Mask Singer : qui se cache derrière le costume du Léopard ? Les indices révélés

La saison 6 de Mask Singer a captivé les téléspectateurs avec ses costumes spectaculaires et ses prestations musicales surprenantes. Parmi les personnages qui ont marqué cette édition diffusée sur TF1, le Léopard s’est distingué par sa voix exceptionnelle. Ce félin mystérieux a atteint la troisième marche du podium lors de la finale du 22 juin 2024, laissant le public impatient de découvrir quelle célébrité se cachait sous ce masque impressionnant. Les indices semés tout au long du parcours ont mis les enquêteurs et les fans sur une piste bien précise.

Chimène Badi démasquée : la voix du Léopard qui a captivé les téléspectateurs

C’est finalement Chimène Badi qui a été révélée comme la star derrière le costume du Léopard. Sa voix chaude et légèrement éraillée, signature sonore de l’artiste, a rapidement mis la puce à l’oreille de Kev Adams dès sa première apparition sur le plateau de l’émission. De nombreux téléspectateurs avaient également identifié la chanteuse sur les réseaux sociaux, tant son timbre vocal est reconnaissable dans le paysage musical français.

Après son démasquage, la célèbre interprète a partagé son enthousiasme : « Je me suis éclatée, c’était une aventure de dingue, c’était que de l’amour, merci beaucoup. » Le jury n’a pas caché sa déception face à cette élimination. Kev Adams s’est exclamé : « C’est un amour, voyez qui vous avez éliminé, vous n’avez pas honte ? Vous ne la méritez pas ! » Laurent Ruquier a renchéri en la qualifiant de « meilleure chanteuse de la saison ». Les fans ont massivement exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux, estimant que cette artiste à la carrière impressionnante méritait d’aller plus loin dans la compétition.

Les indices révélateurs qui pointaient vers la célèbre chanteuse

Les enquêteurs disposaient de nombreux indices pour identifier Chimène Badi. La référence à un concours de talents évoquait sa participation à Popstars en 2002, télécrochet qui l’a révélée au grand public. L’indice « Déjà vue dans un costume » rappelait son engagement auprès des Enfoirés entre 2004 et 2014.

Les mentions d' »Idoles » et de « petit oiseau » faisaient écho à son hommage à Édith Piaf, à qui elle a consacré un album pour les 60 ans de sa disparition. La phrase « Je viens du Sud » renvoyait directement à sa reprise emblématique de Michel Sardou. La feuille d’érable aperçue dans les indices symbolisait le Québec, où elle a enregistré « Entre nous », tandis que la référence à Los Angeles rappelait l’enregistrement de son album « Au-delà des maux ».

Le parcours impressionnant du Léopard dans Mask Singer 2024

Tout au long de la saison, les performances vocales du Léopard ont ébloui le public et le jury. Lors de la finale animée par Camille Combal, le félin a livré un duo mémorable avec la Méduse (Charlotte Gaccio) sur le tube « Viens, on s’aime » de Slimane. Cette prestation a mis en valeur toute la puissance de sa voix, confirmant son statut de favorite du public.

Si elle n’avait pas été éliminée, Chimène Badi aurait interprété « I Will Always Love You » de Whitney Houston, une perspective qui a généré une immense frustration chez les téléspectateurs. Le Léopard a finalement terminé sur la troisième marche du podium, derrière l’Épouvantail (Gérémy Crédeville) et l’Hippopotame (Agustín Galiana), vainqueur de cette édition. Malgré cette place, le Léopard reste incontestablement l’une des voix les plus marquantes de cette saison de Mask Singer, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire du spectacle.