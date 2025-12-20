Lio : qui sont les hommes de sa vie et le père de ses enfants ?

Icône de la pop française depuis les années 1980, Lio a marqué plusieurs générations avec ses tubes entraînants. Derrière cette carrière flamboyante se cache une vie personnelle riche et mouvementée. Mère de six enfants nés de quatre pères différents, l’artiste est aujourd’hui célibataire depuis une dizaine d’années. Retour sur les hommes qui ont marqué le parcours de cette femme indépendante et sur l’identité des pères de ses enfants.

Les histoires d’amour qui ont marqué la vie de Lio

Alain Chamfort, l’idylle passionnée des années 1980

Dans les années 1980, Lio vit une romance passionnée avec Alain Chamfort, alors en couple avec Corinne, mère de ses trois enfants. Cette liaison ne dure que quelques mois mais donne naissance au tube « Les brunes comptent pas pour des prunes ». Le chanteur confiera plus tard que cette attraction était irrésistible, accompagnée d’une culpabilité du même poids que son désir. À l’époque, il vivait avec la maman de sa fille de trois ans, enceinte de jumeaux. Leur séparation fut violente, laissant des cicatrices émotionnelles profondes. Des années après leur rupture, les anciens amants se retrouvent sur le plateau de Vivement Dimanche, provoquant des retrouvailles chargées d’émotion.

Michel Blanc, la rencontre sur un tournage

Après sa rupture avec Alain Chamfort, la chanteuse retrouve l’amour auprès de Michel Blanc. Ils se rencontrent sur le tournage du film Chambre à part en 1989. Cette idylle médiatisée les conduit à apparaître ensemble lors de la première du film, marquant une des relations publiques de l’artiste.

Alexis Zad, une relation qui a viré au cauchemar

À la fin des années 1990, Lio entame une liaison avec le chanteur Alexis Zad. De leur union naissent les jumelles Garance et Léa en mai 1999. Mais cette relation bascule dans la violence conjugale. Tout commence par une gifle, puis les agressions s’intensifient progressivement. L’artiste témoigne d’un viol subi alors qu’elle était enceinte de sept mois, sa fille Esmeralda se réveillant pendant l’agression. Le déclic survient quand Alexis Zad manque de blesser gravement une jumelle pendant l’allaitement. Lio fuit alors avec ses enfants et porte plainte. Elle expliquera que sortir d’une telle emprise est extrêmement difficile à cause du lessivage mental, de l’isolement et de l’humiliation systématique de la victime. La reconstruction prendra du temps.

Jean-Pierre Bellay, l’ami d’enfance et père de Diego

Des retrouvailles après trente ans

Jean-Pierre Bellay, ami d’enfance banquier, n’a jamais cessé d’aimer Lio pendant trente ans. Leurs retrouvailles au début des années 2000 donnent naissance à Diego le 21 mai 2003. Contrairement à ses autres maternités, cet enfant résulte d’un véritable projet commun. Dans le podcast Bliss de Clémentine Galey, elle confie que cette relation et cette part d’enfance revenue lui ont vraiment donné envie d’avoir un enfant avec Jean-Pierre. Diego représente à ses yeux le plus beau cadeau, né dans les meilleures dispositions.

Un lien inaltérable malgré la séparation

Bien que leur idylle n’ait pas duré, Lio et Jean-Pierre Bellay sont restés proches. En 2022, ils sont invités ensemble à la radio belge BXFM pour évoquer un projet commun. Jean-Pierre avait ouvert son bar « Le Strof » à Bruxelles, proposant à la chanteuse d’y interpréter ses tubes. Venant de la finance et des startups, il a développé un goût pour la production musicale et la scène. En avril 2025, dans une lettre à Paris Match, il précise qu’ils se sont toujours occupés de Diego ensemble, réfutant la rumeur d’un père absent. Tragiquement, Diego se donne la mort le 2 mars 2025 à vingt-et-un ans, après une bouffée psychotique délirante survenue en Thaïlande.

Les autres pères et Jean-François Lepetit, le dernier amour connu

Les paternités restées discrètes

Lio a trois autres enfants dont l’identité des pères est restée plus discrète. Nubia naît en 1987, Igor en 1993 et Esmeralda en 1995. Selon certaines sources, Michel Esteban, photographe et producteur de musique, serait le père de Nubia. Alexis Tikovoï, metteur en scène de théâtre, serait celui d’Igor. Un article de L’Express en 1995 mentionne Alexis Tikovoï comme mari de l’artiste. Lio a toujours protégé la vie privée de ses enfants et des pères souhaitant rester en retrait.

Jean-François Lepetit, la dernière relation dans les années 2000

Dans les années 2000, Lio retrouve l’amour auprès du producteur Jean-François Lepetit. Cette relation constitue sa dernière liaison amoureuse connue. Ils apparaissent ensemble lors de plusieurs événements publics :

Au spectacle du Crazy Horse « Désirs » à Paris

Lors de la montée des marches de « Map of the Sounds of Tokyo » au 62ème Festival du Film de Cannes

Au Festival de Cannes 2008 pour « The Palermo Shooting »

Au Festival de Cannes 2009 pour « Vengeance »

L’artiste était également présente lorsque Jean-François Lepetit a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Cette relation appartient désormais au passé. À l’instar d’autres artistes comme Catherine Frot qui partage sa vie avec un compagnon discret, Lio a su naviguer entre vie publique et intimité.

Célibataire depuis une dizaine d’années

En mars 2022 dans Gala, Lio déclare être célibataire depuis une décennie, soit depuis ses cinquante ans. Elle n’a plus de rapports charnels depuis cette période, une abstinence souhaitée et voulue. Elle mentionne en revanche une exception avec quelqu’un qu’elle appelle affectueusement « un gentil ours », sans donner davantage de détails. En octobre 2018, elle exprimait son souhait de trouver un homme et de se reposer, se sentant souvent seule. Son portrait de l’homme idéal ? Voici ce qu’elle recherche :

Beau et intelligent Drôle et riche Capable d’accepter ses turbulences et sa critique du phallocentrisme

Ce qui lui manque n’est pas le désir ou l’amour mais un compagnonnage authentique. Mère vivant avec cinq de ses enfants, elle finance tout depuis toujours, études et loisirs compris. Financièrement indépendante depuis quarante ans, elle vit néanmoins à flux tendu sans trésorerie, se décrivant comme une nomade n’ayant jamais de lieu vraiment à elle.