Maison aimable, la boutique décoration parisienne incontournable pour votre intérieur

Au cœur du 11ème arrondissement parisien, près de Bastille, Maison Aimable a écrit une page remarquable de l’histoire décorative de la capitale. Cette boutique de décoration unique en son genre, située rue des Taillandiers, a fermé ses portes en juillet 2019 après avoir révolutionné l’approche du design d’intérieur. Créée par Muriel Rousseau, graphiste passionnée, et Stéphane Prieur, ancien agent artistique, l’enseigne proposait une vision innovante centrée sur le bien-être domestique plutôt que sur un style imposé. Son héritage perdure aujourd’hui, inspirant de nombreuses boutiques contemporaines qui privilégient l’accompagnement personnalisé et les créations authentiques.

L’univers décoratif unique de Maison Aimable entre Paris et Scandinavie

Une esthétique hybride entre élégance française et douceur nordique

L’identité visuelle de Maison Aimable reposait sur un mélange subtil entre l’élégance parisienne et l’esprit hygge scandinave. Cette approche singulière se traduisait par une palette de couleurs naturelles soigneusement sélectionnées : beige, gris perle et terracotta dominaient l’espace. Les matières nobles occupaient une place centrale, avec le lin lavé, le bois brut, le grès et la laine créant des ambiances cocooning. Cette philosophie décorative privilégiait le confort et la douceur de vivre, transformant chaque objet en invitation au bien-être. L’approche éco-responsable guidait également les choix, favorisant les matériaux durables et les procédés respectueux de l’environnement.

Un espace de 22m² transformé en caverne d’Ali Baba

Dans son écrin de la rue des Taillandiers, la boutique déco déployait une scénographie remarquable sur seulement 22 mètres carrés. L’aménagement clair et verdoyant, ponctué de nombreuses plantes, créait une atmosphère apaisante. Chaque produit décoratif était magnifiquement mis en scène dans ce véritable écrin de verdure. Cette approche transformait la visite en expérience sensorielle unique, où l’acte d’achat devenait un moment d’inspiration privilégié.

Ambiance claire et végétale avec de nombreuses plantes vertes

Scénographie soignée valorisant chaque objet

Espace optimisé créant une atmosphère immersive

Une sélection pointue d’objets déco à prix accessibles

Des créateurs internationaux et des marques confidentielles

La sélection de produits reflétait l’expertise de Muriel Rousseau et Stéphane Prieur, qui privilégiaient leur feeling plutôt qu’une stratégie commerciale rigide. Leur gamme alliait marques établies et jeunes créateurs confidentiels dénichés lors de leurs voyages aux Pays-Bas, au Japon ou au Danemark. Cette approche internationale permettait de proposer des objets design insolites et originaux, introuvables ailleurs dans la capitale.

Des produits phares à petits prix

La philosophie tarifaire de Maison Aimable démocratisait l’accès au design de qualité. Les vases en céramique, bougeoirs en laiton, suspensions en macramé et terrariums en verre composaient une collection éclectique.

Vaisselle en céramique artisanale aux formes contemporaines Bougeoirs en béton moulés dans d’authentiques tuyaux de plomberie Éléments en marbre vert et cuivre pour une touche luxueuse

Cette politique tarifaire permettait des découvertes accessibles : pots-suspendus à 13 euros, bougeoirs en laiton à 25 euros, cadres photos en verre à 12 euros rendaient le design contemporain accessible à tous.