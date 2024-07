Les méduses envahissent nos plages : est-ce dangereux de se baigner ?

Le monde fascinant des méduses qui peuplent nos côtes françaises, où la beauté fragile de ces créatures marines contraste parfois avec les dangers qu'elles peuvent représenter pour les baigneurs estivaux.

Chaque été, les méduses suscitent à la fois fascination et appréhension le long des côtes françaises. Parmi les espèces les plus fréquemment rencontrées sur nos plages, une soixantaine de ces créatures énigmatiques rythment nos vacances balnéaires. Du mystère des profondeurs marines à la singularité de leur mode de déplacement, un univers captivant qui semble faire danser l'eau de nos rivages.

Prudence sur nos côtes françaises, les méduses reviennent

Cet été, un ballet hypnotique captivant de méduses qui investissent nos côtes françaises avec une grande diversité d'espèces. Sur les quelque 1 500 variétés recensées à travers le monde, une soixantaine d'entre elles prospèrent près des côtes de France métropolitaine, parmi lesquelles certaines se distinguent par leur affinité pour les eaux méditerranéennes, de la Côte d'Azur à la Corse.

Parmi les destinations les plus touchées par les invasions de méduses figurent Bonifacio en Corse, Ajaccio, Saint-Raphaël et Cavalaire-sur-Mer dans le Var. Ces créatures gélatineuses évoluent souvent en grands groupes, perturbant parfois les activités balnéaires et contraignant à l'interdiction de la baignade lors des journées estivales les plus chaudes.

Si la côte Atlantique bénéficie de marées plus significatives qui contribuent à renvoyer les méduses vers le large, la Méditerranée, quant à elle, est plus vulnérable à ces proliférations en raison de marées plus faibles. Toutefois, il convient de rester vigilant même sur la côte Atlantique pour éviter les rencontres désagréables avec ces animaux marins, dont la majorité ne représente pas de danger réel pour les baigneurs, sauf pour les personnes allergiques.

Méduses en métropole, prudence en bord de mer

Les côtes françaises métropolitaines abritent une diversité d'espèces de méduses, certaines plus prolifiques que d'autres. Parmi celles-ci, la méduse rayonnée, ou méduse boussole, est très présente entre mai et novembre, mesurant généralement entre 10 et 30 cm de diamètre. De même, la méduse rhizostome peut atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre, bien que ses tentacules soient relativement peu nombreux et donc moins dangereux pour les baigneurs.

Cependant, c'est la redoutable méduse boite qui représente la plus grande menace pour l'Homme, avec sa présence en Méditerranée de juin à septembre. Dotée du venin le plus puissant au monde, cette méduse peut entraîner la mort en quelques minutes. Heureusement, aucun décès n'a été signalé en France, la plupart des incidents se produisant plutôt en Asie du Sud-Est ou en Australie.

En outre, certaines espèces de méduses, considérées comme « invasives », peuvent être observées sur les côtes françaises. C'est le cas du cténophore américain, originaire des Caraïbes et mesurant en moyenne entre 10 et 12 cm de diamètre, ainsi que de la galère portugaise, également appelée vessie de mer, habitant principalement les eaux tropicales, mais également présente en métropole.

Il est important de noter que la plupart des espèces de méduses vivant le long des côtes françaises ne représentent pas une menace majeure pour les baigneurs. Toutefois, en cas de prolifération, notamment près de la Méditerranée en été en raison des températures élevées de surface, il est recommandé de vérifier les zones de baignade afin de réduire les risques de piqûres irritantes.