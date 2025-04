Marie-Anne Chazel : qui est Philippe Raffard, son compagnon ?

Marie-Anne Chazel, actrice emblématique de la troupe du Splendid, s’est imposée comme une figure incontournable du cinéma français. Connue pour ses rôles dans Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure, sa carrière a connu un succès fulgurant. Après près de 30 années partagées avec Christian Clavier, père de sa fille Margot, leur séparation en 2001 a marqué un tournant douloureux. La comédienne a pourtant su rebondir et retrouver l’amour auprès de Philippe Raffard, un homme discret qui partage sa vie depuis maintenant plusieurs années.

La rencontre décisive entre Marie-Anne Chazel et Philippe Raffard

C’est dans un cadre idyllique que Marie-Anne Chazel a croisé pour la première fois le regard de celui qui deviendrait son compagnon. En 2006, Bernard Montiel, ancien présentateur de Vidéo Gag et Une famille en or, a joué les entremetteurs lors d’un dîner organisé dans sa propriété du Pyla-sur-Mer. Cette maison des années 50, entièrement rénovée par l’animateur, accueillait régulièrement de nombreuses célébrités pour des soirées mémorables. Située près de l’établissement La Corniche, cette demeure a été le théâtre de la rencontre entre l’actrice et Philippe Raffard.

Bernard Montiel, aujourd’hui chroniqueur sur TPMP aux côtés de Cyril Hanouna, a confirmé cette information lors d’une interview. Pour Marie-Anne, cette rencontre est survenue après une période de solitude où elle confiait : « J’ai beaucoup souffert de ma séparation avec Christian. Je pensais que je ne retrouverais jamais ce que j’ai vécu ». Le destin en a décidé autrement grâce à l’intervention de leur ami commun.

Philippe Raffard, un homme d’affaires influent

Loin des projecteurs du cinéma et de la télévision, Philippe Raffard évolue dans le monde des affaires avec discrétion et réussite. Il dirige THR Investissements, une société holding qui détient plusieurs entreprises prestigieuses :

Rustmann & Associés, spécialisée dans l’immobilier de prestige

La Compagnie Bordelaise Viticole et Agricole, dédiée aux transactions sur vignobles

Le Château Beau Soleil, un vignoble de 4,5 hectares

Son expérience professionnelle s’étend également à la direction générale de nombreuses entreprises comme la Papeterie la Renaissance, Green Terra et Sonis. Malgré son statut d’homme d’affaires influent, il cultive une certaine discrétion médiatique, préférant laisser les feux des projecteurs à sa compagne.

Une histoire d’amour épanouie depuis plus d’une décennie

Depuis leur première rencontre en 2006, Marie-Anne Chazel et Philippe Raffard ont construit une relation solide. L’actrice, qui a grandi sous les yeux du public aux côtés de la troupe du Splendid, a retrouvé un équilibre après sa rupture avec Christian Clavier, le père de sa fille Margot née en 1983. Interrogée sur un possible mariage, elle répondait avec humour : « Vous voulez que je me marie ? Vous avez raison. Un jour, il faudra que j’essaie ».

La discrétion caractérise ce couple qui préfère vivre son bonheur loin des tumultes médiatiques. Entre ses engagements au théâtre et au cinéma, Marie-Anne a su trouver un équilibre personnel grâce à cette relation épanouissante. Après avoir connu les sommets de la gloire avec Les Visiteurs et reçu des nominations aux César, l’actrice savoure désormais une vie personnelle sereine, prouvant qu’il est possible de rebondir après les épreuves.