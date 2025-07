Lettre de Christophe Khider à sa mère : témoignage poignant d’un fils emprisonné

Les correspondances entre Christophe Khider et sa mère Catherine Charles-Catherine offrent un éclairage poignant sur la réalité carcérale française. Ce braqueur multirécidiviste, condamné à 38 ans de réclusion, entretenait une relation épistolaire touchante avec sa mère, présidente de l’Association pour le respect des proches de personnes incarcérées (ARPPI). Leurs échanges révèlent les souffrances d’un homme emprisonné pour plusieurs décennies et le soutien inconditionnel d’une mère militante contre le système pénitentiaire. Décédée en 2011, Catherine Charles avait consacré ses dernières années à défendre son fils et à dénoncer les conditions de détention qu’elle jugeait inhumaines.

La cavale brisée : parcours carcéral et tentatives d’évasion

Un homme condamné à « mourir sous 3000 tonnes de béton »

Le parcours judiciaire de Christophe Khider commence par une condamnation à 30 ans de réclusion criminelle en 1999. Ce jugement fait suite à un vol à main armée au cours duquel il tue un otage. Les années suivantes, d’autres peines s’ajoutent, totalisant 38 années d’incarcération. Cette accumulation de condamnations repousse sa potentielle libération à 2045, une perspective qui s’apparente pour lui à une mort lente. Son chemin pénitentiaire le conduit successivement dans les centrales de Fresnes, Lannemezan puis Moulins-Yzeure, trois établissements où il connaît les rigueurs de l’isolement.

Ammar Khider, père de Christophe, reconnaît sa part de responsabilité dans le parcours criminel de son fils. Il évoque une bataille perdue pour la garde de ses enfants contre leur mère, créant un contexte familial fragile. Cette enfance marquée par l’abandon et les ruptures familiales éclaire partiellement le parcours d’un homme ayant quitté l’école à 13 ans pour basculer dans la délinquance à 17 ans.

Des évasions désespérées

Face à cette interminable détention, Khider tente plusieurs fois de s’évader. En mai 2001, son frère Cyril organise une tentative d’extraction par hélicoptère à la prison de Fresnes. L’opération échoue à cause d’une échelle de corde trop courte, et vaut à Cyril dix ans de réclusion. Sur le toit de la prison, Christophe ressent pourtant une brève « euphorie », se sentant enfin « libre ». Il confie plus tard au tribunal : « J’ai pensé otages, monnaie d’échange, ouverture de porte, liberté. »

En février 2009, une nouvelle tentative d’évasion se produit à Moulins-Yzeure, cette fois avec Omar Top El Hadj. Après quarante heures de cavale en région parisienne, les forces de l’ordre les interpellent lors d’une course-poursuite sur l’A86. Blessé à l’épaule durant l’arrestation, Khider retourne derrière les barreaux, renforçant davantage son désespoir.

Les mots déchirants d’un fils à sa mère

Une correspondance révélatrice

Les lettres que Christophe adresse à sa mère témoignent d’une relation profonde malgré les murs de la prison. Le 27 février 2006, depuis sa cellule de Lannemezan, il écrit : « Ma chère maman, J’espère que tu vas bien, le mieux possible en tout cas, je ne m’inquiète pas mis à part mesure car je sais que tu es une guerrière, c’est de là que te viennent ta ténacité et ton courage. » Ces mots révèlent l’admiration qu’il porte à cette femme combative qui affronte ses propres épreuves.

La prison vue de l’intérieur

À travers ses correspondances, Khider partage sa vision du système carcéral français. Il évoque la difficulté à décrire l’indescriptible souffrance de la détention : « J’ai du mal à raconter l’inénarrable et la noirceur du système carcéral qui n’est conçu que pour briser. » Cette phrase résume sa perception d’un monde pénitentiaire déshumanisant, où l’isolement et l’enfermement brisent progressivement l’esprit des détenus.

Sa correspondance révèle également un homme considéré comme « d’une intelligence au-dessus de la normale », capable d’une analyse lucide de sa situation malgré les circonstances. Contrairement à son frère sombrant dans la dépression, Christophe s’accroche à l’idée d’une sortie, même spectaculaire.

Une mère consciente du désespoir de son fils

Le combat de Catherine Charles

Catherine Charles-Catherine menait un double combat : contre sa propre maladie et contre le système judiciaire. Porteuse du VIH depuis les années 1980 et ancienne toxicomane ayant connu huit séjours en prison, elle comprend intimement la réalité carcérale. À la tête de l’ARPPI, elle lutte pour la dignité des détenus et de leurs familles.

Elle explique les tentatives d’évasion de son fils : « Cette évasion s’explique par la non-perspective qu’ont ces hommes avec ces peines infinies, ces perfusions d’oubli. »

Elle affirme que ces actes désespérés étaient « inéluctables car il n’avait jamais accepté sa condamnation. »

Un soutien indéfectible jusqu’à la fin

Malgré les crimes commis par son fils, Catherine refuse de l’abandonner. Après sa tentative d’évasion, elle décline de lui demander de se rendre : « Je n’accepte pas qu’il retourne souffrir dans des circonstances épouvantables. Je ne veux pas le regarder mourir à petit feu. » Cette position controversée témoigne de son amour maternel inconditionnel.

Selon elle, Christophe éprouverait des remords sincères concernant l’homicide commis Il serait malade chaque année au mois de mars, anniversaire de la mort de la victime

Après l’arrestation de Christophe suite à l’évasion de Moulins, elle confie son déchirement : « Avec mon expérience de maman, je suis soulagée de savoir que Christophe est vivant mais c’est la mort qui l’attend sous 3.000 tonnes de béton. » Cette phrase résume tragiquement son impuissance face à un système qu’elle combat jusqu’à son décès en mars 2011.