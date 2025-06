Léa Salamé face à Anne-Sophie Lapix : le duel qui électrise l’information télévisée

Le paysage audiovisuel français s’apprête à vivre un tournant majeur avec le remplacement d’Anne-Sophie Lapix par Léa Salamé à la présentation du journal télévisé de 20 heures sur France 2. Cette transition, annoncée le 19 juin 2025, suscite de nombreuses réactions et alimente les spéculations sur d’éventuelles tensions entre les deux journalistes.

Le grand chamboulement à France Télévisions

Après huit années passées à animer la matinale de France Inter aux côtés de Nicolas Demorand, Léa Salamé s’apprête à relever un nouveau défi professionnel. Ce changement de cap représente un tournant décisif pour la journaliste qui quittera les ondes radiophoniques pour prendre les commandes du journal télévisé le plus regardé de la chaîne publique.

Cette décision n’a pas été prise à la légère. Dans plusieurs entretiens, Salamé a confié avoir longuement hésité avant d’accepter cette proposition prestigieuse. La rupture avec son binôme de France Inter représentait un véritable déchirement émotionnel, tant leur collaboration avait marqué sa carrière. « C’est la plus belle aventure professionnelle de ma vie », avait-elle déclaré en évoquant ses années à la radio.

Avant de se décider pour France 2, la journaliste avait reçu une offre alléchante de BFMTV. Cette chaîne d’information continue lui proposait un format différent, plus dynamique, qui l’avait fortement tentée. Toutefois, le prestige du JT de 20 heures et son audience considérable ont finalement pesé plus lourd dans sa décision.

La transition survient dans un contexte particulier pour France Télévisions, qui a récemment connu une panne majeure dans ses locaux durant la nuit du 20 au 21 juin 2025. Cet incident technique a perturbé plusieurs émissions et ajouté une pression supplémentaire sur les équipes à l’approche de ce changement d’envergure.

Des signes de rivalité entre les deux présentatrices?

Une ancienne séquence télévisuelle a refait surface suite à l’annonce de cette passation de pouvoir. Dans cet extrait de l’émission « C à vous », Anne-Sophie Lapix taquinait Léa Salamé sur sa tenue vestimentaire, suggérant qu’elle portait un « pyjama ». Cette remarque, bien qu’apparemment légère, avait provoqué une réaction mi-amusée, mi-agacée de Salamé qui avait alors signalé que ces plaisanteries duraient « depuis une demi-heure ».

Autrefois perçu comme un simple échange humoristique entre collègues, cet extrait est aujourd’hui analysé sous un nouveau jour par les observateurs du PAF. Certains y voient les prémices d’une rivalité professionnelle que la récente nomination ne ferait qu’exacerber.

Un autre élément a alimenté les spéculations : un message énigmatique publié par Anne-Sophie Lapix sur les réseaux sociaux. La journaliste a partagé une photographie de son bureau montrant un thermomètre affichant 30,5°C, accompagnée de la légende : « Prends ta glacière, Léa ! »

Événement Date Interprétation possible Séquence « C à vous » Archive Tension sous-jacente ou simple plaisanterie Message Instagram Juin 2025 Mise en garde sur la pression du poste ou commentaire anodin Annonce officielle 19 juin 2025 Renouvellement stratégique pour France 2

Ce message a généré des milliers de réactions et diverses interprétations. S’agit-il d’une référence littérale à la température élevée des studios, d’une métaphore de la pression inhérente à ce poste prestigieux, ou d’une pique subtilement déguisée? Les réseaux sociaux se sont enflammés autour de cette publication, démontrant l’intérêt du public pour cette transition médiatique.

Les nouveaux horizons pour les deux journalistes

Pour Léa Salamé, l’arrivée au JT de 20 heures représente un défi considérable. La journaliste devra s’adapter à un format plus formel que ses précédentes expériences, tout en conservant la touche dynamique qui a fait son succès. Plusieurs enjeux majeurs l’attendent dans ses nouvelles fonctions :

Maintenir l’audience face à la concurrence de TF1

de TF1 Trouver l’équilibre entre son style incisif et le ton institutionnel du JT

Apporter un renouveau tout en respectant les traditions de ce rendez-vous incontournable

Gérer la pression médiatique et les inévitables comparaisons avec sa prédécesseure

Quant à Anne-Sophie Lapix, son départ du JT ne signifie pas la fin de sa carrière à France Télévisions. Selon plusieurs sources, la journaliste pourrait se voir confier de nouveaux projets au sein du groupe audiovisuel public, possiblement dans un format magazine qui valoriserait son style élégant et ses qualités d’interviewer.

Cette passation entre deux figures emblématiques du journalisme français illustre les évolutions constantes du paysage médiatique. Le JT de 20 heures, véritable institution télévisuelle, continue de se réinventer tout en préservant son rôle central dans l’information des Français.