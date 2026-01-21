Livraison Colissimo le dimanche : horaires et points de contact La Poste

Vous attendez un colis Colissimo mais ne pourrez pas être présent en semaine ? Vous vous demandez si une livraison est possible le dimanche ? La réponse est non, Colissimo n’effectue aucune distribution le dimanche. Cet article détaille les jours réels de distribution, les horaires de livraison standards et les différentes alternatives pour récupérer votre envoi selon vos disponibilités. Découvrez également comment localiser les points de contact La Poste pour organiser au mieux la réception de vos colis.

Colissimo livre-t-il le dimanche et les jours fériés ?

La réponse est claire : Colissimo ne livre jamais le dimanche. Le service postal assure ses distributions exclusivement du lundi au samedi, en excluant tous les jours fériés. Lors d’un jour férié, les livraisons sont systématiquement reportées au premier jour ouvré suivant. Cette organisation correspond au fonctionnement standard de La Poste et de ses services de distribution sur l’ensemble du territoire français.

Contrairement à certains services de livraison express privés qui proposent des options dominicales moyennant un supplément tarifaire, Colissimo maintient un calendrier classique aligné sur le rythme postal traditionnel. Le facteur Colissimo respecte donc les mêmes jours de passage que les distributions courantes du courrier.

Les personnes ayant besoin de flexibilité pour récupérer leurs colis le dimanche doivent privilégier les options de livraison alternatives. Les points relais et consignes automatiques offrent des plages d’ouverture étendues incluant le week-end, permettant ainsi de retirer son envoi sans contrainte d’horaire en semaine.

Les horaires de livraison Colissimo en semaine et le samedi

Les plages horaires standards pour la livraison à domicile se concentrent principalement entre 9h et 13h. Le passage du facteur s’effectue généralement le matin, avec une prédominance des distributions matinales sur l’ensemble des tournées. La journée type d’un livreur Colissimo s’étend de 8h à 18h du lundi au vendredi.

Le samedi constitue un cas particulier avec des horaires réduits. Les livraisons se déroulent généralement de 8h à 12h, se terminant souvent en fin de matinée. Les tournées de distribution sont plus courtes ce jour-là pour s’adapter à l’organisation hebdomadaire du service postal.

L’absence de livraisons l’après-midi et en soirée représente la norme, sauf situations exceptionnelles liées à des retards ou une surcharge temporaire de colis. Ces horaires varient toutefois selon les zones géographiques. En zone urbaine, les passages peuvent être plus tardifs jusqu’à 13h30-14h, voire 20h en période de forte activité. En zone rurale, les tournées débutent plus tôt vers 8h et se terminent entre 11h et 17h.

Jour Horaires standards Particularités Lundi au vendredi 8h – 18h (passage 9h-13h) Distribution matinale privilégiée Samedi 8h – 12h Horaires réduits Dimanche et jours fériés Aucune livraison Report au jour ouvré suivant

Localiser les bureaux de Poste et points de contact pour récupérer un colis

En cas d’absence lors de la tentative de livraison, un avis de passage est systématiquement laissé dans votre boîte aux lettres. Ce document indique la possibilité de retirer votre colis dans le bureau de poste le plus proche sous 15 jours calendaires. Passé ce délai, l’envoi est retourné à l’expéditeur.

Les points relais constituent une alternative pratique avec plus de 15 000 emplacements répartis sur le territoire national. Ces points de retrait offrent des horaires étendus incluant le week-end, permettant ainsi de récupérer son colis le samedi voire le dimanche selon les commerces partenaires.

Les consignes automatiques représentent une solution encore plus flexible. Accessibles 24h/24 et 7j/7, elles sont installées dans des lieux stratégiques comme les gares, centres commerciaux ou parkings. Ces équipements permettent de récupérer son envoi à toute heure, y compris le dimanche, sans contrainte d’horaire d’ouverture. Cette option s’avère particulièrement adaptée aux personnes qui ne peuvent pas être présentes en journée ou qui travaillent en horaires décalés.

Options et conseils pour recevoir son colis sans être présent en journée

Plusieurs solutions alternatives existent lorsque vous ne pouvez pas être présent pendant les horaires de livraison standards. La livraison en point relais représente l’option privilégiée pour ceux qui travaillent en journée. Cette formule permet de récupérer son envoi selon ses disponibilités, aux horaires du commerce partenaire.

L’avis de passage offre plusieurs options pratiques :

Une seconde présentation à domicile le lendemain

La mise à disposition en bureau de poste

La planification d’une nouvelle livraison via le site La Poste

La livraison chez un voisin à l’adresse de votre choix

Voici quelques conseils pratiques pour optimiser la réception de votre commande. Renseignez systématiquement un numéro de téléphone portable lors de votre commande. Assurez-vous que votre nom est parfaitement visible sur votre boîte aux lettres et votre interphone. Envisagez une livraison sur votre lieu de travail si votre employeur l’autorise. Activez les notifications de suivi pour être informé en temps réel. Autorisez le dépôt dans un espace sécurisé en laissant une note pour le facteur. En cas d’absence prolongée, utilisez le service de garde du courrier proposé par La Poste.

Suivi et notifications pour anticiper la livraison

Comprendre le système de traçabilité

Le suivi en ligne permet de connaître le jour de livraison prévu sans indication d’heure exacte. La traçabilité indique si le colis est en préparation, en cours d’acheminement ou livré. Les notifications par SMS ou email informent des étapes clés avec généralement un message 24 heures avant la livraison prévue.

L’absence de créneau horaire précis chez Colissimo diffère de certains services privés. L’horaire dépend de la tournée quotidienne du facteur et varie d’un jour à l’autre. Deux adresses proches peuvent être desservies à des heures différentes selon l’organisation de la tournée de distribution.

Consultez régulièrement le numéro de suivi de votre colis. Dans certaines zones géographiques, le facteur passe souvent à la même heure. Les livraisons passées peuvent donc servir de repère pour anticiper le prochain passage, même si aucune garantie horaire n’est fournie par le service postal.