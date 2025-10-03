Louise Bourgoin : qui est son compagnon et ses confidences sur leur couple moderne

Louise Bourgoin s’impose comme l’une des actrices françaises les plus talentueuses de sa génération. Depuis 2013, elle partage sa vie privée avec Tanguy Destable, alias Tepr, loin des projecteurs médiatiques. Après sa relation très médiatisée avec Julien Doré entre 2007 et 2010, qu’elle avait trouvée traumatisante à l’époque, l’actrice privilégie désormais la discrétion. Elle s’est pourtant confiée sur son organisation familiale moderne avec ce producteur de musique électro, révélant les codes non conventionnels de leur couple.

Tanguy Destable, un producteur de musique électro reconnu

Tanguy Destable, 44 ans, originaire de Bretagne, évolue dans l’univers de la musique électronique sous le nom de scène Tepr. Ce producteur talentueux a marqué la scène française grâce à son remix du tube « À cause des garçons » de Yelle, devenu rapidement un classique des dancefloors. Sa notoriété s’est construite à travers des collaborations prestigieuses avec des artistes de renom comme David Guetta et Mylène Farmer.

Actif sur Instagram, il partage son univers artistique avec ses abonnés. Sa rencontre avec Louise Bourgoin en 2013 marque le début d’une relation durable dans le milieu du divertissement français. Contrairement aux couples de célébrités souvent exposés, ils privilégient l’authenticité à l’exhibition médiatique.

Une organisation familiale qui défie les codes traditionnels

Le couple a accueilli deux garçons : Étienne, né en 2016, et Vadim, né en 2020. Louise Bourgoin décrit ouvertement son compagnon comme « un papa poule » et « très au foyer ». Elle exprime sa reconnaissance d’avoir « la chance d’avoir un homme qui ne se sent absolument pas émasculé par le fait de rester à la maison ».

Cette organisation moderne inverse les rôles traditionnels masculin-féminin. Pendant que l’actrice enchaîne les tournages, Tanguy s’occupe du foyer et des enfants. Cette répartition permet à Louise d’être « parfaitement sereine » lors de ses absences professionnelles prolongées. Les fils ne comprennent pas encore le métier de leur mère et ne l’ont jamais vue à l’écran.

Les défis et évolutions de leur relation moderne

En 2021, Louise Bourgoin confiait qu’il lui avait fallu « beaucoup de temps pour trouver le bon père ». Elle qualifiait alors Tepr d’« ovni, un précurseur en matière d’égalité des rôles ». Cette relation lui a permis de s’épanouir pleinement dans son métier d’actrice.

L’actrice reconnaît parfois reproduire certains comportements de ses parents qu’elle leur reprochait jadis. Elle se reproche notamment de s’être disputée devant ses enfants avec son compagnon, contrairement à ses résolutions initiales. La culpabilité lors de ses absences pour le travail reste un combat quotidien.

Selon les informations récentes de mars 2025, d’autres personnalités du divertissement vivent également des changements dans leur vie sentimentale. Louise Bourgoin et Tanguy Destable se seraient séparés, ce dernier étant désormais en couple avec l’actrice Natalie Portman, photographiés ensemble dans les rues parisiennes.