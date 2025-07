Les NFT De Snoop Dogg S’Écoulent En 30 Minutes : Le Marché Des NFT Fait-Il Son Grand Retour ?

https://pixabay.com/illustrations/non-fungible-token-nft-blockchain-6850540/

Le rappeur américain Snoop Dogg a récemment lancé une collection de NFT basée sur Telegram, comprenant près d’un million de « cadeaux » numériques inspirés de son style — tels que des chiens de dessin animé, des voitures vintage et des articles de swag. L’intégralité de la vente, propulsée par la blockchain TON (The Open Network), s’est vendue en seulement 30 minutes, générant plus de 12 millions de dollars de revenus. Ce succès rapide souligne le pouvoir d’une marque de célébrité forte combinée à une infrastructure blockchain rationalisée.

Le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a annoncé le succès des ventes le 9 juillet et a confirmé que la frappe (minting) et le support du marché secondaire seraient opérationnels dans les 21 jours. La plateforme, qui dessert plus d’un milliard d’utilisateurs, a déjà intégré TON pour permettre les transactions de collectibles. Avec près d’un million d’utilisateurs ayant acheté des NFT lors du drop — et des centaines de milliers de portefeuilles actifs échangeant sur TON — l’intégration montre une croissance rapide de l’écosystème NFT de Telegram.

Le succès de ce drop montre comment les NFT peuvent également être intégrés dans un système de casino en ligne avec retrait instantané. Certaines plateformes de jeu modernes utilisent désormais les NFT pour représenter des actifs en jeu, des récompenses exclusives ou des bonus spéciaux. Les utilisateurs se tournent vers ces sites parce que les NFT permettent un traitement plus rapide, une propriété transparente et une nouveauté par rapport aux formats traditionnels. La même technologie blockchain sous-jacente qui a propulsé le drop de Snoop sur Telegram peut sous-tendre des paiements rapides et des récompenses uniques dans les environnements de crypto-casinos.

Malgré un ralentissement plus large de l’activité NFT — les ventes de NFT en juin ont chuté d’environ 60 % par rapport à l’année dernière — TON de Telegram reste l’un des écosystèmes NFT à la croissance la plus rapide. Avec des estimations de capitalisation boursière variant entre 146 et 200 millions de dollars, et des volumes de transactions quotidiens atteignant 8 à plus de 9 millions de dollars, TON surpasse désormais Solana en activité NFT et se classe juste derrière Ethereum.

Des projets NFT poids lourds tels que Bored Ape Yacht Club (BAYC), Pudgy Penguins, Doodles et Moonbirds ont signalé leur intention de lancer des packs d’autocollants ou des collections tokenisées via Telegram Gifts. L’annonce de BAYC, en particulier, ajoute une légitimité substantielle étant donné sa proéminence sur le marché et sa volonté d’entrer dans l’écosystème de TON.

La vente rapide de Snoop Dogg et le déploiement efficace de Telegram suggèrent une nouvelle narrative pour les NFT — une narrative construite sur l’accessibilité, la scalabilité et l’intégration avec les plateformes sociales. Contrairement aux vagues de NFT antérieures où l’exclusivité régnait, ces cadeaux collectibles exploitent le minting à faible coût, un large accès utilisateur et le partage social. Cela laisse entrevoir des collectibles numériques de masse qui pourraient remodeler l’adoption des NFT au-delà des passionnés de crypto traditionnels.

La décision de Telegram d’intégrer TON en profondeur dans ses fonctionnalités de chat — du système de récompenses Stars aux échanges de cadeaux intégrés à l’application — a stimulé la croissance de l’écosystème. Des outils comme les portefeuilles intégrés au chat, les mini-applications et le support développeur à venir renforcent la position de TON en tant que hub social et financier. De nouveaux lancements de plateformes comme Crystal Eagles et Statue NFTs laissent également entrevoir des cas d’utilisation diversifiés.

Cet événement n’est pas simplement de la nostalgie pour la manie des NFT de 2021-2022 — c’est une approche repensée, axée sur le social. Avec les collectibles basés sur TON, les drops de célébrités et l’intégration transparente dans les applications de messagerie, Telegram a peut-être débloqué une voie plus inclusive pour les NFT. Que cela marque une reprise durable ou simplement un moment éclair, cela souligne à quelle vitesse le paysage des collectibles numériques — et de leurs plateformes — peut évoluer.