Les 10 montures les plus rares de World of Warcraft et toutes les façons de les obtenir

Les montures sont des animaux spéciaux qui vous permettent de vous déplacer, de voler ou de nager plus vite dans le monde d’Azeroth. Leur rareté, leur vitesse et leurs effets uniques varient. Plus une monture est précieuse, plus elle est difficile à obtenir. Certaines créatures rares et uniques peuvent être obtenues en tuant des boss d’élite dans les raids et les donjons.

Pendant le bonus mythique de WoW , nous aborderons ces montures dans notre guide d’aujourd’hui.

Cendres d’Al’ar

Terminez le bonus de raid mythique de WoW en Outreterre, appelé Donjon de la Tempête. Vous devez vaincre le boss final, Kael’thas Haut-Soleil. Les chances d’obtenir la monture sont de 1 %.

C’est l’une des toutes premières montures dotée d’une animation de vol unique. C’est un phénix rose vif à la queue flamboyante.

Farmez le raid chaque semaine, car les chances d’obtenir cette monture sont assez faibles, dans tous les cas, le type de transport unique Phoenix et volant sera un excellent ajout à votre collection.

Invincible

Farmez le raid de la Citadelle de la Couronne de glace. Vous devez tuer le boss du Roi-liche en difficulté héroïque ou mythique. 1 % de chances.

Voici le cheval squelette volant d’Arthas, qui émet une musique unique lorsqu’il est invoqué. Une monture WoW sombre et atmosphérique qui conviendra à tous les fans du thème du crâne et aux joueurs de Chevalier de la Mort.

Les chances de drop sont faibles, alors farmez le raid une fois par semaine.

X-45 Heartbreaker

Participez à l’événement « L’amour est dans l’air ». Vous devez vaincre le boss de l’apothicaire Hummel. Les chances d’obtention ne dépassent pas 1 %.

Vous aurez l’opportunité d’obtenir la monture pendant deux semaines, une fois par an, alors mieux vaut reporter toutes vos affaires et autres activités si vous voulez vraiment reconstituer votre collection.

Vous saurez que vous avez ce Space Bike de style futuriste avec des cœurs lorsque vous aurez le coffret cadeau Lover’s Gift dans votre inventaire.

Attendez-vous à farmer longtemps et durement, car c’est la plus faible chance d’obtenir une monture dans le jeu.

Rênes du Proto-Drake perdu dans le temps

Rendez-vous aux Pics Foudroyés et cherchez le Norfendre. Le taux d’obtention est absolu, mais trouver le monstre lui-même ne sera pas facile.

Il n’existe que quelques endroits aléatoires en Azeroth où vous pouvez trouver ce monstre, et il y apparaît une fois toutes les 6 à 72 heures. La compétition pour l’obtenir est rude, et il est préférable de configurer des macros de ciblage si vous souhaitez vraiment compléter votre collection.

Vous devez faire preuve de beaucoup de patience ou simplement acheter cette monture.

Tigre zulien rapide

Emplacement de Zul’Gurub. Boss Hakkar . Il était possible d’obtenir un style de monture unique pour la faction Tigre de l’Alliance, le style Troll.

Le problème est qu’il s’agit d’une monture unique mais qui ne peut plus être obtenue, et si vous souhaitez l’obtenir, recherchez un joueur qui peut la vendre.

Rênes du serpent nuage d’onyx céleste

Rendez-vous au sommet de Kun-Lai à Pandoria . Il vous faudra le boss Sha de la Colère, mais les chances d’obtenir cette monture sont minimes.

C’est un serpent noir et bleu doté d’une lueur vive. C’est l’une des montures les plus rares du monde ouvert.

Farmez le boss chaque semaine et préparez-vous au fait que cela peut prendre beaucoup de temps.

La tête de Mimiron

Vous avez besoin de l’emplacement d’Ulduar et du boss Yogg-Saoron . Le taux d’apparition est d’environ 1 %.

Voici un casque-cerveau mécanique volant. Une monture unique en son genre. Spécial, il devrait figurer dans votre collection.

Faucon de feu de sang pur

Vous devez vous rendre dans les Terres de Feu. Le boss est Ragnaros, farmez en difficulté héroïque ou mythique de WoW. Les chances sont de 1 à 2 %.

Un autre Phénix de Feu doté d’un effet de lumière flamboyante autour de ses ailes. Vous pouvez farmer le boss final pour l’obtenir.

Le taux de chute de la monture est l’un des plus élevés parmi d’autres trophées similaires qui tombent en tuant des boss à différents niveaux de difficulté.

Faucon de Felfire

Vous pouvez l’obtenir en remportant le succès Maître des montures. Pour cela, vous devez collecter 250 montures.

Voici un phénix vert qui scintille du feu de l’enfer. Une belle récompense pour les collectionneurs assidus et déterminés.

Minuit

Peut être obtenu dans Retour à Kanazhan auprès du boss Attumen le Chasseur. Chance 1 %.

Il s’agit d’un cheval volant avec armure et effets d’ombre, une version modernisée de l’ancienne monture de Karakhan . Un incontournable pour tous les amateurs de PvP.

Montures du PvP et obtenues pour les exploits

La plupart des montures bon marché sont obtenues pour le contenu PVE, mais il existe également des animaux qui ne peuvent être obtenus qu’en cas de succès en PVP.

Monture du gladiateur

Pour l’obtenir, vous devrez farmer régulièrement ce rang dans l’arène JcJ. Vous recevrez une couleur de dragon unique, qui peut varier selon la saison.

Montures de guerre vicieuses

Peut être obtenu pour 100 victoires dans le contenu PVP classé, vous pouvez prendre un loup, un cheval bai, un chat sabre et d’autres montures WoW.

Est-il possible d’avoir des chances d’obtenir des montures

Farmez des montures sur tous les personnages alternatifs, vous maximisez ainsi vos chances et, en cas de succès, vous pouvez transférer des montures Warcraft à votre personnage principal ou les vendre.

Utilisez des modules complémentaires pour consulter les chances d’obtention, le nombre de tentatives, les fonctionnalités de farming et l’emplacement des monstres rares. Rarity ou TomCats Tours feront l’affaire.

Participez à des événements temporaires, vous aurez ainsi un peu de temps pour obtenir des montures uniques.

Suivez les notes de patch, Blizzard renvoie parfois d’anciennes montures dans les listes de drop et si vous le savez, vous pouvez démarrer votre ferme.

Conclusion

Les montures font partie d'une collection unique et d'animaux qui peuvent accélérer et simplifier vos déplacements sur l'eau, le ciel ou la terre. Les chances d'en obtenir sont souvent très faibles, alors profitez-en pour farmer des raids chaque semaine, ne manquez pas les événements spéciaux, farmer des arènes et autres modes JcJ, créer des personnages secondaires pour compléter votre collection et terminer le donjon pour maximiser vos chances d'obtenir une monture rare.