Léa Salamé et son compagnon Raphaël Glucksmann : leur relation en couple dévoilée

La journaliste Léa Salamé et l’homme politique Raphaël Glucksmann forment l’un des couples les plus médiatisés mêlant journalisme et politique en France. Leur rencontre marquante en 2015 sur le plateau d’On n’est pas couché a donné naissance à une relation qui perdure depuis près de dix ans. Cette union entre la figure emblématique des médias français et le député européen soulève des questions d’éthique professionnelle, particulièrement depuis que Salamé présente le journal de 20 heures sur France 2. Leur parcours amoureux, ponctué d’événements marquants et de défis professionnels, illustre les complexités d’une vie de couple sous les projecteurs médiatiques.

Une rencontre inattendue sur le plateau d’On n’est pas couché

Le 14 novembre 2015, au lendemain des tragiques attentats parisiens, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann se rencontrent dans des circonstances exceptionnelles. L’intellectuel et essayiste, qui n’était pas encore homme politique, venait d’enterrer son père André Glucksmann la veille. Initialement réticent à participer à l’émission de Laurent Ruquier, il cède aux encouragements maternels. De son côté, la journaliste souhaitait annuler l’enregistrement suite aux événements dramatiques, mais le présentateur insiste pour maintenir la diffusion.

Cette soirée particulière marque le début d’une complicité inattendue. Leurs premiers échanges télévisés ne laissaient pourtant pas présager une future histoire d’amour. L’alchimie naît progressivement entre la chroniqueuse expérimentée et l’invité endeuillé. Début 2016, leur relation se concrétise officiellement, transformant cette rencontre professionnelle en union personnelle durable.

La révélation médiatique de leur relation amoureuse

Leur liaison devient publique dans des conditions délicates. Les paparazzi immortalisent Léa Salamé embrassant Raphaël Glucksmann dans une rue parisienne, alors qu’elle entretenait encore une relation avec l’écrivain Olivier Guez. Ces clichés compromettants, selon ses propres termes, ont « foutu en l’air sa vie personnelle« . L’animatrice découvre l’existence de ces photographies compromettantes après quelques heures d’enregistrement d’un numéro d’On n’est pas couché.

Cette révélation médiatique précipite la fin de sa précédente union et officialise publiquement sa nouvelle histoire avec le fils du philosophe André Glucksmann. La transition entre ces deux relations importantes de sa vie privée s’effectue sous l’œil scrutateur des médias, illustrant les difficultés de préserver son intimité quand on évolue dans l’univers télévisuel français.

Gabriel et la famille recomposée du couple

Six mois après le début de leur relation, Léa Salamé tombe enceinte. En mars 2017, le couple accueille Gabriel, aujourd’hui âgé de 7 ans. Cette naissance rapide témoigne de l’intensité de leur amour naissant. Parallèlement, la journaliste devient belle-mère d’Alexandre, né en 2012 de l’union précédente de Glucksmann avec Eka Zgouladze, femme politique ukraino-géorgienne.

Leur vie de famille s’organise dans le 9ème arrondissement parisien, près de la station Notre-Dame-de-Lorette. Salamé fréquente régulièrement les environs de Pigalle et le quartier de la Nouvelle Athènes. Le couple préserve scrupuleusement l’intimité de leurs enfants : aucun visage découvert n’apparaît sur leurs réseaux sociaux respectifs, témoignant de leur volonté de protéger leur descendance des projecteurs médiatiques.

Les défis professionnels d’un couple médias-politique

Depuis 2019, Raphaël Glucksmann occupe un siège de député européen et copréside le parti Place publique. Cette carrière politique croissante complexifie la situation professionnelle de sa compagne journaliste. Depuis qu’elle présente le JT de France 2, les questions de conflits d’intérêts se multiplient. Salamé s’engage à se mettre « en retrait » si Glucksmann candidate à l’élection présidentielle de 2027, reproduisant sa démarche adoptée à France Inter durant la campagne européenne.

La présentatrice revendique l’indépendance de son parcours professionnel. Elle affirme que leur union n’a jamais entravé sa carrière : émissions politiques, interview du 14-Juillet, débat de l’entre-deux-tours en 2022. Ses interlocuteurs politiques ne l’ont jamais considérée comme « la femme de« , selon ses déclarations. Glucksmann assure que « la question sera tranchée de manière transparente » le moment venu, précisant : « Elle, c’est elle et moi c’est moi« .

Projets d’avenir et évolution de leur relation

Après avoir longtemps refusé le mariage, Léa Salamé envisage désormais cette union avec Raphaël Glucksmann. « Le mariage ne m’a jamais fait rêver mais, comme pour le 20 heures, il finira par arriver avec Raphaël« , confie-t-elle. Cette évolution s’explique par l’exemple parental et l’observation de mariages tardifs réussis. Elle apprécie particulièrement la capacité de son compagnon à se réjouir de ses succès professionnels, contrairement à ses précédentes relations marquées par la rivalité.

Le couple cloisonne rigoureusement leurs activités professionnelles respectives. Chacun développe ses propres opinions, sa vision personnelle et ses convictions politiques. Cette approche leur permet de naviguer entre leurs univers professionnels distincts tout en préservant leur complicité personnelle. Les spéculations sur une éventuelle candidature présidentielle de Glucksmann en 2027 ajoutent une dimension stratégique à leur avenir commun. D’autres personnalités médiatiques font également face à des questionnements similaires concernant leur vie sentimentale.