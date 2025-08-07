Marine de Star Academy amuse les passagers d’un train avec ses imitations

Marine, gagnante de la Star Academy 2024, a transformé une simple imitation en véritable signature artistique. La jeune chanteuse originaire du Nord s’est fait connaître par son talent vocal, mais aussi par sa capacité étonnante à reproduire le klaxon des trains de la SNCF. Lors d’un récent voyage vers Strasbourg pour un concert, la talentueuse artiste a surpris les passagers d’un TGV en partageant son imitation désormais célèbre. Cette séquence divertissante, captée par les caméras de la quotidienne, a depuis été diffusée sur TF1+, pour extrêmement le plus grand plaisir des fans de l’émission.

La SNCF offre un cadeau unique à Marine pendant la tournée Star Academy

Le 6 mars 2025, alors que la tournée de la Star Academy battait son plein, Marine a reçu un privilège inattendu de la part de la SNCF. En route vers Strasbourg pour participer à un concert, la gagnante de la douzième saison s’est vu offrir l’opportunité de s’emparer du micro d’un TGV. Avec sa spontanéité caractéristique, elle a adressé un message chaleureux aux voyageurs : « Bonjour à tous, c’est Marine de la Star Academy, j’espère que vous allez bien et que vous passez un agréable voyage. » La jeune artiste a conclu son intervention par son imitation du train désormais légendaire, déclenchant l’hilarité et les applaudissements des passagers présents dans les wagons.

Une relation privilégiée avec la société ferroviaire

Ce n’était pas la première interaction entre Marine et la SNCF. L’entreprise ferroviaire avait déjà manifesté son soutien lors de la finale de l’émission musicale. Sur Instagram, le 25 janvier, la société partageait ce message encourageant : « À tous nos trains SNCF, faites du bruit ce soir pour Marine. Bonne chance pour la finale. » Dans une interview accordée au Parisien, la chanteuse confiait avec humilité : « J’ai fait le bruit du train pour rire, je ne m’attendais pas à ce que cela prenne une telle ampleur. » Elle avait même évoqué, sur le ton de la plaisanterie, des « avantages » qu’elle espérait obtenir de la célèbre compagnie de transport.

L’imitation du train, signature humoristique devenue virale

Cette imitation sonore est née dans l’intimité du château de Dammarie-les-Lys, où Marine résidait avec les autres candidats pendant le programme. La reproduction fidèle du klaxon ferroviaire a rapidement conquis ses camarades avant de séduire les téléspectateurs lors des primes hebdomadaires. L’artiste reproduit avec une précision étonnante le son caractéristique émis lorsque deux trains se croisent. Cette performance vocale est devenue si emblématique qu’elle est désormais systématiquement réclamée lors de ses apparitions médiatiques et sur scène pendant la tournée.

Première imitation réalisée au château de Dammarie-les-Lys

Reproduction du bruit de croisement de deux trains

Performance devenue incontournable dans ses apparitions publiques

Le talent d’imitatrice de Marine au-delà du train

L’humour de Marine ne se limite pas à cette seule imitation. La chanteuse excelle également dans d’autres exercices comme ses reproductions hilarantes de Chantal Ladesou et Nikos Aliagas. Lors d’une conversation avec Marlène Schaff, professeure d’expression scénique comme Nagui, elle avait partagé une réflexion touchante : « Il y a des fois, je sens que je fais vraiment des bangers comme mon train par exemple. » Marine avait néanmoins exprimé une certaine vulnérabilité : « Des fois, je sens qu’on rigole de moi parce que je suis drôle, mais à mes dépens. »

De Strasbourg à la tournée nationale : le parcours de la gagnante de Star Academy

Après son mémorable voyage en TGV, Marine a brillé sur la scène strasbourgeoise lors du concert Top Music Live organisé par la radio alsacienne. L’un des moments forts de cette soirée fut sa rencontre avec Julien Lieb, demi-finaliste de la saison précédente. Ensemble, ils ont interprété « Qui a le droit » de Patrick Bruel, offrant au public une performance vocale émouvante largement applaudie.

Participation au concert Top Music Live à Strasbourg Duo avec Julien Lieb sur « Qui a le droit » Accueil enthousiaste du public alsacien

Le triomphe de Marine à la Star Academy

La victoire de Marine à la Star Academy fut éclatante avec 65,35% des suffrages face à Ebony lors de la finale. Ce triomphe lui a permis de remporter 100 000 euros et l’enregistrement d’un album. Avant de conquérir le public sur la scène du château, cette étudiante en chirurgie dentaire du Nord avait déjà fait ses preuves dans The Voice Kids. Son premier single « Ma Faute » confirme son potentiel artistique avec plus de 3 millions d’écoutes sur Spotify.

Une tournée triomphale avec ses camarades

Actuellement, Marine parcourt la France avec les finalistes de sa promo : Ebony, Maïa, Marguerite, Maureen, Charles, Franck et Ulysse. Cette tournée nationale de la Star Academy a débuté le 21 février 2025 à Épernay et rencontre un succès considérable. Les fans peuvent suivre les coulisses de cette aventure musicale grâce à la quotidienne diffusée sur TF1+, où l’humour et les imitations de Marine continuent de faire sensation.