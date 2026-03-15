Marion Bollaert : portrait, société et parcours professionnel

Dans le paysage entrepreneurial calaisien, Marion Bollaert incarne une figure discrète mais respectée du secteur immobilier. Mère de l’animatrice Faustine Bollaert, elle a bâti un parcours professionnel remarquable fondé sur des valeurs humaines fortes. Son approche entrepreneuriale privilégie l’écoute, la proximité et l’engagement local. Cet article visite ses origines professionnelles, son empire immobilier diversifié, sa philosophie de leadership, sa vie familiale et son influence dans la communauté calaisienne.

Des débuts professionnels aux fondations entrepreneuriales

Née en août 1984 à Calais, Marion Bollaert découvre l’univers immobilier lors de jobs d’été qui marquent un tournant décisif. Ces expériences éveillent sa passion pour ce métier exigeant mais gratifiant. Elle décide alors d’exercer comme agent immobilier indépendant, posant les premières pierres de sa carrière.

Son ambition entrepreneuriale la conduit à créer IMMOPROS, société spécialisée dans l’administration d’immeubles et biens immobiliers à Calais. Elle en assure la présidence du 22 janvier 2013 au 5 août 2015, avant d’en devenir gérante. Cette transition marque son évolution vers un leadership assumé et pérenne.

Développement de l’activité de transaction immobilière

Structuration de la partie commerciale

Intégration au réseau Guy Hoquet

Son adhésion à la franchise Guy Hoquet représente une étape stratégique majeure. Directrice de l’agence Guy Hoquet Calais, elle valorise particulièrement le sentiment d’appartenance procuré par ce réseau. Cette dimension collective lui évite l’isolement professionnel et enrichit sa pratique quotidienne.

Accès à des outils professionnels performants

Partage d’expériences entre franchisés

Formation continue et accompagnement

Un empire immobilier diversifié et des responsabilités multiples

Au-delà d’IMMOPROS, Marion Bollaert construit progressivement un portefeuille d’activités diversifiées. Depuis le 25 octobre 2018, elle gère KAMARA, société active dans la location de terrains et biens immobiliers à Sangatte. Cette expansion géographique témoigne de sa stratégie de développement territorial.

Elle dirige également KARAMANES depuis le 26 mars 2013, structure spécialisée dans la gestion de fonds à Calais. Cette diversification prouve sa capacité à appréhender différents segments du marché immobilier avec pertinence.

Administration de GALIAN-SMABTP depuis le 4 mars 2022

Représentation de GALIAN depuis le 8 mars 2022

Expertise en évaluation des risques et dommages

Ses responsabilités parisiennes, notamment au sein de GALIAN-SMABTP, société de conseil, élargissent son champ d’action. Cette dimension nationale valorise son expertise reconnue dans le secteur. Elle a également administré GALIAN COURTAGE du 22 février 2022 au 8 novembre 2024.

Gestion de l’AGENCE DE LA COTE D’OPALE entre mai 2016 et janvier 2017

Coordination de multiples structures simultanément

Adaptation aux spécificités de chaque entreprise

Une approche humaniste du leadership entrepreneurial

Marion Bollaert place systématiquement l’humain au cœur de ses décisions professionnelles. Son approche a pour particularité une capacité d’écoute exceptionnelle et une compréhension approfondie des besoins clients. Chaque transaction représente un moment déterminant : acquisition d’une première maison, vente d’un bien familial chargé d’émotions.

Personnalisation de chaque accompagnement

Attention portée aux détails significatifs

Suivi post-transaction rigoureux

L’éthique, la transparence, la confiance, la proximité et l’empathie constituent les fondements de son travail quotidien. Elle ne se contente jamais de conclure des affaires. Son objectif consiste à garantir que chaque expérience soit positive et constructive pour ses clients.

Son style de management collaboratif inspire confiance et respect auprès de ses équipes. Elle confirme qu’un leadership ferme et empathique n’est nullement contradictoire. Dans un secteur parfois dominé par les hommes, elle incarne un modèle de leadership féminin authentique.

Communication transparente avec les collaborateurs

Valorisation des compétences individuelles

Création d’une dynamique collective performante

Vie familiale et transmission de valeurs

La dimension familiale occupe une place centrale dans l’existence de Marion Bollaert. Mère de Faustine, animatrice télévision née en 1979 à Paris, et de Charles, elle a construit un équilibre remarquable entre vie professionnelle et engagement familial.

Soutien indéfectible à ses enfants

Transmission de valeurs humanistes

Préservation de la cohésion familiale

Charles a surmonté des problèmes de santé survenus dans sa jeunesse, consécutifs à une erreur d’anesthésie ayant provoqué des crises de tétanie. Aujourd’hui sportif et épanoui, il partage sa vie avec Clémence Applaincourt. Mariée autrefois à Jean-Marie Faraggi, chasseur de têtes, Marion a reçu une éducation imprégnée de valeurs fortes.

Le travail, la solidarité, la rigueur, le sens du devoir et la sensibilité envers autrui constituent les piliers de son éducation. Ces fondations lui ont permis de développer un sens aigu des responsabilités. Elle transmet à ses enfants ces mêmes valeurs : rigueur, bienveillance, engagement.

Lien maternel fort avec Faustine

Accompagnement des choix de carrière

Conseils avisés et discrets

Discrétion médiatique et engagement local

Contrairement à sa fille, Marion Bollaert choisit délibérément de rester éloignée des projecteurs. Cette discrétion volontaire reflète sa philosophie : privilégier les relations humaines authentiques et le travail sur le long terme plutôt que la notoriété médiatique éphémère.

Protection de sa vie privée

Préservation de l’intimité familiale

Concentration sur l’essentiel

Son engagement dans la communauté locale dépasse largement son rôle professionnel. Elle soutient activement des initiatives locales et des projets renforçant la cohésion sociale. Son expertise immobilière et son humanité contribuent au dynamisme de Calais et ses environs.

Ses actions, souvent discrètes, prouvent que l’influence véritable ne se mesure pas à la notoriété médiatique. L’impact réel sur les personnes et la communauté constitue le critère de réussite authentique. Marion Bollaert incarne une référence locale pour ceux qui aspirent à concilier professionnalisme et relations humaines sincères, démontrant qu’une réussite discrète et humaine reste la plus durable.