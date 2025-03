Marie-Sophie Lacarrau : son salaire, son âge et sa vie privée – la présentatrice se confie

Marie-Sophie Lacarrau s’est imposée comme une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Depuis janvier 2021, cette journaliste chevronnée occupe le poste prestigieux de présentatrice du journal télévisé de 13h sur TF1. Après avoir brillé pendant quatre ans aux commandes du 13h de France 2, elle a relevé le défi de succéder au légendaire Jean-Pierre Pernaut. Son parcours professionnel impressionnant et sa personnalité attachante suscitent la curiosité du public. Plongeons dans l’univers de Marie-Sophie Lacarrau pour découvrir les secrets de son salaire, son âge et quelques aspects de sa vie privée.

Un salaire confortable pour la présentatrice vedette de TF1

Le transfert de Marie-Sophie Lacarrau de France 2 à TF1 s’est accompagné d’une revalorisation salariale significative. Selon les estimations, la journaliste toucherait environ 30 000 euros mensuels pour son rôle de présentatrice du JT de 13h sur la première chaîne. Ce montant représente plus du double de ce qu’elle percevait à France Télévisions, où son salaire avoisinait les 12 000 euros par mois. Il est intéressant de noter que cette rémunération englobe l’ensemble de ses fonctions : journaliste, présentatrice et rédactrice.

Bien que confortable, le salaire de Marie-Sophie Lacarrau reste inférieur à celui de son prédécesseur, Jean-Pierre Pernaut, dont les émoluments étaient estimés à 50 000 euros mensuels. Cette différence s’explique notamment par la notoriété et l’ancienneté du journaliste, qui a marqué l’histoire du JT de TF1 pendant plus de trois décennies. Néanmoins, la nouvelle présentatrice vedette bénéficie d’une rémunération qui reflète son talent et son expérience dans le domaine de l’information télévisée.

Les motivations de son transfert vers la première chaîne

Contrairement aux idées reçues, Marie-Sophie Lacarrau affirme que l’argent n’a pas été le moteur principal de sa décision de quitter France 2 pour TF1. La journaliste expérimentée a mis en avant des motivations professionnelles pour justifier ce choix audacieux. Elle a notamment évoqué l’opportunité de relever un nouveau défi et de s’adresser à un public plus large sur la première chaîne.

Mais, Marie-Sophie Lacarrau ne nie pas que son transfert s’est accompagné d’une amélioration de ses conditions salariales. Elle a d’ailleurs déclaré que son salaire à TF1 était « mieux qu’à France 2 ». Cette franchise témoigne de sa transparence sur le sujet, tout en restant discrète sur les montants exacts. La présentatrice du JT semble avoir trouvé un équilibre entre ses aspirations professionnelles et une rémunération à la hauteur de ses compétences.

Les salaires dans le paysage audiovisuel français

Le cas de Marie-Sophie Lacarrau s’inscrit dans un contexte plus large des rémunérations des présentateurs de journaux télévisés en France. Selon les informations révélées par Cyril Hanouna dans son émission « Touche pas à mon poste », les salaires des présentateurs de JT varient considérablement entre les chaînes publiques et privées. Alexia Laroche-Joubert : découvrez sa fortune, sa vie personnelle et son époux pour un autre exemple de personnalité médiatique influente.

Sur TF1, les présentateurs vedettes toucheraient entre 30 000 et 71 500 euros mensuels, tandis que leurs homologues de France Télévisions percevraient entre 12 000 et 18 000 euros. Cette disparité s’explique par plusieurs facteurs, notamment :

La notoriété du présentateur

L’ancienneté dans la fonction

L’audience du journal télévisé

La concurrence entre les chaînes

Il faut souligner que Jacques Legros, le joker de Marie-Sophie Lacarrau, toucherait quant à lui 2000 euros par remplacement. Cette rémunération, bien que ponctuelle, illustre la valorisation des compétences journalistiques au sein de la rédaction de TF1.

La discrétion de Marie-Sophie Lacarrau sur ses émoluments

Bien que son salaire fasse l’objet de nombreuses spéculations, Marie-Sophie Lacarrau reste volontairement évasive sur le montant exact de sa rémunération. Cette attitude reflète une certaine pudeur et un respect pour la confidentialité des contrats dans le milieu audiovisuel. La journaliste présentatrice reconnaît néanmoins faire partie des « privilégiés » du paysage médiatique français.

Cette discrétion s’inscrit dans une démarche plus large de Marie-Sophie Lacarrau, qui préfère mettre en avant son travail et son professionnalisme plutôt que les aspects financiers de sa carrière. Elle souligne régulièrement l’importance de l’information de qualité et son engagement envers les téléspectateurs. Cette approche lui permet de maintenir une image positive auprès du public, tout en préservant sa vie privée des regards indiscrets.

Le parcours professionnel de la journaliste vedette

La carrière de Marie-Sophie Lacarrau est marquée par une progression constante et des choix audacieux. Après avoir fait ses armes dans le journalisme régional, elle a intégré France Télévisions où elle a gravi les échelons. Son talent et sa rigueur l’ont propulsée à la présentation du journal de 13h de France 2 en 2016, un poste qu’elle a occupé avec brio pendant quatre ans.

Le tournant majeur de sa carrière intervient en 2021, lorsqu’elle succède à Jean-Pierre Pernaut à la présentation du JT de 13h de TF1. Ce défi de taille, Marie-Sophie Lacarrau l’a relevé avec détermination et professionnalisme. Elle a su apporter sa touche personnelle tout en respectant l’héritage de son prédécesseur. Sa capacité à traiter l’actualité avec clarté et empathie lui a rapidement permis de conquérir le cœur des téléspectateurs de la première chaîne.

Vie privée et engagements personnels

Bien que très discrète sur sa vie personnelle, Marie-Sophie Lacarrau laisse parfois entrevoir quelques aspects de son quotidien en dehors des plateaux de télévision. Âgée d’une quarantaine d’années, la présentatrice du journal télévisé jongle habilement entre sa carrière exigeante et sa vie de famille. Mère de deux enfants, elle s’efforce de préserver un équilibre entre ses responsabilités professionnelles et son rôle parental.

En 2023, Marie-Sophie Lacarrau a dû faire face à une épreuve personnelle lorsqu’elle a été contrainte de s’absenter plusieurs mois en raison d’une maladie rare de l’œil. Cette expérience a renforcé sa détermination et son attachement à son métier. Depuis son retour à l’antenne, elle continue de porter un regard bienveillant sur l’actualité, tout en s’engageant discrètement dans des causes qui lui tiennent à cœur, notamment la santé et l’éducation.