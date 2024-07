Légalisation du Cannabis : bientôt au tour de Strasbourg ?

Une proposition d'expérimentation de la légalisation du cannabis émerge à Strasbourg, motivée par des développements récents dans les pays voisins.

Un pays européen a récemment autorisé l'utilisation encadrée du cannabis récréatif, devenant le plus grand pays de l'Europe à le faire.

Dans une démarche vers la légalisation du cannabis, la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, souhaite lancer une expérimentation dans la ville.

Cette volonté s'exprime alors qu'un pays voisin vient d'autoriser, depuis lundi, la consommation et la plantation de cette herbe.

L'Allemagne légalise le cannabis récréatif : attentes et craintes suscitées

L'Allemagne a annoncé ce lundi l'autorisation de l'utilisation très encadrée du cannabis récréatif, ce qui en fait le plus grand pays de l'Union européenne à légaliser cette substance. Cette décision suscite autant d'attentes que de craintes. En respectant les conditions limitées par la loi, tout adulte amateur de cannabis peut désormais en détenir ou en consommer, voire même en cultiver.

Suivant la dépénalisation encouragée par Malte en 2021 et celle du Luxembourg l'année dernière, l'Allemagne appliquera l'une des législations les plus tolérantes d'Europe, en autorisant la possession de 25 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, ainsi que la plantation à domicile jusqu'à 50 grammes et 3 plants par adulte. Selon le gouvernement, cette nouvelle législation, vivement encouragée par les écologistes et les libéraux de l'alliance du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, devrait encourager la lutte contre les trafics.

Le chancelier a également promis des moyens renforcés afin de sensibiliser les jeunes consommateurs aux dangers de cette herbe. Il assure que sa consommation est réservée aux adultes, et interdite dans un rayon de 100 mètres autour des écoles, des crèches et des lieux fréquentés majoritairement par des enfants.

Strasbourg : vers une expérimentation de la légalisation du cannabis

La proximité géographique de la ville de Strasbourg avec l'Allemagne est l'une des principales raisons pour lesquelles la maire de la ville propose l'adoption d'une décision similaire dans sa ville, par le biais d'une expérimentation locale de la légalisation de cette herbe. Selon elle : « Il s'agit bien d'un bassin transfrontalier. C'est un bassin de vie commun où les flux sont journaliers. Il y a des milliers de personnes qui transitent de part et d'autre du Rhin chaque jour. Il y a aussi 3 000 Français qui vivent à Kehl la ville allemande voisine. Donc c'est d'abord une expérimentation que je demande à titre pragmatique ». « Le fait qu'un pays européen comme l'Allemagne, attaché à l'ordre public et à la santé publique, décide de faire évoluer sa législation montre bien qu'une politique purement répressive ne lui a pas semblé satisfaisante ni efficace », ajoute Jeanne Barseghian.

« À mon avis, ça doit nourrir une réflexion » sur les choix politiques français en la matière. » Elle poursuit également en citant les chiffres de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, d'après lesquels 47,3 % des Français adultes admettent avoir déjà consommé du cannabis, un nombre plus élevé que dans n'importe quel autre pays de l'Union européenne. La France compte 5 millions de consommateurs de cannabis, selon l'OFDT.

Le but n'est pas de légaliser le cannabis en France, étant donné que le gouvernement multiplie les opérations de lutte contre le trafic de drogue. « On a une logique qui est aujourd'hui très répressive, mais avec des résultats du point de vue de la santé publique qui ne sont pas satisfaisants puisque la France est l'un des pays les plus consommateurs d'Europe, malgré cette politique très sécuritaire », fait-elle comprendre.

Jeanne Barseghian indique que la municipalité de Strasbourg a « plutôt une logique de réduction des addictions. Nous sommes une ville pionnière en matière d'accompagnement des personnes en situation d'addiction » notamment pour les drogues dures.