce joueur international de rugby s’est pourtant retrouvé au cœur d’une polémique majeure en juillet 2024. Durant la tournée en Argentine, des propos racistes filmés et diffusés sur les réseaux sociaux ont provoqué une onde de choc dans le monde du rugby français. Cet incident a entraîné une suspension immédiate et une procédure disciplinaire rigoureuse. L’article examine sa vie personnelle méconnue, les circonstances de cet événement regrettable et les sanctions qui ont suivi.

La vie privée discrète de l’arrière du XV de France

Melvyn Jaminet cultive une grande discrétion concernant sa vie sentimentale depuis ses débuts professionnels. Suivi par plus de 100 000 abonnés sur Instagram, le sportif ne partage que des clichés professionnels pris sur le terrain. Aucune information n’est disponible concernant une éventuelle compagnon ou relation amoureuse actuellement. Les internautes se posent régulièrement la question de savoir si le buteur international partage sa vie avec quelqu’un, mais ses réseaux sociaux restent muets à ce sujet.

Même s’il entretenait une relation, le joueur ne souhaite manifestement pas le faire savoir publiquement. Cette volonté de préserver son intimité contraste fortement avec l’exposition médiatique qu’il connaît depuis ses performances remarquables avec l’équipe de France. On ne lui connaît aucune petite amie officiellement. Son frère Kylian, qui évolue au club de Nevers, représente l’un des rares éléments connus de sa sphère personnelle. Les deux frères ont joué ensemble durant leurs jeunes années avant de suivre des parcours différents dans le rugby professionnel.

L’incident raciste en Argentine et les réactions immédiates

Le 7 juillet 2024, après la victoire des Bleus contre l’Argentine à Mendoza, Melvyn Jaminet a publié une vidéo où il tenait des propos d’une extrême gravité. Visiblement enivré, on l’entendait déclarer : « Ma daronne qui me demande si j’ai fait la fête. Je te jure le premier Arabe que je croise sur la route je lui mets un coup de casque ». Cette séquence filmée durant la longue nuit ayant suivi le match du 6 juillet a été rapidement effacée mais sauvegardée.

Le député LFI Sébastien Delogu a notamment repris cette vidéo, déclenchant une vague d’indignation. La Fédération française de rugby a condamné avec fermeté ces paroles, les qualifiant de totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales du sport. Le joueur a été mis à l’écart immédiatement et a quitté le groupe France. Sur Instagram, Jaminet s’est dit profondément désolé et honteux, affirmant que ces propos ne reflètent aucunement ses valeurs personnelles ni celles de son équipe.

Les sanctions disciplinaires et leurs conditions

Le conseil de discipline de la FFR, réuni le 26 juillet 2024, a prononcé une suspension de 34 semaines éloignant Jaminet de toutes compétitions jusqu’au 21 mars 2025. La fédération a retenu qu’il avait porté atteinte à l’intérêt supérieur du rugby français. Parmi ces sanctions, huit semaines peuvent être substituées par des activités d’intérêt général comprenant :

Six actions de prévention portant sur les dangers liés à l’alcool et aux réseaux sociaux

Six actions de promotion des valeurs sportives axées sur la lutte contre les discriminations dans les écoles de rugby

Une sanction financière de 30 000 euros s’ajoute à cette suspension. Le joueur disposait d’un délai de sept jours pour contester cette décision devant la Commission fédérale d’appel. Le parquet de Paris a également ouvert une enquête pour menace de mort à raison de l’origine, suite au signalement de SOS Racisme déposé le 16 juillet.