Les principales cryptomonnaies qui feront l’actualité en 2025

On peut affirmer sans risque que 2025 a été marquée par certains des mouvements les plus importants de ces dernières années sur les marchés des cryptomonnaies et des devises. Le bitcoin, par exemple, a été constamment sous les feux de la rampe au cours des derniers mois, avec des fluctuations rapides et importantes. Les cryptomonnaies « meme » (oui, encore elles) ont connu des hausses et des baisses spectaculaires au cours des six derniers mois, tandis que de nouveaux tokens ont fait leur apparition et ont atteint des valorisations vertigineuses du jour au lendemain. Du côté des monnaies fiduciaires, les principaux acteurs tels que le dollar américain (USD), l’euro (EUR) et le yen (JPY) réagissent vivement aux changements économiques mondiaux liés aux données sur l’inflation et aux revirements de politique monétaire des banques centrales.

Que vous suiviez les transactions ou que vous observiez simplement l’évolution de la situation, voici un aperçu des monnaies numériques (cryptomonnaies et monnaies fiduciaires) qui font actuellement l’actualité.

Comprendre le paysage des monnaies numériques en 2025

Vous ne le ressentez peut-être pas lorsque vous faites vos courses ou achetez du pain au supermarché, mais toutes les données pertinentes montrent que l’inflation ralentit en Europe. Et ce n’est pas tout : les taux évoluent également. En France notamment, l’inflation est d’environ 1 %, la BCE assouplit sa politique monétaire et le dollar américain s’est affaibli tout au long de l’année 2025. Tout cela a poussé l’euro à la hausse et a alimenté différents segments forex trading, en particulier avec le maintien de la politique monétaire de la Fed et le resserrement monétaire du Japon. Entre la recherche de rendement et les sorties de capitaux des marchés émergents, la volatilité ne faiblit pas.

Dans le même temps, les cryptomonnaies ont le vent en poupe. Le bitcoin se maintient actuellement au-dessus des 100 000 dollars, le volume des contrats à terme sur l’Ethereum a triplé et les meme coins continuent de progresser, avec une hausse de 95 % cette année seulement.

Les cryptomonnaies établies continuent de faire bouger les marchés

Si les projecteurs semblent braqués sur les nouveaux tokens et les cryptomonnaies alimentées par les mèmes, les cryptomonnaies populaires et bien établies n’ont pas perdu leur emprise sur la dynamique du marché. En fait, beaucoup d’entre elles ont connu des rebonds impressionnants au cours des derniers mois. Avant de les considérer comme dépassées, voici un aperçu de ce que les acteurs historiques ont réellement fait.

1. Bitcoin (BTC)

Le Bitcoin a atteint plusieurs records historiques tout au long de l’année 2025 et se situe actuellement bien au-dessus de la barre des 110 000 dollars, à 119 418,81 dollars (au 28 juillet). Pour mettre les choses en perspective, il a commencé l’année à 96 812,15 dollars le 2 janvier. Cela représente une augmentation de 23,35 % en un peu moins de sept mois. Les experts estiment que cette hausse est largement liée aux craintes persistantes d’inflation, à l’évolution des taux d’intérêt et à l’exposition croissante des institutions par le biais des ETF et des plateformes de conservation.

2. Ethereum (ETH)

Il est vrai que l’ETH avait baissé d’environ 20 % depuis le début de l’année en mai, mais cela n’a pas changé sa position au centre de la DeFi et des NFT. Cependant, depuis lors, il a très bien rebondi, dépassant les 3 900 dollars à la fin du mois de juillet. Ce rebond est survenu grâce à l’intérêt croissant des institutions et à la mise en place de nouvelles mises à niveau sur le réseau.

3. XRP (Ripple)

Le XRP n’est peut-être pas toujours considéré comme une cryptomonnaie « de premier plan », mais il existe depuis un certain temps déjà et, en 2025, il effectue l’un des retours les plus spectaculaires dans le domaine des crypto-actifs. En bref, il a bondi de près de 490 % depuis le début de l’année, atteignant des sommets supérieurs à 3,40 dollars. Ce revirement s’est amorcé fin 2024 et ne s’est pas ralenti depuis. La clarification juridique aux États-Unis a donné un peu de répit à Ripple, et l’autorisation de nouveaux ETF a ajouté de l’huile sur le feu.

Les meme coins

Il semble que 2025 ait été l’année des meme coins : bruyantes, imprévisibles et toujours très vivantes. La dynamique qui s’est enclenchée fin 2024 ne s’est pas ralentie. La capitalisation boursière des meme coins a bondi de plus de 500 % entre janvier et décembre de l’année dernière, et à la mi-2025, elle a dépassé les 53 milliards de dollars. Examinons quelques-uns des principaux acteurs dans ce domaine :

1. Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB)

Croyez-le ou non, DOGE et SHIB sont toujours les principales cryptomonnaies meme en 2025. Comment ? Cela s’explique en grande partie par le battage médiatique et l’engouement incessant sur les réseaux sociaux. Fin juillet, le Dogecoin se négociait autour de 0,22 dollar. Le SHIB, quant à lui, a été plus actif, avec des hausses mensuelles atteignant 24 % et un prix en milieu d’année oscillant entre 0,000049 et 0,00006 dollar. Il a connu des fluctuations plus importantes et un élan global plus fort. Même après des baisses à court terme, comme le recul de 7 % fin juillet, les analystes continuent de voir un potentiel de hausse, certains prévoyant même des gainspouvant atteindre 3 000 % d’ici 2026 spectaculaires dans les scénarios les plus optimistes.

2. Pudgy Penguins (PENGU)

Ce qui a commencé comme une collection de NFT est aujourd’hui un bien culturel qui évolue comme un jeton cryptographique. PENGU a bondi de plus de 290 % en juillet seulement, bénéficiant d’une vague d’engouement communautaire, de la dynamique de la marque et du crossover avec la culture Internet. C’est un exemple concret de la façon dont la valeur d’un mème et la valeur marchande peuvent s’affronter… et l’emporter.

3. Token officiel Trump (TRUMP)

Lancé en janvier, ce jeton a connu un succès fulgurant, avec une hausse de 300 % du jour au lendemain, juste après son annonce. Depuis, il réagit en temps réel à la situation politique aux États-Unis.

Les principales devises fiduciaires en mouvement

Les marchés des changes ont également été tout sauf calmes en 2025. Avec le nombre de politiques commerciales, les décisions des banques centrales, les chiffres de l’inflation et l’évolution du sentiment de risque dans les grandes économies (y compris les nouvelles mesures tarifaires aux États-Unis), nous assistons à des changements brutaux dans tous les domaines. La volatilité frappe durement les principales devises et les paires des marchés émergents.

Dollar américain (USD – DXY)

Au 28 juillet, le DXY s’établissait à environ 98, soit une baisse de 5,7 % en glissement annuel, mais une hausse de 1,8 % au cours du mois dernier. La Réserve fédérale américaine a récemment adopté un ton plus accommodant, maintenant ses taux à 4,5 % alors que l’inflation ralentit à 2,4 %. Cela a quelque peu soulagé le dollar, mais les pics à court terme montrent qu’il reste très sensible aux données publiées.

Yen japonais (JPY)

Le USD/JPY a connu une évolution mouvementée, oscillant entre 140 et 146 yens, et les prévisions sont très divergentes, certaines tablant sur 133 yens, d’autres sur 179 yens d’ici la fin de l’année. Le resserrement lent mais régulier de la Banque du Japon s’est heurté aux flux macroéconomiques mondiaux, faisant du yen l’une des devises les plus volatiles du marché à l’heure actuelle.

Euro (EUR – EUR/USD)

L’euro a progressé de près de 14 % au cours des six derniers mois. Comment ? La décision de la BCE de réduire ses taux à 2,15 % a donné un solide coup de pouce à la devise. L’EUR/USD est resté dans une fourchette étroite comprise entre 1,14 et 1,18, mais les analystes sont optimistes et surveillent une éventuelle cassure vers 1,19.

La dynamique l’emporte sur le battage médiatique

Que ce soit le Bitcoin qui bat tous les records, le XRP qui réalise l’un des plus grands retours dans le monde des cryptomonnaies ou l’euro qui se renforce discrètement grâce à la baisse des taux, 2025 a clairement montré une chose : les gros titres ne sont que la surface. Derrière le bruit, de réels mouvements sont en cours. Les meme coins enregistrent des gains importants, les principales monnaies fiduciaires fluctuent également et la dynamique du marché continue d’évoluer plus rapidement que la plupart des traders et des investisseurs ne peuvent le suivre.