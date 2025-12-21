Maple BBQ quarter pounder : avis, test et informations nutritionnelles chez McDonald’s

L’été 2024 a vu débarquer dans les restaurants français une création venue tout droit du Canada : le Maple BBQ Quarter Pounder. Disponible du 23 juillet au 2 septembre dans les 1600 établissements McDo sur le territoire national, ce burger temporaire s’inscrit dans l’opération « Croquez le monde » orchestrée pour les Jeux Olympiques de Paris. Cette initiative estivale propose sept produits inspirés de spécialités locales commercialisées par les filiales internationales de la chaîne. Le Maple BBQ Quarter Pounder se décline en deux versions : une formule à un steak haché et une variante double pour les appétits robustes. Au prix de 6,30 euros pour le burger seul, cette création marie les saveurs nord-américaines avec la touche sucrée du sirop d’érable. Cet article détaille sa composition, ses valeurs nutritionnelles, son empreinte écologique et livre l’avis d’un testeur qui a croqué dans cette nouveauté canadienne.

Composition et ingrédients du Maple BBQ Quarter Pounder

Cette création canadienne repose sur une architecture classique de type Royal. Le bun supérieur accueille d’abord une sauce Maple, véritable signature du produit, qui combine mayonnaise, barbecue et sirop d’érable. Des crispy onions apportent ensuite leur croquant, suivis de deux généreuses rondelles de cornichon.

Bun supérieur de type Royal

Sauce Maple au sirop d’érable

Oignons frits croustillants

Deux rondelles de cornichon

Les tranchettes de bacon viennent ensuite, accompagnées de deux tranches de cheddar qui fondent sur le patty type Royal. La version simple contient un steak haché tandis que la version double en propose deux. Le bun inférieur complète l’ensemble. Il faut noter que seule la viande est doublée dans la version supérieure, pas les garnitures, ce qui déséquilibre légèrement le rapport fromage-sauce-viande.

Version Poids Nombre de steaks Simple 212,60 g 1 Double 300 g 2

Ce burger s’inspire directement d’une recette développée par les restaurants canadiens de la chaîne. L’opération « Croquez le monde » rassemble sept produits temporaires venus d’horizons variés, permettant aux clients français de voyager gustativement sans quitter leur pays.

Valeurs nutritionnelles et Nutri-Score

Version 1 steak

La portion complète de 213 grammes délivre 638 kilocalories. Les matières grasses atteignent 36 grammes, dont 15 grammes d’acides gras saturés. Les glucides totalisent 43 grammes avec 10 grammes de sucres. Les fibres représentent 3,1 grammes tandis que les protéines culminent à 34 grammes. La teneur en sel s’établit à 2,6 grammes.

Énergie : 638 kcal (30% de l’apport quotidien recommandé)

Répartition calorique : 53% lipides, 25% glucides, 22% protéines

Nutri-Score D avec 17 points négatifs sur 55

Cette composition place le burger dans la catégorie D du Nutri-Score, indiquant une qualité nutritionnelle moyenne.

Version 2 steaks

La version double pèse 300 grammes et apporte 876 kilocalories. Les lipides grimpent à 53 grammes dont 22 grammes de graisses saturées. Les glucides restent stables à 44 grammes avec toujours 10 grammes de sucres. Les fibres atteignent 3,5 grammes et les protéines explosent à 54 grammes. Le sel monte à 3,1 grammes.

Énergie totale : 876 kcal Matières grasses : 53 g Protéines : 54 g Nutri-Score D avec 15 points négatifs

Comparaison avec la moyenne des hamburgers

Face aux burgers classiques de fast food, la version simple affiche des excédents notables : plus 14% d’énergie, plus 17% de matières grasses, plus 23% d’acides gras saturés et un bond de 46% pour les sucres. Les protéines progressent de 16% et le sel de 11%.

Critère Version 1 steak Version 2 steaks Énergie +14% +11% Matières grasses +17% +22% Protéines +16% +30% Sel +11% -6%

La version double présente un profil légèrement différent : plus 11% d’énergie, plus 22% de lipides, plus 28% d’acides gras saturés mais moins 21% de glucides. Les protéines bondissent de 30% tandis que le sel diminue de 6%.

Test et avis détaillé du burger

Première impression

Dès la prise en main, le poids du produit se fait sentir. L’odeur dégagée interpelle immédiatement : forte, persistante, elle envahit l’espace et s’incruste sur les doigts pour la journée entière. Les personnes sensibles aux effluves puissantes, comparables à celles d’un Big Tasty, préféreront s’abstenir.

Note globale attribuée : 15 sur 20

Aspect visuel proche du Royal Bacon

Distinction principale par la sauce fumée

Visuellement, la ressemblance avec un Royal Bacon saute aux yeux. La différence majeure réside dans cette sauce au goût fumé qui caractérise le produit canadien.

Analyse gustative

La sauce mérite une mention particulière : excellente, elle rappelle la sauce 1954 d’une chaîne concurrente mais en version plus relevée. D’un autre côté, la promesse sucrée-salée portée par le sirop d’érable reste discrète, presque fugace en bouche. Les cornichons, au nombre de deux et généreusement dimensionnés, apportent une touche acidulée bienvenue.

Sauce fumée de qualité remarquable Saveur d’érable peu perceptible Cornichons appréciés pour leur taille Bacon offrant de la texture mais peu de goût

Le bacon présente une texture intéressante, rappelant la vraie poitrine avec une belle mâche. Malheureusement, son apport gustatif reste limité. Le burger se dévore rapidement tout en calant efficacement. La sauce adhère littéralement, créant une sensation de satiété durable.

Rapport qualité-prix

À 6,30 euros, le tarif s’aligne sur les offres permanentes de cœur de gamme. Cette parité tarifaire constitue une agréable surprise pour un produit temporaire, catégorie souvent associée à des prix gonflés. Le client ne ressent pas la frustration habituelle face aux nouveautés estivales.

Prix cohérent avec la gamme classique

Performances comparables au Royal standard

Manque d’originalité sur le fromage ou les buns

Recommandé malgré l’absence de grain de folie

Ce burger accomplit correctement sa mission, à l’image d’un Royal traditionnel. Il lui manque pourtant un élément différenciant : un fromage spécifique ou des pains originaux auraient permis de le distinguer clairement de la gamme permanente. Malgré cette réserve, le produit mérite une recommandation et sort du lot des temporaires estivaux gadgets. La version double pourrait s’avérer corsée si les proportions sauce-fromage-viande étaient toutes doublées.

Impact environnemental et Green-Score

Le bilan écologique du Maple BBQ Quarter Pounder se révèle préoccupant avec un Green-Score F, la note la plus défavorable. Les deux versions obtiennent un score final de zéro sur cent, reflétant un impact environnemental très élevé. L’impact PEF environnemental atteint 1,70 tandis que l’empreinte carbone culmine à 17,02 kilogrammes de CO₂ équivalent par kilogramme de produit.

Green-Score F pour les deux versions

Score environnemental : 0/100

17,02 kg CO₂ eq/kg de produit

Équivalent à 8,8 km en voiture essence

1702 g de CO₂e pour 100 g

Cette empreinte carbone équivaut à parcourir 8,8 kilomètres dans une automobile à essence. Chaque portion de cent grammes génère 1702 grammes de CO₂ équivalent. La phase agricole domine largement avec 92% de l’impact total et 94,7% spécifiquement pour l’empreinte carbone. La transformation ne représente que 3,2% de l’impact, l’emballage 1,3%, le transport 1%, la distribution 0,5% et la consommation 2%.

Agriculture : 92,0% (94,7% pour le carbone) Transformation : 3,2% (1,7% pour le carbone) Emballage : 1,3% (1,6% pour le carbone) Transport : 1,0% (1,2% pour le carbone) Distribution : 0,5% (0,2% pour le carbone) Consommation : 2,0% (0,5% pour le carbone)

Des pénalités viennent aggraver la notation finale. Cinq points sont retirés pour l’absence d’informations sur l’origine des ingrédients, tandis que quinze points supplémentaires disparaissent en raison du manque de données sur l’emballage. Le score d’analyse du cycle de vie s’établit à dix-sept, avec une somme des bonus et malus de moins vingt. Ces manquements informatifs empêchent une évaluation complète et transparente de l’impact environnemental réel du produit canadien.