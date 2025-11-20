Marcelle Poirriez incarnait la figure emblématique d’une fonction publique martiniquaise au service du territoire. Cette quinquagénaire de 52-53 ans dirigeait avec passion son engagement au sein de la CACEM (Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique), basée à Fort-de-France. Née et formée sur l’île, elle représentait parfaitement cette génération d’agents publics martiniquais profondément attachés au développement territorial. Son parcours professionnel témoignait d’un dévouement exemplaire envers l’institution qui regroupe Fort-de-France, Schœlcher, Le Lamentin et Saint-Joseph, soit près de 165 000 habitants au cœur économique et démographique de la Martinique.

Caractéristique Description Âge 52-53 ans Origine Fort-de-France, Martinique Institution CACEM Territoire couvert 165 000 habitants

Ses collègues la considéraient comme un pilier essentiel de l’institution, une référence incontournable grâce à sa rigueur, sa disponibilité et sa bienveillance remarquables. Sa personnalité se caractérisait par une approche humaine exceptionnelle, une capacité d’écoute qui marquait tous ses interlocuteurs et un sens du dialogue particulièrement développé. Cette expertise technique doublée d’une connaissance approfondie du territoire lui permettait de résoudre les problématiques les plus complexes avec une mémoire du terrain devenue irremplaçable.

Son engagement pionnier pour la valorisation culturelle en Martinique

Marcelle Poirriez se distinguait comme une ambassadrice passionnée de la culture martiniquaise, développant un leadership culturel structurant pour tout l’archipel. Son action se matérialisait par des initiatives concrètes et durables qui transformaient le paysage artistique local. Elle orchestrait la mise en place d’ateliers de danse traditionnelle et de musique créole impliquant plus de 200 jeunes chaque année, créant ainsi un véritable pont intergénérationnel. Ces programmes de transmission culturelle permettaient aux nouvelles générations de s’approprier leur patrimoine tout en l’enrichissant de leur créativité contemporaine.

Organisation de festivals mettant en lumière les artisans et artistes locaux

Contribution active à la commission culture de la CACEM

Promotion soutenue de la diversité culturelle martiniquaise

Développement d’expositions collectives d’artistes martiniquais

Les festivals qu’elle initiait attiraient annuellement plusieurs milliers de visiteurs, contribuant significativement à l’émulation locale et au rayonnement culturel de la Martinique dans toute la Caraïbe. Son travail minutieux incluait l’organisation d’expositions collectives valorisant les artistes martiniquais, le lancement d’ateliers de transmission de danses traditionnelles et la mise en place d’un fonds d’aide à la création littéraire en créole. L’inauguration du festival de musique et d’arts de rue « Racines et Résonances » marquait l’aboutissement de sa vision artistique, créant un événement devenu référence dans l’agenda culturel antillais.

Un parcours professionnel au service du développement territorial martiniquais

Les fonctions transversales occupées par Marcelle Poirriez au sein de la CACEM révélaient l’amplitude de son expertise dans la gestion territoriale. Cette institution, représentant le cœur économique et démographique de la Martinique, bénéficiait de sa connaissance approfondie du territoire pour développer des projets d’aménagement innovants. Sa contribution aux initiatives de développement dépassait largement le cadre administratif traditionnel, s’étendant naturellement vers l’accompagnement des initiatives associatives locales. Cette approche globale lui permettait de tisser des liens durables entre les différents acteurs du territoire.

Domaine d’intervention Impact Aménagement territorial Projets innovants Initiatives associatives Accompagnement personnalisé Problématiques complexes Solutions techniques Développement local Expertise reconnue

Sa sollicitation constante pour résoudre des problématiques complexes témoignait de la confiance accordée par ses collègues à son expertise technique. Cette mémoire institutionnelle irremplaçable permettait à la CACEM de maintenir une cohérence dans ses projets de développement sur le long terme. Ses méthodes de travail privilégiaient systématiquement l’action concrète aux discours théoriques, recherchant toujours des solutions pratiques pour améliorer le quotidien des habitants martiniquais. Cette philosophie opérationnelle transformait chaque défi administratif en opportunité de service public renforcé.

Les projets innovants en développement durable pilotés par Marcelle Poirriez

La vision écologique de Marcelle Poirriez plaçait la gestion durable au centre de toutes ses initiatives professionnelles. Elle impulsait plusieurs projets environnementaux ambitieux qui transformaient concrètement le paysage énergétique martiniquais. L’installation de 200 kW de panneaux photovoltaïques en trois ans dans les espaces publics et privés validait sa capacité à mobiliser les ressources techniques et financières nécessaires. Ces réalisations concrètes s’accompagnaient de campagnes intensives de sensibilisation au tri sélectif et à la valorisation des déchets, générant une progression remarquable de 35% du tri sélectif sur l’ensemble du territoire.

Développement de formations spécialisées aux métiers verts Organisation d’ateliers participatifs de citoyenneté environnementale Établissement de partenariats éducatifs durables Mobilisation citoyenne pour la transformation écologique

Son programme de formation révolutionnaire permit de former plus de 300 professionnels en énergies renouvelables sur cinq ans, créant une véritable filière d’expertise locale. Cette approche pédagogique s’enrichissait d’ateliers participatifs appelant à la citoyenneté active, mobilisant les habitants dans une démarche collaborative de transformation environnementale. Les partenariats établis entre écoles, entreprises et pouvoirs publics créaient un écosystème favorable à l’innovation durable. Ces campagnes de sensibilisation mobilisaient plus de 5 000 citoyens martiniquais, démontrant l’efficacité de ses méthodes de communication participative et l’adhésion massive aux valeurs écologiques qu’elle défendait.

Son impact social et entrepreneurial sur le territoire

L’approche inclusive développée par Marcelle Poirriez privilégiait le lien intergénérationnel comme fondement de toute politique sociale durable. Cette philosophie se concrétisait par la facilitation de l’accès à la formation, à l’éducation et à l’entrepreneuriat pour tous les martiniquais. Les structures qu’elle créait témoignaient d’une vision globale du développement social : centres éducatifs accompagnant 200 enfants en situation défavorisée chaque année, soutien actif à la création de 50 activités artisanales et culturelles locales, organisation régulière de forums intergénérationnels favorisant les échanges constructifs entre différentes générations.

Action sociale Bénéficiaires Résultats Centres éducatifs 200 enfants/an Accompagnement personnalisé Activités artisanales 50 créateurs Économie locale renforcée Conseils entrepreneuriaux 120 porteurs de projets Création d’activités durables

Son action entrepreneuriale se distinguait par la personnalisation de l’accompagnement : conseils techniques et financiers sur mesure à plus de 120 porteurs de projets, organisation de marchés spécialement dédiés à la promotion des produits artisanaux locaux, création d’événements culturels rassemblant près de 3 000 visiteurs à chaque édition. Cette démarche entrepreneuriale s’inscrivait dans sa philosophie de leadership participatif, où chaque acteur se sentait écouté et valorisé dans une démarche de projet commun. Sa capacité à fédérer les énergies autour d’objectifs partagés transformait chaque initiative individuelle en réussite collective pour l’ensemble de la communauté martiniquaise.

Sa vision de l’aménagement urbain et des mobilités douces

La conception urbanistique de Marcelle Poirriez réconciliait harmonieusement développement économique et qualité de vie des habitants martiniquais. Cette vision intégrée se matérialisait par son soutien actif aux initiatives de développement des pistes cyclables et des espaces piétonniers, transformant progressivement l’environnement urbain de Fort-de-France. Sa vigilance concernant le respect de l’identité architecturale martiniquaise dans les nouveaux aménagements garantissait une modernisation respectueuse du patrimoine local. Cette approche équilibrée permettait de répondre aux exigences contemporaines tout en préservant l’âme culturelle des quartiers historiques.

Développement des infrastructures de mobilité douce

Préservation de l’identité architecturale locale

Innovation en matière de sécurité urbaine

Intégration des enjeux environnementaux

Ses méthodes innovantes pour la sécurité urbaine, développées en collaboration avec des partenaires techniques, sont aujourd’hui utilisées comme références dans d’autres villes françaises. Cette expertise reconnue au niveau national témoignait de sa capacité à transformer la CACEM en véritable laboratoire d’innovation sociale reconnu dans toute la Caraïbe. Son approche intégrait systématiquement les enjeux environnementaux dans la planification urbaine, promouvant une ville durable et inclusive. Cette vision prospective influençait durablement les politiques d’aménagement territorial, créant un modèle de développement urbain adapté aux spécificités climatiques et culturelles martiniquaises.

Les circonstances tragiques de sa disparition et l’émotion suscitée

Le 23 août 2024 marquait tragiquement l’histoire de la CACEM : Marcelle Poirriez fut retrouvée sans vie dans sa voiture boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France vers 7h du matin. Cette découverte macabre provoquait immédiatement une onde de choc considérable dans toute la Martinique, touchant profondément les collègues, partenaires et bénéficiaires de son action. L’intervention de la police scientifique en fin de matinée et l’ouverture d’une enquête officielle soulignaient la gravité de cette disparition soudaine qui frappait une personnalité de 52-53 ans, apparemment en bonne santé.

Onde de choc dans la communauté professionnelle Stupeur générale face à cette perte inattendue Mise en place d’un soutien psychologique d’urgence Mobilisation institutionnelle pour accompagner le deuil

La stupeur générale causée par ce décès inattendu résonnait d’autant plus fortement que Marcelle Poirriez semblait inébranlable dans son engagement, ni malade ni affaiblie selon tous les témoignages. La mise en place immédiate d’une équipe de soutien psychologique pour accompagner les collègues de la CACEM, profondément bouleversés par cette perte, révélait l’ampleur de l’attachement qu’elle suscitait. La minute de silence observée lors du conseil communautaire suivant traduisait l’émotion institutionnelle face à la disparition de cette figure emblématique. Cet émoi collectif témoignait de l’impact humain exceptionnel qu’elle avait développé au fil de sa carrière dans le service public martiniquais.

Les hommages rendus et la reconnaissance de son leadership

Les obsèques de Marcelle Poirriez, organisées le 30 septembre 2024, rassemblaient une centaine de collègues, agents, élus et anciens collaborateurs dans un élan unanime de reconnaissance. Cette mobilisation impressionnante témoignait concrètement de l’impact considérable qu’elle avait exercé sur son environnement professionnel et personnel au fil des années. Les témoignages recueillis durant cette cérémonie décrivaient unanimement sa simplicité naturelle, sa capacité remarquable à poser les bonnes questions et son sourire encourageant qui marquait durablement ses interlocuteurs. Ces qualités humaines exceptionnelles faisaient d’elle une personnalité unique dans le paysage administratif martiniquais.

Type de reconnaissance Description Témoignages « Garde-fou souriant » Reconnaissance nationale Deux distinctions françaises Impact institutionnel « Âme de l’institution » Philosophie Efficacité sans recherche de gloire

Ses proches collaborateurs la qualifiaient affectueusement de « garde-fou souriant » qui rappelait les échéances et obligations sans jamais humilier ni rabaisser ses interlocuteurs. Cette approche bienveillante de la fonction publique créait un climat de travail exceptionnel au sein de la CACEM. La France reconnaissait officiellement son travail pour la culture des territoires d’hormis-mer à deux reprises, consacrant son expertise au niveau national. Ses collègues témoignaient qu’elle incarnait véritablement « l’âme de l’institution », privilégiant toujours l’efficacité collective à la recherche de reconnaissance personnelle dans une démarche de service public exemplaire.

L’héritage culturel et institutionnel laissé à la CACEM

Plusieurs initiatives ambitieuses furent rapidement proposées pour perpétuer l’œuvre remarquable de Marcelle Poirriez au sein de la CACEM martiniquaise. La création d’un prix interne portant son nom récompenserait annuellement un agent ayant fait preuve de solidarité ou d’initiative exceptionnelle dans le service public. Le projet de nommage d’une salle de réunion ou d’un espace de détente à son nom matérialiserait sa présence quotidienne dans l’institution. La création d’un fonds d’aide aux projets citoyens prolongerait directement son engagement pour l’innovation sociale et la participation communautaire.

Création du Fonds Marcelle Poirriez pour l’art martiniquais

Attribution de son nom à plusieurs institutions éducatives

Programme de bourses pour jeunes talents créatifs

Organisation d’ateliers culturels perpétuant ses méthodes

Le Fonds Marcelle Poirriez, spécialement créé pour financer des projets artistiques et culturels en Martinique, soutient activement les jeunes talents par des bourses d’études et des ateliers de formation. Plusieurs écoles et institutions portent désormais son nom, institutionnalisant sa contribution au développement éducatif martiniquais. La CACEM organisait méthodiquement des formations pour transmettre son savoir-faire aux équipes, assurant ainsi la continuité du service public qu’elle avait développé. Cette nouvelle organisation créée pour maintenir l’efficacité des services publics s’appuyait sur l’héritage méthodologique qu’elle avait construit, garantissant une transition institutionnelle réussie.

La transmission de ses méthodes et perspectives d’avenir

Les mesures prises pour assurer la continuité des projets initiés par Marcelle Poirriez révèlent l’ampleur de son héritage méthodologique au sein de la CACEM. La formation systématique des équipes aux méthodes qu’elle avait développées garantit la pérennisation de son approche innovante du service public. L’accompagnement personnalisé mis en place pour préserver son approche humaine permet aux nouveaux agents de s’approprier sa philosophie de travail basée sur l’écoute et la bienveillance. Cette transmission organisée assure la continuité des valeurs qu’elle incarnait dans la fonction publique territoriale martiniquaise.

Adoption de ses innovations par d’autres collectivités françaises Pérennisation de ses programmes culturels et environnementaux Intégration de sa philosophie dans les formations internes Poursuite des projets commémoratifs en son honneur

L’impact durable de ses innovations dans le domaine de la sécurité urbaine se mesure par leur adoption progressive par d’autres collectivités françaises qui reconnaissent leur efficacité. Ses programmes culturels et environnementaux, devenus références dans la Caraïbe, continuent de structurer les politiques publiques locales. La philosophie de travail qu’elle avait instaurée, privilégiant l’humain et l’efficacité collective, influence durablement les orientations stratégiques de la CACEM. Les projets en cours d’élaboration pour honorer sa mémoire et prolonger son action témoignent de la volonté institutionnelle de préserver son héritage au service du développement territorial martiniquais.