Les lycées en France bloqués dès aujourd'hui pour soutenir Gaza

Les blocages qui ont touché plusieurs universités de France la semaine dernière, s’étend aux lycées

En soutien à Gaza, un syndicat lycéen français a appelé à bloquer les lycées dès ce lundi 6 mai

Dans le sillage des étudiants, l'Union syndicale lycéenne (USL) a appelé à la grève et au blocage de tous les établissements du secondaire en France dès ce lundi 6 mai en soutien à la cause palestinienne.

L'Union syndicale lycéenne (USL) appelle à des actions, dès ce lundi 6 mai, dans toute la France pour soutenir la population palestinienne à Gaza. « Bloquons nos lycées pour la Palestine ! Dès lundi, nous appelons au blocus des lycées pour un cessez-le-feu à Gaza et la reconnaissance de l’État palestinien », écrit le syndicat dans un appel sur ses réseaux sociaux.

L’appel est lancé après « l’organisation d’assemblées générales dans les établissements » la semaine dernière, indiquait au Figaro Manès Nadel, vice-président de l’USL. Ce dernier assurait vendredi 3 mai qu’une « dizaine d’établissements » seraient bloqués cette semaine « en région parisienne ». « Si tout va bien, les mobilisations devraient se poursuivre à Rennes, Besançon et Lyon », a précisé le lycéen.

L'Union syndicale lycéenne (USL) dit attendre de nombreux blocages en Bretagne, dans la région parisienne, vers Besançon, Lyon et Tours, rapporte RTL. Selon le syndicat, la mobilisation doit monter en puissance mardi 7 mai puis la semaine prochaine après le pont de l'Ascension. En effet, la semaine s’annonce assez courte et peu propice aux mobilisations, le mercredi 8 mai et le jeudi 9 étant fériés.

Plusieurs lycées de France bloqués en soutien à Gaza

D’ailleurs, ce lundi matin, la mobilisation des lycéens a été timide. Selon Le Figaro, seuls quelques établissements scolaires ont suivi l’appel au blocage. D’abord le lycée Blaise Cendrars, à Sevran (Seine-Saint-Denis), mais également le lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand et le lycée Montesquieu à Bordeaux, indique Manès Nadel au Figaro.

À Clermont-Ferrand, les élèves du lycée Ambroise-Brugière sont les premiers du Puy-de-Dôme à bloquer, ce lundi 6 mai, leur établissement pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza, rapporte France 3. Abritée sous des parapluies pour échapper au temps pluvieux, une centaine d’élèves sont rassemblés devant les grilles du lycée. Ils scandent des slogans tels que « Vive la Palestine », ou encore « Gaza, Brugière est avec toi ».

Des élèves du lycée Charles-de-Gaulle, à Caen (Calvados), ont également bloqué ce lundi matin les issues de l’établissement. Des poubelles ont été positionnées devant l’entrée principale et un barrage filtrant devant l’entrée secondaire n’autorisait le passage qu’aux personnels du lycée et aux étudiants de prépa, rapporte Ouest France. Selon l’académie de Normandie, le lycée caennais était le seul à entrer dans l’action dans la région, précisent nos confrères.