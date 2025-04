Leonid Ivantoff : le frère de Mylène Demongeot et l’homme important dans sa vie

Leonid Ivantoff, demi-frère de l’illustre actrice française Mylène Demongeot, représente un personnage discret mais significatif dans l’histoire familiale de la star. Né le 17 décembre 1923 à Harbin en Mandchourie (Chine), sa date de naissance officielle fut modifiée au 17 décembre 1925 pour des raisons pratiques. Partageant la même mère, Claudia Troubnikova, d’origine ukrainienne, les deux enfants ont connu des trajectoires de vie très différentes. Leur relation, bien que distante, constitue un élément important pour comprendre l’histoire personnelle de Mylène Demongeot. Lors du décès de l’actrice en 2022, Leonid avait atteint l’âge vénérable de 96 ans.

Les origines ukrainiennes de la famille Ivantoff-Demongeot

La famille de Leonid Ivantoff et Mylène Demongeot plonge ses racines dans l’histoire tumultueuse de l’Europe de l’Est. Claudia Troubnikova, leur mère, naquit en 1904 à Kharkiv en Ukraine. Cette ascendance slave a profondément marqué l’identité familiale. Leonid vit le jour à Harbin, ville de Mandchourie qui accueillait une importante communauté d’émigrés russes et ukrainiens fuyant les bouleversements politiques de leur pays.

Après la naissance de Leonid, Claudia rencontra Alfred Jean Demongeot, haut fonctionnaire au ministère de l’Économie nationale, qui devint le père de Mylène. Les nombreux déménagements de la famille perturbèrent la scolarité du jeune Leonid, poussant sa mère et son beau-père à le « rajeunir » officiellement de deux ans pour compenser son retard scolaire. Cette modification administrative témoigne des difficultés d’intégration que connaissaient les familles d’origine étrangère dans la France de l’entre-deux-guerres.

La relation distante entre Mylène Demongeot et son demi-frère

Dans une interview accordée au magazine Gala en 2015, Mylène Demongeot évoquait sans détour la nature de ses relations avec Leonid : « J’ai un demi-frère, de douze ans mon aîné, mais nos relations sont toujours restées très distantes. » Cette différence d’âge significative explique en partie cet éloignement affectif. Née en 1935, l’actrice avait peu de souvenirs communs avec son frère déjà adolescent.

Facteur de distance Impact sur la relation Différence d’âge (12 ans) Peu d’intérêts communs et d’expériences partagées Origines familiales distinctes Identités et parcours de vie différents Séparation durant la guerre Absence de souvenirs partagés pendant cette période cruciale Carrières dans des domaines éloignés Modes de vie et cercles sociaux séparés

La future star du cinéma français n’avait pas de souvenirs précis de son demi-frère pendant la Seconde Guerre mondiale, période particulièrement éprouvante où elle souffrit de la faim et du froid. Cette absence de mémoire partagée durant des années formatrices a certainement contribué à maintenir une distance émotionnelle entre les deux enfants de Claudia.

L’absence de Leonid pendant la Seconde Guerre mondiale

Durant les années sombres de l’Occupation, Leonid Ivantoff et sa demi-sœur vécurent des expériences radicalement différentes. Alors que Mylène, encore enfant, endurait les privations avec sa mère et son père, Leonid, déjà adulte, suivait probablement un autre chemin. La future actrice conserva de cette période des souvenirs douloureux marqués par les restrictions alimentaires et le froid.

Pendant que Mylène souffrait des rigueurs de la guerre en France, Leonid poursuivait possiblement ses études ou commençait sa vie professionnelle

Cette séparation pendant un moment historique crucial a profondément influencé leur relation fraternelle

Les expériences divergentes pendant ce conflit mondial ont forgé des personnalités et des perspectives de vie très différentes

L’influence de Leonid sur la vie personnelle de Mylène

Malgré leur éloignement, Leonid a pu exercer une influence indirecte sur la vie personnelle de sa demi-sœur. Lors des moments marquants de l’existence de Mylène, comme son mariage avec le photographe Henri Coste en 1958 ou son union avec Marc Simenon en 1968 puis en 1990, la présence ou l’absence de son demi-frère aîné a probablement affecté sa perception des liens familiaux.

La célèbre actrice des films « Fantômas » et « Les Trois Mousquetaires » a traversé plusieurs épreuves personnelles : la fin de son premier mariage, les difficultés liées à l’alcoolisme de Marc Simenon, puis le décès tragique de ce dernier en 1999. Plus tard, elle affronta une escroquerie immobilière et un cancer du péritoine qui finit par l’emporter en 2022. La manière dont Leonid a pu la soutenir durant ces périodes difficiles reste méconnue du grand public.

La place de Leonid dans l’héritage de Mylène Demongeot

Après le décès de Mylène Demongeot le 1er décembre 2022 à l’âge de 87 ans, la question de son héritage matériel et artistique s’est naturellement posée. Avec mon expérience de parent survivant le plus proche, Leonid Ivantoff a certainement eu un rôle à jouer dans la préservation de la mémoire de sa demi-sœur, dont la carrière au cinéma s’étendait sur plus de sept décennies.

Bien que leur relation ait été distante, le lien fraternel qui unissait Leonid à l’inoubliable interprète de Milady de Winter dans « Les Trois Mousquetaires » demeure une part importante de l’histoire personnelle de l’actrice. Cette relation complexe illustre comment les liens familiaux, même ténus, façonnent nos existences et survivent au-delà de la disparition physique.