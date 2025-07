Marguerite de la Star Academy : la vérité sur les rumeurs de pistonnage et ses origines princières

Marguerite Dedeyan s’est fait connaître du grand public lors de sa participation à la Star Academy 2024. Cette jeune parisienne de 23 ans a rapidement suscité l’intérêt des téléspectateurs, mais aussi de nombreuses spéculations. Des rumeurs concernant un possible pistonnage et ses origines princières ont circulé pendant son aventure dans le célèbre château de Dammarie-les-Lys. Son père, Stéphane Dedeyan, occupe une position influente dans le monde des affaires, ce qui a alimenté ces suspicions. Faisons le point sur la vérité derrière ces différentes allégations.

La vérité sur les accusations de pistonnage envers Marguerite Dedeyan

Dès le début de son parcours dans l’émission de télévision musicale, Marguerite a fait face à des accusations de favoritisme. Ces rumeurs ont pris de l’ampleur lorsqu’une photo montrant son frère Baptiste devant les bureaux de Sony Music Publishing a été dévoilée. Cette maison de disques étant partenaire de la Star Academy, les soupçons se sont intensifiés. Après son élimination face à Ulysse lors d’un prime en décembre 2024, la jeune artiste talentueuse a fermement démenti ces allégations : « C’est ma famille, c’est mon frère, il a choisi son métier lui-même, et moi j’ai choisi moi-même de participer à la Star Academy. »

Avant d’intégrer l’académie, Marguerite travaillait comme assistante d’une directrice de casting dans l’univers cinématographique. Son talent musical s’est révélé à travers ses reprises au piano partagées sur Instagram, qui ont attiré l’attention de la production. Fait intéressant, elle avait même rêvé de Michael Goldman avant d’être contactée. Malgré ses dénégations concernant un éventuel pistonnage, il est à noter que Baptiste est désormais devenu son manager, comme l’indique sa biographie Instagram.

Stéphane Dedeyan : portrait du père influent de Marguerite

Stéphane Dedeyan, le père de Marguerite, occupe depuis octobre 2023 le poste de président du directoire de La Banque Postale. Cet homme d’affaires est pressenti pour devenir le prochain PDG du groupe La Poste, succédant ainsi à Philippe Wahl. Sa rémunération substantielle témoigne de son influence : 595 000 euros de rémunération fixe et 240 000 euros variable en 2024, soit environ 70 000 euros bruts mensuels.

Cette nomination potentielle comme PDG pourrait néanmoins l’obliger à réduire son salaire de 40%, en raison d’un décret de 2012 limitant la rémunération des dirigeants d’entreprises publiques à 450 000 euros bruts. Cette situation familiale privilégiée a inévitablement affecté la perception de Marguerite dans l’émission, alimentant les spéculations sur sa participation et son parcours artistique.

Les origines princières de Marguerite : entre mythe et réalité

La révélation d’un héritage noble

Lors d’un repas au château, Marguerite a surpris ses camarades académiciens en révélant qu’elle était issue d’une lignée princière arménienne. Elle a précisé que son arrière-grand-père, Christian Dedeyan, était prince arménien – et non prince d’Arménie, ce royaume n’existant plus. Ce titre nobiliaire a été officiellement authentifié par l’ordre de Malte dans les années 1930.

L’histoire d’une famille princière arménienne

Les origines de la famille Dédéyan remontent à d’anciennes dynasties :

Descendants des Astrouni, princes du Vaspourakan

Héritiers de familles ayant régné dans le Syunik et le Haut-Karabagh depuis le IXe siècle

La famille a fui Smyrne (aujourd’hui Izmir en Turquie) en 1919, échappant ainsi au génocide arménien. Tous les descendants de Christian et de son frère jumeau Charles portent le titre de princes et princesses Dedeyan/Dédéyan. Marguerite a d’ailleurs mentionné qu’avec mon expérience de femme, elle perdrait ce titre si elle n’épousait pas un prince ou une princesse, perpétuant ainsi les traditions de cette lignée princière aux racines historiques profondes.