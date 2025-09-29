Léa Salamé : son compagnon Raphaël Glucksmann se met en retrait de France 2

La relation entre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann illustre parfaitement les défis auxquels font face les couples évoluant dans les sphères médiatique et politique. Depuis leur rencontre en 2015 sur le plateau d’On n’est pas couché, cette union soulève régulièrement des questions de déontologie journalistique. Leur mise en couple officielle en 2016 a progressivement transformé la carrière de la présentatrice, l’obligeant à des retraits stratégiques lors des campagnes électorales de son compagnon. Aujourd’hui, avec son nouveau poste au 20 Heures de France 2, ces enjeux prennent une dimension encore plus cruciale.

Les règles de déontologie qui régissent la carrière de Léa Salamé

Les activités politiques de Raphaël Glucksmann imposent à Léa Salamé des contraintes déontologiques strictes. En mars 2019, elle s’était retirée de France Inter pendant la campagne des élections européennes, du 27 mars au 27 mai. Cette absence temporaire concernait également L’Émission politique en avril et mai 2019.

La journaliste a développé une stratégie de cloisonnement rigoureuse entre sa vie personnelle et professionnelle. « Chacun a ses opinions, sa vision, ses convictions », précise-t-elle pour justifier cette séparation. Concernant une éventuelle candidature de son compagnon à l’élection présidentielle de 2027, sa position reste claire : « Il est évident que si Raphaël Glucksmann venait à être candidat en 2027, je me mettrais en retrait ».

L’histoire d’amour entre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann

Leur rencontre le 14 novembre 2015 reste marquée par un contexte dramatique. Raphaël Glucksmann participait à On n’est pas couché au lendemain des attentats du 13 novembre, après avoir enterré son père André Glucksmann la veille. Réticent à participer à l’émission, il avait cédé aux encouragements de sa mère et à l’insistance de Laurent Ruquier.

Début 2016, leur relation devient officielle alors que Léa Salamé était encore avec Olivier Guez. Des paparazzi révèlent leur liaison en les photographiant dans les rues de Paris, ces images étant publiées dans le magazine Voici. En mars 2017, le couple accueille Gabriel, leur fils. Ils forment désormais une famille recomposée avec Alexandre, né en 2012 de l’union précédente de Glucksmann avec Eka Zgouladze.

Raphaël Glucksmann : portrait du compagnon eurodéputé

Né en 1979, Raphaël Glucksmann porte l’héritage intellectuel de son père, le philosophe André Glucksmann. Cet eurodéputé de 45 ans a fondé le parti Place publique, qu’il copréside avec ambition. En 2019, sa liste commune avec le Parti Socialiste aux européennes lui a permis d’obtenir deux sièges.

Son programme politique vise à « construire une Europe démocratique, solidaire et écologique ». Refusant catégoriquement les alliances avec La France insoumise par souci de « sincérité et de fond », il maintient une ligne politique claire. Auteur prolifique en sciences politiques, il intervient régulièrement dans les médias. Les spéculations sur une candidature présidentielle en 2027 planent sur sa carrière, soulevant des interrogations sur l’avenir professionnel de sa compagne journaliste.

La vie privée et familiale du couple parisien

Le couple réside dans le 9ème arrondissement de Paris, près de la station Notre-Dame-de-Lorette. Cette localisation parisienne facilite leurs déplacements professionnels respectifs tout en offrant un cadre familial stable. Gabriel, aujourd’hui âgé de 7 ans, grandit aux côtés d’Alexandre, 12 ans, dans cette famille recomposée harmonieuse.

Soucieux de préserver l’intimité de leurs enfants, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann veillent à masquer systématiquement leurs visages sur les réseaux sociaux. Cette protection de la vie personnelle témoigne de leur volonté de séparer sphère publique et privée. L’équilibre entre les exigences de leurs carrières respectives et leur rôle de parents nécessite une organisation minutieuse au quotidien.

Les autres relations masculines importantes dans la vie de Léa Salamé

Plusieurs figures masculines ont marqué le parcours professionnel et personnel de Léa Salamé. Son père, Ghassan Salamé, diplomate et ancien ministre libanais, lui a ouvert les portes du journalisme en la recommandant à Jean-Pierre Elkabbach. Cette introduction décisive au début des années 2000 a lancé sa carrière d’animatrice.

Sur France Inter, sa collaboration avec Nicolas Demorand depuis 2017 forme un duo matinal écouté par 4,3 millions d’auditeurs. Elle qualifie d’ailleurs cette amitié professionnelle de « mariage le plus réussi de sa vie ». Thomas Sotto, son ancien partenaire télévisuel, et Laurent Ruquier, son mentor sur On n’est pas couché, complètent ce cercle professionnel masculin influent. Sa relation passée avec l’écrivain Olivier Guez illustre sa capacité à maintenir des rapports cordiaux post-rupture.